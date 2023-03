لن تتوقع كم تبلغ ثروة ستيف هارفي .. من مشرّد ينام في سيارة إلى مليونير!

- Advertisement -

وطن – يبلغ صافي ثروة المذيع والممثل الكوميدي الأمريكي ستيف هارفي 200 مليون دولار بفضل حياته المهنية الطويلة في مجال الترفيه.

يفيد موقع CelebrityNetWorth أن ستيف هارفي لديه دخل يتراوح بين 40 و 50 مليون دولار.

وفي وقت من الأوقات كان يتقاضى حوالي 30 مليون دولار سنويًا لاستضافته “Family Feud” وهو برنامج ألعاب تلفزيوني أمريكي ابتكره مارك جودسون، “Celebrity Family Feud” وبرامجه الإذاعية.

ستيف هارفي هو مضيف تلفزيوني أمريكي، وممثل كوميدي، ورجل أعمال، ولد في “ولش” بفيرجينيا الغربية في 17 يناير 1957.

انتقلت عائلته لاحقًا إلى كليفلاند، أوهايو ، حيث تخرج من مدرسة غلينفيل الثانوية في عام 1974.

التحق بجامعة ولاية كينت ثم جامعة وست فيرجينيا.

شغل وظائف تتراوح بين الملاكمة، منظف سجاد، رجل البريد، وغامر لأول مرة بالكوميديا في 8 أكتوبر 1985 عندما كان يؤدي في نادي Hilarities Comedy Club في كليفلاند بأوهايو.

في وقت ما من حياته قبل أن يجد الشهرة والنجاح، ظل بلا مأوى لمدة ثلاث سنوات خلال الثمانينيات، ينام في سيارته .

ظهر ستيف هارفي لأول مرة في التلفزيون في التسعينيات كمضيف لبرنامج “It’s Showtime at the Apollo” ، في الوقت الذي قدم فيه كوميديا الوقوف جنبًا إلى جنب مع كوميديين مثل بيرني ماك.

في عام 1996 كان لديه برنامجه الخاص على شبكة تلفزيونية، بعنوان “The Steve Harvey Show” ، بالإضافة إلى برنامجه الإذاعي خلال أيام الأسبوع بعنوان “The Steve Harvey Morning Show”.وفق صحيفة “ماركا” الإسبانية

