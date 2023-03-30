الخميس, مارس 30, 2023
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رياضة

بينهم محمد صلاح برقم ضخم.. اللاعبون الأعلى أجرا في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح وقع عقداً استثنائياً مع إدارة نادي ليفربول، الصيف الماضي، أصبح على إثره أغلى لاعب في تاريخ ليفربول

كتب فهمي الورغمي
الدوري الإنجليزي الاعلى اجرا في العالم watanserb.com
نجم ليفربول المصري محمد صلاح
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وطن – الدوري الإنجليزي الممتاز هو الأكثر ربحًا في كرة القدم العالمية وبفوارق بعيدة عن أي دوري آخر حول العالم، وينعكس ذلك في الواقع على حجم الأجور المذهلة التي يتقضاها كبار النجوم، ومنهم الدولي المصري محمد صلاح الذي حل رابعًا كصاحب أعلى أجر في البريمرليغ.

محمد صلاح من أغلى اللاعبين حول العالم

أشارت “ميرور” في تقرير لها اليوم، الخميس، إلى قائمة اللاعبين الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي، وتصدرها نجم مانشستر سيتي البلجيكي دي بروين، فيما حل الدولي المصري محمد صلاح رابعًا.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن “دي بروين” يجني ما يقارب 1.7 مليون جنيه إسترليني في الشهر (425 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع)، وهو الأعلى أجرًا في إنجلترا.

ويأتي هالاند الذي سجل 39 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم، ثانيًا بـ 1.6 مليون جنيه إسترليني شهريًا.

ويتساوى مع هالاند، حارس مرمى مانشستر يونايتد الإسباني ديفيد دي خيا بـ 402.250 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

فيما يحتل المصري محمد صلاح المرتبة الرابعة وهو الأعلى بين لاعبي ليفربول، ويحصل على 373.750 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، أي ما يصل إلى 1.495 مليون إسترليني في الشهر الواحد.

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ونوهت “ميرور” أن راتب جادون سانشو جناح مانشستر يونايتد الذي سجل 5 أهداف في 25 مباراة لعبها بجميع المسابقات هذا الموسم، يطابق راتب صلاح مع فريقه، الذي يأتي ترتيبه في المركز السادس من المسابقة الإنجليزية المحلية.

يُذكر أنه تقديراً لمكانته، وأيضا لغلق الباب أمام عروض صفقات محتملة من برشلونة أو ريال مدريد أو باريس سان جيرمان، وقَّع صلاح في صيف عام 2022، عقداً استثنائياً مع إدارة نادي ليفربول، أصبح على إثره أفضل لاعب في تاريخ ليفربول أجراً.

محمد صلاح نجم ليفربول التاريخي

استطاع المصري محمد صلاح تحقيق نجاح استثنائي في الدوري الإنجليزي منذ انتقاله إلى آنفيلد، بصفقة تاريخية جعلته أغلى لاعب في تاريخ نادي ليفربول.

وحصد خلال مسيرته المتواصلة، العديد من الجوائز أبرزها جائزة أفضل لاعب في إنجلترا 2018، وجائزة بوشكاش لأفضل هدف في الموسم 2018.

كما فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لعام 2018، وجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي، (هداف الدوري الإنجليزي الممتاز) عامي 2018 و2019. اختير من قبل مجلة تايم الأمريكية في عام 2019 ضمن أكثر 100 شخصية تأثيرًا في العالم.

كما أنه تقلد عديد الجوائز في القارة الإفريقية، حيث حصل على جائزة الاتحاد الأفريقي لأفضل لاعب في أفريقيا لعامي 2017 و2018، جائزة أفضل لاعب أفريقي بواسطة البي بي سي لعام 2017.

حتى الآن، لعب محمد صلاح 656 مباراة رسمية، مع مصر والأندية طوال مسيرته، سجل خلالها 315 هدفا، ما يجعل منه واحداً من أفضل نجوم كرة القدم حول العالم عبر التاريخ.

المصدرصحيفة ميرور - ترجمة وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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