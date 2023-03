سلمى الشهاب و”إضراب المُعتقلات”.. تضامن واسع مع ضحايا ابن سلمان من النساء

وطن– أطلق ناشطون سعوديون وسم “إضراب المعتقلات”، تنديداً بالوحشية والظلم الذي تتعامل به السلطات السعودية، بقيادة ولي العهد الأمير محمد ابن سلمان، مع المعتقلات السعوديات في غياهب السجون، واللاتي يقضين أحكاماً كيدية بالسَّجن لعشرات السنوات، فقط بسبب تغريدة أو الإفصاح عن رأي.

سريعاً، تصدّر وسم بعنوان: “إضراب المعتقلات” قوائمَ الأكثر بحثاً عبر منصة تويتر، الأكثر استخداماً في السعودية.

وهو عبارة عن حملة أطلقها معارضون سعوديون وحقوقيون رافضون للقمع المنهجي، الذي تمارسه السلطات السعودية في حقّ مئات معتقلات الرأي في المملكة.

ومن اللاتي سلّط عليها النشطاء الضوء في هذه الحملة، الناشطة الحقوقية السعودية سلمى الشهاب، التي تقضي منذ عام 2021، حكماً كيدياً ضدها بالسَّجن لأكثر من 34 عاماً، فقط لأنها نشرت تغريدة طالبت فيها بالحقوق الأساسية في المملكة.

One week.

That's how long Salma al-Shehab and 7 other jailed Saudi women have been on hunger strike to demand their freedom.

Tell #SaudiArabia to #FreeSalma and the countless other women imprisoned for peacefully expressing themselves. pic.twitter.com/llsNo4H13N

— The Freedom Initiative (@thefreedomi) March 29, 2023