“بسببها مزقت بطاقتي كمُدرب”.. سكالوني يكشف لأول مرة عن موقفه من الخسارة أمام السعودية

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وطن– عاد ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، للتعليق على الهزيمة التي تلقاها رفقة التانجو، على يد المنتخب السعودي، في بطولة كأس العالم قطر 2022، حيث مُني حاملوا اللقب العالمي بخسارة فادحة وغير مُتوعة أذهلت العالم.

سكالوني يُعلق على الخسارة أمام السعودية

انتصر الأخضر السعودي على نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بالجولة الأولى، ضمن منافسات دور المجموعات بمونديال قطر.

وقال سكالوني خلال تصريحات لـ “AFAestudio“: “تلك المباراة كانت غريبة جدًا بالنسبة لي كمدرب، فهي تحدث مرة كل 1000 مباراة”.

⭐️ "𝗖𝗔𝗠𝗜𝗡𝗢 𝗔 𝗟𝗔 𝗧𝗘𝗥𝗖𝗘𝗥𝗔" recorrió los 7 partidos del Mundial con 7 charlas imperdibles de los protagonistas junto a @morenabeltran10. Un lugar para volver a escuchar y recordar lo felices que fuimos. Y somos. [Abro hilo] 👇 pic.twitter.com/FhIbC2VzaH — AFAestudio ⭐️⭐️⭐️ (@AFAestudio) March 30, 2023

وأضاف: “قمت بتمزيق بطاقتي كمدرب بعد المباراة، لأن كل ما قلته حدث ولم نحقق الفوز”.

وتوج المنتخب الأرجنتيني ببطولة كأس العالم قطر 2022، حيث خسر المباراة الوحيدة بالمونديال

على يد منتخب السعودية.

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وتابع سكالوني “كانت ضربة كبيرة لكنني كنت هادئًا على مقاعد البدلاء. أنا لا أقول إنني كنت أعرف أن كل ما حدث سيحدث ولكن كانت هناك طريقتان للذهاب في تلك اللحظة: أقول أنني مجنون، أبدأ في إجراء التغييرات، والصراخ، وإيقاظهم أو تهدئتهم ومعرفة ما إذا كان جاء يمكن رسمها أو الفوز بها”.

واستطرد حامل اللقب العالمي “كان الشعور في المباراة وفي الملعب غريبًا. لقد كان تحولًا سيئًا وكانت المباراة بالفعل مباراة أخرى بعد النتيجة 2-1. لقد خاطرنا بأن هذه الخسارة ستؤذينا”.

وختم بقوله “من الواضح أنها كانت خسارة صعبة. لقد مر وقت طويل لم نخسره لكنني علمت أنه يمكن أن يحدث في أي لحظة. لقد حدث ذلك في أفضل وقت ، بصدق “.

يُذكر أنه وفي واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ كأس العالم، خسرت الأرجنتين التي فازت بالبطولة لاحقا، مباراتها الافتتاحية في كأس العالم 2022 ضد المملكة العربية السعودية بواقع هدفين لهدف.

تُواصل الأرجنتين وكذا القارة الأمريكية الجنوبية الاحتفاء بالنصر التاريخي لليونيل ميسي وزملائه في قطر بعد تتويجهم أبطالا لكأس العالم وعودتهم حاملين الذهب.

يوم الثلاثاء الماضي، منح رئيس اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية، أليخاندرو دومينيغيز، ميسي “عصا كرة القدم”، قائلا: “باسم أمريكا الجنوبية وكرة القدم حول العالم نمنحك اليوم القيادة والسيطرة على كرة القدم العالمية”، وفقا لموقع “Bleacher Report”.

وحصل لاعبو منتخب “التانغو” ومدربهم، ليونيل سكالوني، على كؤوس مصغرة للقب المونديال، ولقب كوبا أمريكا التي فاز فيها الفريق عام 2021.

وكان الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أعلن إطلاق تسمية “ليونيل أندريس ميسي” على مقره التدريبي، في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، تكريما للاعب البالغ من العمر 35 عاما.