فيديو المشهد المحذوف من “السرايا 2”.. فجر غضب الليبيين وأهالي ورشفانة

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وطن– أثار مسلسل “السرايا 2” حالةً من الغضب والاستياء بين الليبيين، بسبب ما قيل إنّه احتوى على مشاهد إساءة لإحدى القبائل الليبية العريقة، وهي قبيلة “ورشفانة” التي تعدّ من أشهر قبائل “بني سليم” الحجازية المعروفة ومن أقدم القبائل الليبية.

مشهد مسيء لقبيلة ورشفانة في مسلسل السرايا 2

ويُسلّط مسلسل “السرايا 2″، الذي يبثّ على قناة “سلام” الفضائية، الضّوءَ على الصراع الكبير الذي وقع بين ليبيا والولايات المتحدة، ويجسّد حرب السنوات الأربعة التي وقعت خلال الفترة بين 1801 حتى 1805.

مشهد الإساءة في مسلسل "السرايا" الذي قام بإنتاجه وليد اللافي، لأهالي #ورشفانة pic.twitter.com/26UWNDBVa9 — وادي دينـــار (@wady_dynar) March 30, 2023

ويكشف أيضاً عن الصراع الذي حدث بين أبناء يوسف باشا القرمانلي على حكم طرابلس، في قالب درامي شيق يجمع بين السياسة والتاريخ والرومانسية.

قبيلة ورشفانة تستنكر مشهد لفتحي كحلول في مسلسل السرايا يقول فيه إنه كان عند القاضي باكير لأن فيه من نقز على لوزتين ليه في ورشفانة ! #السرايا_2 pic.twitter.com/hIuaguW9NP — لجين شقلوف🇱🇾🇹🇷🇵🇸❤ (@shgluf) March 29, 2023

وتعرض إحدى حلقاته مشاهد تحدّث فيها الممثل فتحي كحلول، عن تعرّض أشجار اللوز التي يمتلكها في مدينة ورشفانة إلى السرقة، وهو ما خلّف جدلاً واسعاً.

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ما دفع قبيلة ورشفانة التي تستوطن غرب ليبيا، إلى إعلان مقاضاة المسؤولين عن مسلسل “السرايا 2” بتهمة الإساءة والتشويه، مطالبينَ بإيقاف عرضه. وذلك بسبب مشهد اتهمت فيه المدينة بالسرقة.

وردّ مجلس مشايخ وأعيان وحكماء “ورشفانة”، على ما ورد في المسلسل ببيان مصوّر بثّ على صفحة القبيلة.

#ورشفانة.. مشائخ وأعيان وحكماء ورشفانة يتفقون على إصدار بيان شديد اللهجة رداً على المشهد الذي بُث في مسلسل السرايا، وأساء لقبيلة ورشفانة. pic.twitter.com/3XaU3A8VdR — ليبيا لايف (@libyalive218) March 30, 2023

وجاء فيه أنّ “ما ورد في مسلسل “السرايا 2″ هو تهكّم بحق قبيلة لها تاريخها الجهادي المعروف ووصفها بالسرقة، وهو وصف لا يليق بأي قبيلة لها تاريخ مسطر بأحرف من نور في تاريخ الجهاد”.

وأضاف البيان، أنّ من وصف قبيلة ورشفانة بما وصفها به، لا يعرف تاريخها جيداً، وهو أجوف وغير متابع لتاريخ القبائل الليبية.

وأضاف البيان، أنّ القبيلة لن تقف مكتوفة الأيدي، وسيتمّ محاسبة فريق المسلسل على كلّ حرف أساء لـ”ورشفانة” عاجلاً أم آجلاً.

كما طالب البيان بالتحقيق عمّا صدر عن هذا المسلسل من عبارات مسيئة للقبائل الليبية وإيقاف المسلسل وإغلاق القناة، وسحب الحلقات السابقة، وحمّلت المسؤولية الكاملة للقنوات الإعلامية التي تبث مثل هذه البرامج قبل مراجعتها.

من جانبه، طالب “المركز الإعلامي المعمورة” عبر صفحتهم في “فيسبوك“، قناة “سلام” التي تعرض مسلسل “السرايا 2″، الذي قام بإنتاجه وليد اللافي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية، وكذلك مخرج العمل بالاعتذار وحذف المشهد المسيء لقبيلة ورشفانة.

وطالب المركز، المخرج أسامة رزق مخرج المسلسل، باحترام تاريخ ليبيا وعدم تشويه ماضيها المجيد بترهات وأوهام لا يملك فيها حجة ولا برهاناً.

قناة “سلام” تعتذر لقبيلة ورشفانة

وفي وقت لاحق، قدّمت قناة سلام المملوكة لوليد اللافي، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، اعتذاراً عن المشهد المسيء لقبيلة ورشفانة في مسلسل السرايا 2، الذي ينتجه مالكها.

وقالت القناة، في بيان لها: “إذ نؤكد على رسالتنا الراسخة الداعمة للمصالحة الوطنية، وأننا القناة الوحيدة التي تكاد تكون بدون أي برامج سياسية، ولم تكن إلا داعمة لوحدة صف الليبيين واحترامهم، وهو ما أجمع عليه كل المشاهدين من كل مناطق ليبيا”.

وأضافت القناة، في بيانها: “في الوقت الذي تؤكد فيه القناة، أن المشهد في مسلسل السرايا 2، الذي أثير حوله اللغط لا يتضمن ما حمّل عليه من تأويلات وتحليلات غير واقعية، وهي معاكسة تماماً لمضمونه ووضعه ضمن السياق الدرامي”.

ولفت البيان، إلى أن القناة لن تجد أيّ غضاضة في تقديم الاعتذار لكل من فهم ذلك المشهد على غير نيته أو حقيقته، وأنّ احترام القبائل الليبية ودرء الفتنة أولى لديها من الجدالات والنقاشات والدفاع عن وجهة النظر الأخرى، على حدّ تعبير البيان.

لطالما كانت ورشفانة أرض الأمن و الأمان بل كانت سلة غذاء طرابلس بمزارعها و روابيها حتى ألمّ بها عارض بعد 2011 نتيجة الفراغ الأمني زادت منه نكبة فجر ليبيا تمثل في ظاهرة السطو التي أضرت بقبائل ورشفانة نفسها ثم عاد الوضع لطبيعته و استقرت و عادت لزراعتها و تجارتها و حياتها المعتادة.… pic.twitter.com/439JTAed6c — محمود المصراتي (@mah001973) March 29, 2023

وحذّرت إدارة القناة، في بيانها، من حملات الفتنة والتزوير، “من أعداء النجاح والأقلام المأجورة، الذين لا يتقون الله بإثارة النعرات والفتن في هذه الأيام المباركة من خلال اجتزاء الأشياء من سياقها”، على حدّ ادعائها.