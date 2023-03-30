قد تضمن لك وظيفة أحلامك..هذه هي الألوان التي يجب أن ترتديها في مقابلة العمل

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وطن- التقدم لمقابلات العمل هو جزء أساسي من حياة أي شخص، يريد الدخول في سوق العمل.

ويعرف معظمنا أن الانطباعات الأولى في عالم الشغل مهمة للغاية، فمظهرك الخارجي على سبيل المثال يلعب دورا مهما في الحصول على الوظيفة التي تريدها.



خلال يوم المقابلة، لا مانع من ارتداء بلوزة منقطة بالأبيض والأسود مع سترة أو قميص أزرق. فقط كن حذرا من الألوان التي تختارها.

فاللون الذي تختاره يمكن أن يعطي انطباعا خاطئا أو سيئا عنك لدى المحاور، وفقا لما أورده موقع “topinterview“



ما هي الألوان التي يجب أن ترتديها لمقابلة عمل؟

الأزرق

يتفق العديد من الخبراء على أن اللون الأزرق هو أحد أفضل الألوان التي يمكن ارتداؤها للمقابلة.

كشف استطلاع رأي أجراه موقع CareerBuilder مع مجموعة من مديري التوظيف ومحترفي الموارد البشرية أن اللون الأزرق كان اللون المفضل بالنسبة لهم.

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يظهر هذا اللون حسب رأيهم أن المترشح جدير بالثقة وصادق وموثوق.

الأسود

الأسود هو لون كلاسيكي، وقد احتل المرتبة الثانية في استطلاع CareerBuilder. يظهر هذا اللون صفات القيادة والأناقة والجدية.

ومع ذلك، نظرًا لأن اللون الأسود قوي جدًا، لا ترتديه للمقابلات الشخصية إلا عندما يكون ذلك مناسبًا.

هذا اللون مثالي للوظائف العليا والمناصب الإدارية، ولكن لا ينصح بإرتدائه إذا كنت تتقدم بطلب للحصول على وظيفة في مجال خدمة العملاء أو البيع بالتجزئة.

الرمادي

اللون الرمادي هو لون محايد رائع يمكن ارتداؤه في مقابلات العمل.

إذا كنت تميل إلى التعرق عندما تشعر بالتوتر، فينصح بعدم إرتداء هذا اللون في المقابلة. يمكنك ارتداء بنطال أو سترة بهذا اللون، لكن تجنب ارتداء بلوزة رمادية اللون لأنها ستظهر بقع العرق.



الأبيض

الأبيض هو أحد الألوان الرسمية التي يمكن ارتداؤها في يوم المقابلة، حيث يمكن أن يظهر أنك شخص منظم، ونظيف.

ما هي الألوان التي يجب تجنبها في مقابلة عمل؟