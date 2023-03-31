الجمعة, مارس 31, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهد"بسببها مزقت بطاقتي كمُدرب".. سكالوني يكشف لأول مرة عن موقفه من الخسارة...
الهدهد

“بسببها مزقت بطاقتي كمُدرب”.. سكالوني يكشف لأول مرة عن موقفه من الخسارة أمام السعودية

المنتخب السعودي هزم حامل اللقب، المنتخب الأرجنتيني، ضمن منافسات دور المجموعات بمونديال قطر وسط ذهول عالمي بإنجاز الأخضر

كتب باسل النجار
سكالوني يخسر أمام السعودية watanserb.com
ليونيل سكالوني
- Advertisement -

وطن– عاد ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، للتعليق على الهزيمة التي تلقاها رفقة التانجو، على يد المنتخب السعودي، في بطولة كأس العالم قطر 2022، حيث مُني حاملوا اللقب العالمي بخسارة فادحة وغير مُتوعة أذهلت العالم.

سكالوني يُعلق على الخسارة أمام السعودية

انتصر الأخضر السعودي على نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بالجولة الأولى، ضمن منافسات دور المجموعات بمونديال قطر.

وقال سكالوني خلال تصريحات لـ “AFAestudio“: “تلك المباراة كانت غريبة جدًا بالنسبة لي كمدرب، فهي تحدث مرة كل 1000 مباراة”.

وأضاف: “قمت بتمزيق بطاقتي كمدرب بعد المباراة، لأن كل ما قلته حدث ولم نحقق الفوز”.

وتوج المنتخب الأرجنتيني ببطولة كأس العالم قطر 2022، حيث خسر المباراة الوحيدة بالمونديال
على يد منتخب السعودية.

- Advertisement -

وتابع سكالوني “كانت ضربة كبيرة لكنني كنت هادئًا على مقاعد البدلاء. أنا لا أقول إنني كنت أعرف أن كل ما حدث سيحدث ولكن كانت هناك طريقتان للذهاب في تلك اللحظة: أقول أنني مجنون، أبدأ في إجراء التغييرات، والصراخ، وإيقاظهم أو تهدئتهم ومعرفة ما إذا كان جاء يمكن رسمها أو الفوز بها”.

واستطرد حامل اللقب العالمي “كان الشعور في المباراة وفي الملعب غريبًا. لقد كان تحولًا سيئًا وكانت المباراة بالفعل مباراة أخرى بعد النتيجة 2-1. لقد خاطرنا بأن هذه الخسارة ستؤذينا”.

وختم بقوله “من الواضح أنها كانت خسارة صعبة. لقد مر وقت طويل لم نخسره لكنني علمت أنه يمكن أن يحدث في أي لحظة. لقد حدث ذلك في أفضل وقت ، بصدق “.

يُذكر أنه وفي واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ كأس العالم، خسرت الأرجنتين التي فازت بالبطولة لاحقا، مباراتها الافتتاحية في كأس العالم 2022 ضد المملكة العربية السعودية بواقع هدفين لهدف.

تُواصل الأرجنتين وكذا القارة الأمريكية الجنوبية الاحتفاء بالنصر التاريخي لليونيل ميسي وزملائه في قطر بعد تتويجهم أبطالا لكأس العالم وعودتهم حاملين الذهب.

يوم الثلاثاء الماضي، منح رئيس اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية، أليخاندرو دومينيغيز، ميسي “عصا كرة القدم”، قائلا: “باسم أمريكا الجنوبية وكرة القدم حول العالم نمنحك اليوم القيادة والسيطرة على كرة القدم العالمية”، وفقا لموقع “Bleacher Report”.

وحصل لاعبو منتخب “التانغو” ومدربهم، ليونيل سكالوني، على كؤوس مصغرة للقب المونديال، ولقب كوبا أمريكا التي فاز فيها الفريق عام 2021.

وكان الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أعلن إطلاق تسمية “ليونيل أندريس ميسي” على مقره التدريبي، في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، تكريما للاعب البالغ من العمر 35 عاما.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
حياتنا

زوجة ميسي تلهب مشاعر متابعيها بصورة جريئة ومثيرة وغير مسبوقة (شاهد)

تقارير

ابن سلمان أهان رئيس وزراء ماليزيا ورفض لقائه ومنع دخوله للكعبة!.. ما السبب؟!

الهدهد

رغم اتفاق المصالحة.. هل تكون سوريا نقطة اشتباك جديدة بين الرياض وطهران؟ (تحليل)

الهدهد

“تهمة مُعلَّبَة” وجهها ابن سلمان للشيخ عوض القرني.. تسببت في حبس شاب مسيحي

الهدهد

سعودي يحاول دهس عدة أشخاص ويطلق النار عليهم ويصدم سيارات (فيديو)

الهدهد

سلمى الشهاب و”إضراب المُعتقلات”.. تضامن واسع مع ضحايا ابن سلمان من النساء

الهدهد

في قصره.. شاهد ما فعله الوليد بن طلال مع فيصل العيسى وفريق “شباب البومب”

الهدهد

اختفاء المعارض السعودي معن الجربا وأنباء عن قتله أو اختطافه.. هل يتكرر سيناريو خاشقجي؟

تقارير

أسوشييتد برس: ابن زايد استنسخ تجربة الملك سلمان في تركيز السلطة بيد عائلته المباشرة!

تقارير

أستطيع تغيير “السيسي”.. ابن سلمان صدم أركان الإدارة الأمريكية بما قاله لـ جون كيري! (شاهد)

تقارير

محمد بن سلمان ونيوكاسل.. تحقيق في البرلمان البريطاني يتسبب بأزمة لولي العهد

رياضة

ميسي يرد على تألق رونالدو بهاتريك تاريخي مع الأرجنتين (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مصادر عسكرية ودبلوماسية: السودان يغلي وانفجار الصراع المدمر بين البرهان وحميدتي بات قريباً

رجل دين فاسد مهووس بالجنس.. “شيخ الرفاعي” في “ود المك” يُغضب السودانيين في شهر رمضان.. لماذا؟

بصدر مكشوف وفستان شفاف.. رهف القحطاني تُعلق على ظهورها الأول والمثير في “طاش العودة”.. ماذا قالت؟

زوجة ميسي تلهب مشاعر متابعيها بصورة جريئة ومثيرة وغير مسبوقة (شاهد)

مارسا الجنس معاً.. من هي ستورمي دانيلز التي يُحاول ترامب إسكاتها وتفاصيل “الليلة الساخنة”

ابن سلمان أهان رئيس وزراء ماليزيا ورفض لقائه ومنع دخوله للكعبة!.. ما السبب؟!

أرخص 5 وجهات لقضاء الإجازة في أوروبا (شاهد)

“قصر قرطاج خاوٍ”.. وزير تونسي سابق يفضح مرض قيس سعيد وسبب إقامته في مستشفى عسكري

رياضة المشي أم الجري..أيهما أفضل حسب الخبراء؟

موعد الأهلي أمام الهلال السوداني والتشكيلة في دوري أبطال أفريقيا

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC