عثمان الحلقة 120.. شاهد أهم أحداثها ومفاجأة صادمة بسبب أردوغان

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وطن– تصدّر مسلسل “قيامة عثمان”، للنجم التركي بوراك أوزجيفيت، محرك البحث “غوغل”، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد الإعلان عن تأجيل عرض الحلقة 120، التي كان من المقرر عرضها، أمس الأربعاء.

سبب تأجيل الحلقة 120 من المؤسس عثمان

وتمّ تأجيل الحلقة 120 من مسلسل المؤسس عثمان، بسبب توافق وقت عرض الحلقة، مع خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فتمّ تأجيلها للأسبوع القادم.

وسيتم عرض الحلقة 120 في موعدها، الأربعاء القادم، في تمام الساعة الـ9 مساءً حسب التوقيت السعودي. وذلك على قناة ATV التركية.

🚨الإعلان الأوّل للحلقة 120 من مسلسل المؤسس عثمان موعدنا هذا الأربعاء حصرياً على نور بلاي ⚔️ يمكنك مشاهدة الحلقة على المنصّة، فقط حمّل التطبيق مجّاناً واشترك الآن ↘️https://t.co/9szbkaGhmK#نوربلاي#المؤسس_عثمان #مسلسلات_تركية pic.twitter.com/S9wG8dgbwt — نوربلاي (@noorplay_ar) March 22, 2023

وكانت منصة “نور بلاي”، التي تعرض المسلسل للجمهور العربي بشكل حصري، قد نشرت قبل أيام الإعلان الرسمي للحلقة 120 من مسلسل عثمان، وحوى الإعلان مشاهد من أهم أحداثها.

ويُعرض المسلسل في اليوم التالي على عدد من القنوات العربية، في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة، وهي: قناة اليرموك الأردنية، وقناة الفجر الجزائرية، وقناة مصر أم الدنيا.

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ويعدّ مسلسل «المؤسس عثمان»، وهو من بطولة الفنان التركي بوراك أوزجيفيت وعدد من الممثلين الأتراك من أهم المسلسلات الدرامية التركية التي حازت مشاهدات عربية.

🚨الإعلان الثاني للحلقة 120 من مسلسل المؤسس عثمان موعدنا هذا الأربعاء حصرياً على نور بلاي ⚔️ يمكنك مشاهدة الحلقة على المنصّة، فقط حمّل التطبيق مجّاناً واشترك الآن ↘️https://t.co/9szbkaFJxc#نوربلاي#المؤسس_عثمان #مسلسلات_تركية#رمضان pic.twitter.com/1koNotqJeg — نوربلاي (@noorplay_ar) March 27, 2023

قصة مسلسل التركي المؤسس عثمان

وتدور أحداث المسلسل حول بزوغ نجم الدولة العثمانية منذ نشأتها على يد المؤسس عثمان بن أرطغرل التركماني، المنحدر من عشيرة قبيلة الكايي إحدى بطون قبائل الأوغوز المتفرعة والكثيرة.

حيث يستمر الصراع بين السيد عثمان وجميع من حوله، من أجل وضع خريطة تأسيس الدولة العثمانية. وذلك من أجل الإيقاع بالأعداء المتواجدين، وأبرزهم السلطانة أسمهان والأمير كانتاكوزانوس. وقيامه بنقل الدولة العثمانية من قبيلة مهمشة تعاني الفقر والضياع إلى القوة والصلابة.

"عثمان" ورجاله يحاصَرون ويقعون في فخ جنود المغول ! 🤯⚔️

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وينتظر ملايين المشاهدين عودة بثّ المسلسل مرةً أخرى بشغف كبير، وخصوصاً بعد توقّف بثّ عرض المسلسل لأسابيع سابقة.

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وكان ذلك بسبب الزلزال المروّع الذي وقع في تركيا وسوريا خلال الشهر الماضي، وتسبّب في انهيار أكثر من مدينة لتتوقف القنوات التركية عن إذاعة الحلقة، قبل قرار عودة الحلقة 117، ثم توالى عرض الحلقات اللاحقة.