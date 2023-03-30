الفراولة..هل هي جيدة لتبييض الأسنان؟

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وطن– تعتبر الفراولة فاكهة مفيدة لصحتنا، فهي غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف. كما أنها تحتوي على العديد من المركبات المفيدة التي لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.

ووفقا لموقع “healthshots“، يمكن أيضًا استخدامها كعلاج منزلي لتبييض الأسنان.

عندما يتعلق الأمر بصحة الفم، كل ما عليك القيام به هو أن تأخذ بضع القطع من الفراولة ثم قم بفركها على أسنانك.

الفوائد الصحية للفراولة

تحتوي هذه الفاكهة على المواد الكيميائية النباتية والفلافونويد مثل الكاتشين والأنثوسيانين والكيرسيتين والكايمبفيرول.

كما أنها تساعد في الحماية من أمراض القلب والأوعية الدموية، وتعزيز حركات الأمعاء الجيدة، والحفاظ على ضغط الدم وتنظيم نسبة السكر في الدم.

الفراولة لتبييض الأسنان

يُقال إن الفراولة تحتوي على عامل تبييض طبيعي يسمى حمض الماليك.

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لكن تركيز حمض الماليك في الفراولة منخفض نسبيًا، مما يعني أنه سيتعين عليك تناول عدد كبير من الفراولة لرؤية أي تأثير تبييض ملحوظ على أسنانك.

كما أن محتوى السكر في هذه الفاكهة الحلوة يمكن أن يكون ضارًا للأسنان، خاصة إذا كنت تستهلكها بكميات كبيرة. ولهذا السبب، ينصح بشطف فمك بالماء بعد تناول الفراولة أو فركها على أسنانك لإزالة أي سكر أو حمض متبقي من أسنانك.

قد تقدم الفراولة بعض فوائد التبييض الخفيف، ولكن لا ينبغي الاعتماد عليها كحل أساسي لتبييض الأسنان، وبدلاً من ذلك ينصح دائما بالتأكد على الحفاظ على عادات نظافة الفم الجيدة مثل التنظيف المنتظم بالفرشاة والخيط.

كما يمكن لطبيب الأسنان أيضًا المساعدة في تنظيف الأسنان وعلاجات التبييض.

وبدلاً من مجرد استخدام الكثير من الفراولة، يمكنك استخدام مكونات طبيعية مع هذه الفاكهة لتعزيز آثار تبييض الأسنان.

وفيما يلي المكونات الأخرى التي يمكنك تجربتها مع الفراولة:



صودا الخبز

إذا قمت بخلط الفراولة المهروسة مع كمية صغيرة من صودا الخبز، يمكنك صنع معجون أسنان مبيض طبيعي. يمكن أن تساعد صودا الخبز، وهي مادة كاشطة خفيفة، في إزالة البقع السطحية من الأسنان.

زيت جوز الهند

يقوم زيت جوز الهند بأكثر من مجرد ترطيب بشرتك وشعرك بشكل طبيعي.

امزجه مع الفراولة المهروسة لصنع غسول فم مبيض طبيعي للأسنان. يحتوي زيت جوز الهند على حمض اللوريك، الذي يمكن أن يساعد في تقليل تراكم البلاك وتحسين صحة الفم في نهاية المطاف.

لكن تذكر أنه يجب استخدام هذه العلاجات المنزلية بحذر وعدم الاعتماد عليها كبديل للعناية بالأسنان.