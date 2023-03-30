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لن تتوقع كم تبلغ ثروة ستيف هارفي .. من مشرّد ينام في سيارة إلى مليونير!

ستيف هارفي هو مضيف تلفزيوني أمريكي، وممثل كوميدي، ورجل أعمال ..

كتب أنس السالم
تبلغ ثروة ستيف هارفي 200 مليون دولار watanserb.com
تبلغ ثروة ستيف هارفي 200 مليون دولار
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وطن – يبلغ صافي ثروة المذيع والممثل الكوميدي الأمريكي ستيف هارفي 200 مليون دولار بفضل حياته المهنية الطويلة في مجال الترفيه.

ثروة ستيف هارفي الصافية

يفيد موقع CelebrityNetWorth أن ستيف هارفي لديه دخل يتراوح بين 40 و 50 مليون دولار.

ستيف هارفي
ستيف هارفي

وفي وقت من الأوقات كان يتقاضى حوالي 30 مليون دولار سنويًا لاستضافته “Family Feud” وهو برنامج ألعاب تلفزيوني أمريكي ابتكره مارك جودسون، “Celebrity Family Feud” وبرامجه الإذاعية.

عن ستيف هارفي ..

ستيف هارفي هو مضيف تلفزيوني أمريكي، وممثل كوميدي، ورجل أعمال، ولد  في “ولش” بفيرجينيا الغربية في 17 يناير 1957.

انتقلت عائلته لاحقًا إلى كليفلاند، أوهايو ، حيث تخرج من مدرسة غلينفيل الثانوية في عام 1974.

التحق بجامعة ولاية كينت ثم جامعة وست فيرجينيا.

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شغل وظائف تتراوح بين الملاكمة، منظف سجاد، رجل البريد، وغامر لأول مرة بالكوميديا في 8 أكتوبر 1985 عندما كان يؤدي في نادي Hilarities Comedy Club في كليفلاند بأوهايو.

في وقت ما من حياته قبل أن يجد الشهرة والنجاح، ظل بلا مأوى لمدة ثلاث سنوات خلال الثمانينيات، ينام في سيارته .

ظهر ستيف هارفي لأول مرة في التلفزيون في التسعينيات كمضيف لبرنامج “It’s Showtime at the Apollo” ، في الوقت الذي قدم فيه كوميديا الوقوف جنبًا إلى جنب مع كوميديين مثل بيرني ماك.

في عام 1996 كان لديه برنامجه الخاص على شبكة تلفزيونية، بعنوان “The Steve Harvey Show” ، بالإضافة إلى برنامجه الإذاعي خلال أيام الأسبوع بعنوان “The Steve Harvey Morning Show”.وفق صحيفة “ماركا” الإسبانية

اليوم، أصبح النجم ستيف هارفي واحد من أهم وجوه التلفزيون اللامعة فضلاً عن تأليفه سلسلة من الكتب أهمها “تصرَّفي كسيِّدة وفكري كرجل”، والذي نشر في مارس (آذار) 2008.

قصة ستيف هارفي ومعلمته

سبق أن تحدث ستيف هارفي خلال استضافته في إحدى حلقات برنامج “اوبرا ماستر كلاس” عن قصة حدثت له عندما كان في الصف السادس الابتدائي، حينما قامت إحدى معلماته بتكليفه مع زملائه لكتابة بعض السطور عن أحلامهم وما يودون أن يصبحوا عليه في المستقبل.

ولكن بدلاً من أن تتعامل المعلمة مع ما كتبه هارفي بقليل من الجدية وكثير من التشجيع والدعم، قللت من شأن هارفي، بل واعتبرت أن حلمه بأن يصبح مذيعاً هو “حلم غير مشروع”، نظراً لمعاناته من التلعثم في الكلام، وعدم وضوح مخارج حروفه، بل دفعها الأمر لاستدعاء والدته إلى المدرسة.

الكوميديان ستيف هارفي
الكوميديان ستيف هارفي

وقال: “عندما عدت للمنزل، تحدثت والدتي مع والدي وطلبت مني أن أطلعه على الورقة التي كتبتها، فما كان من والدي إلا أن جلس بجانبي بهدوء، ليطلب مني أن أضع الورقة في درج مكتبي، وأن أقوم بقراءتها كل صباح وهكذا كل يوم”.

ولفت إلى أن والده في هذا اليوم أهداه إحدى أهم قواعد النجاح المهنية، وهي كتابة أحلامه وأهدافه على ورقة وقراءتها كل يوم “لأنك عندما تكتب أحلامك الموجودة في عقلك، فإنها تتحول إلى شيء ملموس وقابل للتحقيق تدريجياً”.

المصدرmarca - celebritynetworth - ترجمة وتحرير وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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