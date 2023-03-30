يعيش على أجهزة التنفس.. تفاصيل الحالة الصحية لرئيس الأهلي محمود الخطيب

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وطن- تحدث الإعلامي الرياضي المصري أحمد شوبير، لاعب نادي الأهلي السابق، عن تفاصيل الحالة الصحية لرئيس نادي الأهلي محمود الخطيب، بعد تعرضه لإصابة شديدة بوباء فيروس كورونا.

وقال المصري أحمد شوبير، في تصريحات صحيفة عبر برنامجه “مع شوبير“، المذاع على شبكة قنوات ” أون تايم سبورت” الرياضية المصرية، ” محمود الخطيب أثناء مشاركة النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية في المغرب، تعرض للإصابة الشديدة بوباء فيروس كورونا”.

الحالة الصحية لرئيس الأهلي محمود الخطيب

وتابع شوبير، ” الكابتن الخطيب حضر أول مباراة، ولم يتمكن من حضور الثلاث مباريات الأخرى. كما أن الأطباء بعد عودته إلى القاهرة طلبوا منه الراحة التامة في المنزل”.

شوبير يكشف تفاصيل الحالة الصحية للخطيب رئيس النادي الأهلي : مصمم على حضور مباراة الهلال ولكن .. pic.twitter.com/U51tBlYlQ7 — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) March 29, 2023

كما وأردف، ” محمود الخطيب لم يلتزم بتعليمات الأطباء، وكان يتواجد بشكل مستمر في النادي الأهلي، وهو ما أدى إلى تدهور وضعه الصحي بعد إصابته بوباء فيروس كورونا، التي أثرت على جهازه التنفسي”. وفق ما ذكره الأطباء الذي شخصوا حالته.

محمود الخطيب غير قادر على الكلام

واستكمل، ” التعب والإرهاق ظهر بشكل وضع على الكابتن الخطيب، خلال الأيام ال4 الماضية، لدرجة أنه أصبح تقريباً غير قادر على الكلام، أو أنه يتكلم بصعوبة بالغة. كما أن عدد من الأطباء ذهبوا إلى بيته وأحضروا له أنبوبة من جهاز الأوكسجين ليتنفس”.

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كما وواصل شوبير حديثه، ” الأطباء منعوا محمود الخطيب من الحديث، والأكل تقريباً يكون عبر المحاليل، فهو لا يستطيع تناول الطعام، والأطباء أجبروه على الإفطار من أجل تناول الأدوية والحقن”.

الأهلي نجح في حل الأزمة🦅🦅.. خبر سار عن نجمي الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني pic.twitter.com/sah3kdRciw — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) March 29, 2023

وختم حديثه، ” حالة الخطيب تتوقف على 48 ساعة القادمة، في ظل رغبته في حضور لقاء الأهلي أمام الهلال السوداني في المباراة الحاسمة في منافسات دوري أبطال أفريقيا”.

مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني

وسيلتقي فريق الأهلي المصري. أمام الهلال السوداني، السبت، في ختام منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، على ملعب ( استاد القاهرة) الدولي.

الفريق السوداني له الحق في حضور 2500 متفرج.. شوبير يؤكد عدم وجود مشاكل في حضور المشجعين السودانيين في لقاء الأهلي 💥💥pic.twitter.com/RSU2Yb9YN2 — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) March 30, 2023

ويحتل فريق الأهلي المركز الثالث من جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا. برصيد 7 نقاط، كما وبفارق عن الوصيف الهلال السوداني برصيد 10 نقاط حتى الآن.