الخميس, مارس 30, 2023
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رياضة

يعيش على أجهزة التنفس.. تفاصيل الحالة الصحية لرئيس الأهلي محمود الخطيب

أحمد شوبير يكشف عن تفاصيل الحالة الصحية لرئيس الأهلي الخطيب

كتب فارس أبو شيحة
تفاصيل الحالة الصحية لرئيس الأهلي الخطيب watanserb.com
تفاصيل الحالة الصحية لرئيس الأهلي الخطيب
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وطن-  تحدث الإعلامي الرياضي المصري أحمد شوبير، لاعب نادي الأهلي السابق، عن تفاصيل الحالة الصحية لرئيس نادي الأهلي محمود الخطيب، بعد تعرضه لإصابة شديدة بوباء فيروس كورونا.

وقال المصري أحمد شوبير، في تصريحات صحيفة عبر برنامجه “مع شوبير“، المذاع على شبكة قنوات ” أون تايم سبورت” الرياضية المصرية، ” محمود الخطيب أثناء مشاركة النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية في المغرب، تعرض للإصابة الشديدة بوباء فيروس كورونا”.

الحالة الصحية لرئيس الأهلي محمود الخطيب

وتابع شوبير، ” الكابتن الخطيب حضر أول مباراة، ولم يتمكن من حضور الثلاث مباريات الأخرى. كما أن الأطباء بعد عودته إلى القاهرة طلبوا منه الراحة التامة في المنزل”.

كما وأردف، ” محمود الخطيب لم يلتزم بتعليمات الأطباء، وكان يتواجد بشكل مستمر في النادي الأهلي، وهو ما أدى إلى تدهور وضعه الصحي بعد إصابته بوباء فيروس كورونا، التي أثرت على جهازه التنفسي”. وفق ما ذكره الأطباء الذي شخصوا حالته.

محمود الخطيب رئيس الأهلي
محمود الخطيب رئيس الأهلي

محمود الخطيب غير قادر على الكلام

واستكمل، ” التعب والإرهاق ظهر بشكل وضع على الكابتن الخطيب، خلال الأيام ال4 الماضية، لدرجة أنه أصبح تقريباً غير قادر على الكلام، أو أنه يتكلم بصعوبة بالغة. كما أن عدد من الأطباء ذهبوا إلى بيته وأحضروا له أنبوبة من جهاز الأوكسجين ليتنفس”.

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كما وواصل شوبير حديثه، ” الأطباء منعوا محمود الخطيب من الحديث، والأكل تقريباً يكون عبر المحاليل، فهو لا يستطيع تناول الطعام، والأطباء أجبروه على الإفطار من أجل تناول الأدوية والحقن”.

وختم حديثه، ” حالة الخطيب تتوقف على 48 ساعة القادمة، في ظل رغبته في حضور لقاء الأهلي أمام الهلال السوداني في المباراة الحاسمة في منافسات دوري أبطال أفريقيا”.

الكابتن الخطيب
الكابتن الخطيب

مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني

وسيلتقي فريق الأهلي المصري. أمام الهلال  السوداني، السبت، في ختام منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، على ملعب ( استاد القاهرة) الدولي.

ويحتل فريق الأهلي المركز الثالث من جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا. برصيد 7 نقاط، كما وبفارق عن الوصيف الهلال السوداني برصيد 10 نقاط حتى الآن.

المصدروطن + أحمد شوبير تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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