الخميس, مارس 30, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتناقد تضمن لك وظيفة أحلامك..هذه هي الألوان التي يجب أن ترتديها في...
حياتنا

قد تضمن لك وظيفة أحلامك..هذه هي الألوان التي يجب أن ترتديها في مقابلة العمل

يتفق العديد من الخبراء على أن اللون الأزرق هو أحد أفضل الألوان التي يمكن ارتداؤها للمقابلة

كتب ايمان الباجي
قد تضمن لك وظيفة أحلامك..هذه هي الألوان التي يجب أن ترتديها في مقابلة العمل watanserb.com
مقابلة العمل
- Advertisement -

وطن- التقدم لمقابلات العمل هو جزء أساسي من حياة أي شخص، يريد الدخول في سوق العمل.

ويعرف معظمنا أن الانطباعات الأولى في عالم الشغل مهمة للغاية، فمظهرك الخارجي على سبيل المثال يلعب دورا مهما في الحصول على الوظيفة التي تريدها.

خلال يوم المقابلة، لا مانع من ارتداء بلوزة منقطة بالأبيض والأسود مع سترة أو قميص أزرق. فقط كن حذرا من الألوان التي تختارها.

فاللون الذي تختاره يمكن أن يعطي انطباعا خاطئا أو سيئا عنك لدى المحاور، وفقا لما أورده موقع “topinterview

ما هي الألوان التي يجب أن ترتديها لمقابلة عمل؟

  • الأزرق

يتفق العديد من الخبراء على أن اللون الأزرق هو أحد أفضل الألوان التي يمكن ارتداؤها للمقابلة.

كشف استطلاع رأي أجراه موقع CareerBuilder مع مجموعة من مديري التوظيف ومحترفي الموارد البشرية أن اللون الأزرق كان اللون المفضل بالنسبة لهم.

اللون الأزرق هو أحد أفضل الألوان التي يمكن ارتداؤها للمقابلة
- Advertisement -

يظهر هذا اللون حسب رأيهم أن المترشح جدير بالثقة وصادق وموثوق.

  • الأسود

الأسود هو لون كلاسيكي، وقد احتل المرتبة الثانية في استطلاع CareerBuilder. يظهر هذا اللون صفات القيادة والأناقة والجدية.

ومع ذلك، نظرًا لأن اللون الأسود قوي جدًا، لا ترتديه للمقابلات الشخصية إلا عندما يكون ذلك مناسبًا.

هذا اللون مثالي للوظائف العليا والمناصب الإدارية، ولكن لا ينصح بإرتدائه إذا كنت تتقدم بطلب للحصول على وظيفة في مجال خدمة العملاء أو البيع بالتجزئة.

  • الرمادي

اللون الرمادي هو لون محايد رائع يمكن ارتداؤه في مقابلات العمل.

إذا كنت تميل إلى التعرق عندما تشعر بالتوتر، فينصح بعدم إرتداء هذا اللون في المقابلة. يمكنك ارتداء بنطال أو سترة بهذا اللون، لكن تجنب ارتداء بلوزة رمادية اللون لأنها ستظهر بقع العرق.

  • الأبيض

الأبيض هو أحد الألوان الرسمية التي يمكن ارتداؤها في يوم المقابلة، حيث يمكن أن يظهر أنك شخص منظم، ونظيف.

التقدم لمقابلات العمل هو جزء أساسي من حياة أي شخص، يريد الدخول في سوق العمل

ما هي الألوان التي يجب تجنبها في مقابلة عمل؟

  • البرتقالي
  • البني
  • الأحمر
المصدرموقع "topinterview"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
اقرأ أيضاً
حياتنا

احذر..5 أنواع من الملابس تجنب ارتداءها في أثناء النوم

حياتنا

في المقابلات الوظيفية..هذا ما يبحث عنه أصحاب العمل لدى المرشحين

حياتنا

الأسئلة الصعبة خلال المقابلات..كيف تتعامل معها بنجاح؟

حياتنا

منها استعمال الهاتف..أخطاء شائعة عليك تجنبها خلال مقابلات العمل

حياتنا

ميريام فارس بملابس مثيرة في مهرجان ميدل بيست.. نزعت الجاكيت وأظهرت حمالة صدرها!

حياتنا

كيف تجد وظيفة تحبها؟ إليك خطوات فعالة

حياتنا

لماذا ينبغي ألا تنام بملابس الشارع… فيما يلي التفسير العلمي

حياتنا

منها الجوارب..أنواع من الملابس إحذر وضعها في الغسالة

حياتنا

طرق فعالة لضمان نجاح مقابلة الوظيفة رفيعة المستوى

حياتنا

“أكره وظيفتي لكن لا يمكنني تركها”.. هذا ما عليك فعله لتجاوز المشكلة

حياتنا

هذا ما ينبغي عليك القيام به قبل مقابلة العمل.. تعرف على الإرشادات واحفظها جيداً

حياتنا

طبيعي أي شيء ألبسه يستحق الملايين.. “شاهد” فنانة سعودية تعرض هذه القطعة من ملابسها للبيع بمليون ريال!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

طريقة يستخدمها الجيش الأميركي للنوم خلال دقيقتين فقط

هكذا تفاعل نجوم الكرة العربية على قرار “الفيفا” سحب تنظيم كأس العالم للشباب من إندونيسيا بسبب إسرائيل

“رمضان برعاية التعري”.. هيفاء وهبي تثير الجدل بعباءتها الرمضانية المكشوفة! (شاهد)

طبيبات روسيات في أوكرانيا يجبرن على أن يصبحن عبيدات جنس للجنود.. تفاصيل مروعة!

تشكيلة الزمالك ضد المريخ والتوقيت في دوري أبطال أفريقيا

اختفاء المعارض السعودي معن الجربا وأنباء عن قتله أو اختطافه.. هل يتكرر سيناريو خاشقجي؟

للمسافر جواََ.. خبيرة طيران تكشف عن قطعة من الملابس يجب تجنبها عند السفر

دنيا بطمة تترك العبادات وتتفرغ لإعلانات نزع الحواجب وبيجامات النوم المثيرة! (فيديو)

جوهرة البرتغال غونزالو راموس ‏على رادار مانشستر يونايتد

تجنب وضع ساق على ساق عند الجلوس .. لهذه الأسباب

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC