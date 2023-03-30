جوهرة البرتغال غونزالو راموس ‏على رادار مانشستر يونايتد

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وطن- ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، عن اهتمام نادي مانشستر يونايتد بجوهرة البرتغال الواعدة غونزالو راموس 21 عاماً، مهاجم نادي بنفيكا البرتغالي، من أجل التعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت وسائل إعلام إنجليزية، بأن نادي مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، يستعد للتعاقد مع النجم البرتغالي الشاب غونزالو راموس. لاعب نادي بنفيكا في الميركاتو الصيفي المقبل.

غونزالو راموس واهتمام مانشستر يونايتد

وأضافت تلك التقارير الإنجليزية، ” اللاعب لديه شرط جزائي في عقده المبرم مع نادي بنفيكا، من أجل الاستغناء عن خدماته. وهو 120 مليون يورو”.

كما وبحسب صحيفة ” Record” البرتغالية، فإن اللاعب راموس يشعر بخيبة الأمل الكبيرة مع نادي بنفيكا، بسبب فشل النادي البرتغالي في تقدير موهبته وقيمته. بعد تألقه الملفت مع الفريق على صعيد البطولات المحلية والقارية.

🚨 Benfica’s Portugal international Gonçalo Ramos is a €120,000,000 target of Man United. (Source: Record via @goal) pic.twitter.com/gvElIDnJEQ — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 27, 2023

زيادة الراتب

وأردفت الصحيفة البرتغالية، ” رئيس نادي بنفيكا روي كوستا، كان قد وعد اللاعب الصيف الماضي، بتعديل عقده مع زيادة راتبه، إلا أن الأمر لم يتحقق. وهو ما أغضب راموس”.

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وكان نادي بنفيكا البرتغالي، قد استفادة في سوق الانتقالات الماضية، بعد بيع الأوروغواياني داروين نونيز ب85 مليون جنيه إسترليني إلى ليفربول، وكذلك بيع الأرجنتيني إنزو فرنانديز. ب106 مليون جنيه إسترليني إلى نادي تشيلسي.

هداف بنفيكا في الدوري البرتغالي

ويحتل لاعب بنفيكا البرتغالي راموس، في وصافة جدول ترتيب هدافين الدوري البرتغالي الممتاز. برصيد 16 هدفاً، خلف زميله المتصدر جواو ماريو برصيد 17 هدفاً حتى يومنا هذا.

صحيفة ريكورد البرتغالية : "

مانشستر يونايتد مهتم بالتعاقد مع مهاجم بنفيكا غونزالو راموس ، المهاجم البرتغالي لديه شرط جزائي في عقده يقدر بـ 120 مليون يورو.#MUFC pic.twitter.com/tVloB9Fif5 — Ala'a United20 (@AlaaUnited21) March 27, 2023

كما وفي سياق ذاته، أشارت تقارير صحفية أخرى، عن اهتمام نادي مانشستر يونايتد بالتعاقد مع هداف توتنهام والمنتخب الإنجليزي التاريخي هاري كين نجم فريق توتنهام، الذي يبلغ قيمة صفقة التعاقد معه. ب100 مليون جنيه إسترليني الصيف المقبل.

وينتهي عقد النجم البرتغالي غونزالو راموس مع نادي بنفيكا البرتغالي في صيف عام 2025، إلا أن مستقبله مع الفريق أصبح محل شك في البقاء مع نهاية الموسم الجاري.