مريم الدباغ تستحم عارية في بث مباشر في نهار رمضان! (فيديو)

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وطن– لم تكترث عارضة الأزياء التونسية مريم الدباغ، لحرمة شهر رمضان، وظهرت شبه عارية وهي تستحم في بث مباشر لصالح أحد الإعلانات.

ملابس داخلية فقط

شاركت مريم الدباغ متابعيها، لحظة استحمامها عبر بث مباشر على أحد منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت عارضة الأزياء التونسية، وهي ترتدي ملابسها الداخلية فقط، وتقوم بغسل شعرها تحت دش الاستحمام، مع عبارات إعلانية للمنتج الذي تروج له.

فيديو بذيء

ليس غريباً على مريم الدباغ، تلك التصرفات التي تستفز التونسيين.

فقد نشرت فيديو بذيء تزامناً مع بداية شهر رمضان قبل أيام فقط.

وظهرت مريم الدباغ بالفيديو الذي نشرته عبر حسابها على “انستجرام“، ترتدي ملابس رياضية عبارة عن توب نصف بطن مع ليجن باللون الأسود.

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وكان الفيديو عبارة عن استعراض لمفاتن مريم الدباغ، خاصة مؤخرتها.

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وما كان لافتاً، قيام العارضة التونسية بحركات بذيئة وشبه إباحية، لإبراز منحنياتها بطريقة مثيرة.

وحرصت مريم على إغلاق خاصية التعليقات على الفيديو.

مسلسل فلوجة

المثير للسخرية أكثر، هو انتقاد مريم الدباغ لمسلسل “فلوجة”.

حيث كتبت مريم الدباغ عبر حسابها على “انستجرام“: “اليوم من فلّوجة للجبل الأحمر.. فلّوجة .. مخدرات، هملة، فساد”.

وتابعت الدباغ هجومها على المسلسل: “يشجّع شباب تونس على الإنحراف و الجبل الأحمر: كونترا، فساد و مخدرات حاجة تعيّف ..ربح سهل مصيبة”.

وأضافت: “لم اشاهد يوما هذا .. ولكن اردت اعطاء فرصة .. وفي الأخير لن اشاهدهما حتى في الاحلام.. سأغير لمتابعة القنوات الفرنسية”.

هذا وقد أثار “فلوجة“، وهو مسلسل رمضاني تونسي من إخراج سوسن الجمني، جدلاً واسعاً منذ بثّ أولى حلقاته.

الحياة المدرسية

وتباينت ردود الأفعال بين مطالب بمقاطعته، ومن اعتبره مجرد عمل درامي يجب مناقشته على ذلك الأساس.

تبثّ قناة الحوار التونسي الخاصة المملوكة لرجل الأعمال التونسي سامي الفهري، مسلسل فلوجة الذي يُناقش جوانب وخفايا الحياة المدرسية داخل المؤسسات التعليمية التونسية.

كانت الحلقة الأولى صادمة لكثيرين، حيث ركزّت على مشاهد العنف والانحراف المنتشرة في المدارس التونسية.

ملابس فاضحة

كما تطرّقت إلى ظاهرة انتشار ترويج واستهلاك المخدرات في المحيط المدرسي والعلاقات بين الجنسين.

كما أظهرت الحلقة الأولى الطاقم المدرسي من تلاميذ ومعلمين بطريقة لم يتعوّدْ عليها التونسيون، خاصة فيما يتعلق بالمشاهد المخلة بالآداب الملابس الفاضحة التي أطلّ بها بعض الممثلين.