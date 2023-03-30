الخميس, مارس 30, 2023
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نسرين أمين تتوعد رامز جلال بعد مقلبه بإعطاء رقم هاتفه لمن يريد (فيديو)

شهدت حلقة نسرين أمين في "رامز نيفر إند" الكثير من المغامرات والمواقف الطريفة

كتب خالد الأحمد
رامز جلال ونسرين أمين watanserb.com
الفنانة نسرين أمين ضيفة رامز في برنامجه "رامز نيفر إند"
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وطن – سخر الفنان رامز جلال في الحلقة الثامنة من برنامج “رامز نيفر إند” الذي يقدمه يوميا على قناة “mbc مصر” في رمضان 2023، من ضحيته الجديدة الفنانة نسرين أمين.

نسرين أمين مع رامز جلال

وقال رامز جلال في المقلب الذي أجراه معها ساخرا: “نسرين أمين حاطة ايشادو ولا مضروبة بالبونيات، عايزين نغطي التوكة المعفنة اللي انتي لبساها”.

وشهدت الحلقة الكثير من المغامرات والمواقف الطريفة والجمل الساخرة التي اعتاد الجمهور على سماعها، في كل حلقة من الفنان رامز جلال بشكل كوميدي

وشاركت الفنانة “نسرين أمين” صورة من حلقة اليوم لبرنامج المقالب الشهير “رامز نيفر إند“، وذلك عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”. ثم قامت بالتعليق عليها “بإيموشن الصدمة”
ونشرت صورتين لها وهي في حالة دهشة وعلقت عليهما:” كده برضك يا رااامز”.

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كما شاركت معجبيها صورة لها مع رامز جلال عبر حسابها في “فيسبوك” من مكان التصوير وعلقت عليها:” كل اللي اتقال اشاعات انا ورامز اخوات”.

وحاز هذا التعليق على إعجاب متابعي الفنانة وقد توالت عليها التعليقات المختلفة ما بين مشفق عليها وبين حزين لما حدث لها .

ثور “رامز نيفر إند” يهاجم نسرين أمين

وبالعودة إلى المقلب معها اليوم ظنت نسرين أمين في بدايته أنها على مائدة وحفل لتناول الطعام، ولكن سرعان ما تحدث مجموعة من الانقلابات والمائدة التي تتناول عليها الطعام تنقلب رأسًا على عقب.

إذ تفاجئت الفنانة بثور هائج قادم نحوها في اللحظة ذاتها التي ألقى رامز الكعكة في وجهها، الأمر الذي أعاق رؤيتها لما حولها.

وسارع رامز جلال وفريقه باصطحابها في الجزء الأخير من مقلبه حيث دخلت في الغرفة المتحركة، أو ما يطلق عليها ”الغسالة”.

وأثناء ما كان يكشف الفنان رامز جلال عن شخصيته الحقيقة بديلة من شخصيته الكـاذبة في المقلب، بدأت تصرخ نسرين أمين وتقول : ” ألحقوني” وانهمرت في البكاء الشديد” وقد أصبح وجهها مليء ببواقي الطعام.

ثم قالت لـ رامز جلال: ”دمك ثقيل جدًا.. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله”. وتساءلت عن سبب وجود ثور في المطعم الذي ظنت أنها ستتناول فيه وجبة جيدة جدًا.

نسرين أمين تتوعد رامز جلال

وفي النهاية توعدت نسرين بأنها ستعاقب رامز جلال، بإعطاء رقمه لكل من سيسألها عن الحلقة فضحك رامز وطلب منها ألا تفعل ذلك، وسط أجواء ضاحكة بينهما.

وجدير بالذكر أن الفنان رامز جلال قد حقق نجاحا كبيرا في السنة السابعة له على التوالي، بعد إقبال الجماهير على متابعة حلقات برامج المقالب التي يقدمها كل عام في شهر رمضان.

وكان البرنامج في موسمه الرمضاني الثامن قد شهد خلال الأيام الماضية استضافة عدد كبير من نجوم الفن، والمشاهير، بينهم: أحمد السقا، محمد رمضان، ياسمين عز، بسنت شوقي ومحمد فؤاد، وإيمان العاصي.

المصدرتويتر + يوتيوب + فيسبوك - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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