مشاهد مروعة لا تُصدق لتعذيب الجمال جماعيا في “سوق برقاش” بمصر (فيديو)

وطن – قالت منظمة “بيتا” الأمريكية لحقوق الحيوانات، إنها رصدت تعاملًا عنيفًا وغير محتمل مع حيوانات الجمال في سوق “برقاش للإبل” بمحافظة الجيزة المصرية، واصفة ما يجري فيه بـ”الفوضوية المسعورة والمخيفة”.

و”بيتا” منظمة غير ربحية تهدف إلى حماية الحيوانات، ولديها 389 موظف وتزعم أن لديها أكثر من 5 ملايين من المؤيدين والأعضاء، وهي أكبر مجموعة لحماية حقوق الحيوانات في العالم.

ونشرت المنظمة مشاهد تعذيب واعتداءات شنيعة تتعرض لها جمال بسوق برقاش بمحافظة الجيزة في مصر.

ووثقت المشاهد التي نشرتها المنظمة غير الربحية تعريض الجمال لأشكال مختلفة من العنف والإيذاء باستخدام عصي وسياط، بالإضافة إلى انتهاكات واعتداءات أخرى خلال نقلها من وإلى السوق.

BREAKING: Camels are beaten to a BLOODY PULP by groups of handlers in Egypt.

Shocking new footage reveals camels smacked with sticks, tied up & dragged by a truck, prodded in the testicles, & more behind the scenes of Egypt’s tourism sector. pic.twitter.com/lVzUefyhfL

— PETA (@peta) March 29, 2023