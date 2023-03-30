الخميس, مارس 30, 2023
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عثمان الحلقة 120.. شاهد أهم أحداثها ومفاجأة صادمة بسبب أردوغان

سيتمّ عرض الحلقة 120 من مسلسل المؤسس عثمان في موعدها، الأربعاء القادم على قناة ATV التركية

كتب خالد الأحمد
المؤسس عثمان الحلقة 120 watanserb.com
المسلسل التركي المؤسس عثمان
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وطن– تصدّر مسلسل “قيامة عثمان”، للنجم التركي بوراك أوزجيفيت، محرك البحث “غوغل”، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد الإعلان عن تأجيل عرض الحلقة 120، التي كان من المقرر عرضها، أمس الأربعاء.

سبب تأجيل الحلقة 120 من المؤسس عثمان

وتمّ تأجيل الحلقة 120 من مسلسل المؤسس عثمان، بسبب توافق وقت عرض الحلقة، مع خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فتمّ تأجيلها للأسبوع القادم.

وسيتم عرض الحلقة 120 في موعدها، الأربعاء القادم، في تمام الساعة الـ9 مساءً حسب التوقيت السعودي. وذلك على قناة ATV التركية.

وكانت منصة “نور بلاي”، التي تعرض المسلسل للجمهور العربي بشكل حصري، قد نشرت قبل أيام الإعلان الرسمي للحلقة 120 من مسلسل عثمان، وحوى الإعلان مشاهد من أهم أحداثها.

ويُعرض المسلسل في اليوم التالي على عدد من القنوات العربية، في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة، وهي: قناة اليرموك الأردنية، وقناة الفجر الجزائرية، وقناة مصر أم الدنيا.

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ويعدّ مسلسل «المؤسس عثمان»، وهو من بطولة الفنان التركي بوراك أوزجيفيت وعدد من الممثلين الأتراك من أهم المسلسلات الدرامية التركية التي حازت مشاهدات عربية.

قصة مسلسل التركي المؤسس عثمان

وتدور أحداث المسلسل حول بزوغ نجم الدولة العثمانية منذ نشأتها على يد المؤسس عثمان بن أرطغرل التركماني، المنحدر من عشيرة قبيلة الكايي إحدى بطون قبائل الأوغوز المتفرعة والكثيرة.

حيث يستمر الصراع بين السيد عثمان وجميع من حوله، من أجل وضع خريطة تأسيس الدولة العثمانية. وذلك من أجل الإيقاع بالأعداء المتواجدين، وأبرزهم السلطانة أسمهان والأمير كانتاكوزانوس. وقيامه بنقل الدولة العثمانية من قبيلة مهمشة تعاني الفقر والضياع إلى القوة والصلابة.

وينتظر ملايين المشاهدين عودة بثّ المسلسل مرةً أخرى بشغف كبير، وخصوصاً بعد توقّف بثّ عرض المسلسل لأسابيع سابقة.

وكان ذلك بسبب الزلزال المروّع الذي وقع في تركيا وسوريا خلال الشهر الماضي، وتسبّب في انهيار أكثر من مدينة لتتوقف القنوات التركية عن إذاعة الحلقة، قبل قرار عودة الحلقة 117، ثم توالى عرض الحلقات اللاحقة.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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