الخميس, مارس 30, 2023
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مشاهد مروعة لا تُصدق لتعذيب الجمال جماعيا في “سوق برقاش” بمصر (فيديو)

منظمة "بيتا" وثقت تعرض الجمال لأشكال مختلفة من العنف والإيذاء باستخدام عصي وسياط

كتب خالد الأحمد
تعذيب الجمال في سوق برقاش watanserb.com
تعذيب الجمال في سوق برقاش يثير موجة غضب
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وطن – قالت منظمة “بيتا” الأمريكية لحقوق الحيوانات، إنها رصدت تعاملًا عنيفًا وغير محتمل مع حيوانات الجمال في سوق “برقاش للإبل” بمحافظة الجيزة المصرية، واصفة ما يجري فيه بـ”الفوضوية المسعورة والمخيفة”.

“سوق برقاش” ومقاطع صادمة لتعذيب الجمال

و”بيتا” منظمة غير ربحية تهدف إلى حماية الحيوانات، ولديها 389 موظف وتزعم أن لديها أكثر من 5 ملايين من المؤيدين والأعضاء، وهي أكبر مجموعة لحماية حقوق الحيوانات في العالم.

ونشرت المنظمة مشاهد تعذيب واعتداءات شنيعة تتعرض لها جمال بسوق برقاش بمحافظة الجيزة في مصر.

ووثقت المشاهد التي نشرتها المنظمة غير الربحية تعريض الجمال لأشكال مختلفة من العنف والإيذاء باستخدام عصي وسياط، بالإضافة إلى انتهاكات واعتداءات أخرى خلال نقلها من وإلى السوق.

وقالت المنظمة في تقرير لها إن التجار في السوق يحملون العصي ويضربون الحيوانات بشكل روتيني أثناء شرائها وبيعها أو المقايضة عليها وسط ازدحام الشاحنات حتى تُصاب بجروح دموية.

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فيما تكون أرجلها مقيدة ولا يمكنها التحرك بحرية. وأضافت أن أحد الجمال تم تقييده في مؤخرة شاحنة وجره في الشارع، ولم يتدخل أحد.

وينتهي المطاف بالعديد من الجمال التي تم شراؤها في أهم المواقع التاريخية في مصر، مثل الهرم الأكبر بالجيزة وموقع الدفن القديم في سقارة، حيث يتم استخدامها ليركب عليها السياح.

وأشارت المنظمة إلى أنه حتى بعد نهاية “سنوات العبودية” لا تنتهي معاناة هذه الحيوانات، حيث يتم إعادتها إلى نفس السوق وإرسالها لمجازر لذبحها وبيع لحمها.

ووصف التقرير مشهداً لأحد الجمال الذي كان مقيداً فيما بدا بعض الرجال والأولاد ويهم يجلسون بشكل عرضي على ظهره، وهم يحتسون الشاي الحلو كما لو كانوا يتكئون على سيارة.

شاحنة تسحب جملا من ساقه

ونظرًا للتقارير المتعلقة بسوء معاملة الحيوانات، قال مستشار السفر “لونلي بلانيت” للموقع، إنه لا ينصح بزيارة سوق برقاش للإبل.

وأظهرت لقطات قيام التجار بربط أقدام الجمال لإعاقة حركتها حتى لا تتمكن من الهرب أو حتى التنقل بحرية، كما ظهر في فيديو بثته المنظمة، لقطات لشاحنة تسحب جملا من ساقه.

ولفت التقرير أن اللقطات التي حصلت عليها “بيتا ” وتم نشرها أدت إلى ضبط ثلاثة تجار إبل.

وقام محافظ الجيزة أحمد راشد، بعدها بتركيب كاميرات مراقبة داخل السوق، ووعد بإبلاغ التجار برعاية الحيوانات بشكل صحيح، وتعهد بضمان وجود وحدة بيطرية مجهزة بالكامل في السوق لرعاية الحيوانات المريضة.

ومع ذلك بالنظر إلى أن “بيتا” لا تزال تتلقى لقطات مماثلة من سوء المعاملة في سوق برقاش للإبل ، فمن الواضح أن السلطات تفشل في منع هذه المظاهر.

وأشارت “بيتا” إلى أن سوء معاملة الجمال “ليست جديدة في مصر”، موضحة أنه في عام 2019، أظهرت لقطات فيديو حصلت عليها أيضا، عمالا في نفس السوق يقومون بنفس السلوكات العنيفة تجاه الجمال.

ووفق المصدر فإن السياح الذين لديهم أموال لإنفاقها هم الذين يشجعون هذه المعاملة القاسية. ويدفعون مقابل ركوب الحيوانات بشكل مباشر ونصحت السياح بأن لا تكون هذه الحيوانات جزءًا من نزهتهم الخاصة.

المصدرمنظمة بيتا + تويتر - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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