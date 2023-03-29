والد أنسو فاتي يُوجه رسالة غامضة إلى برشلونة بشأن مستقبل نجله

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وطن- وجه والد النجم الإسباني الشاب أنسو فاتي 20 عاماً، لاعب نادي برشلونة، رسالة غامضة إلى إدارة البلوغرانا بشأن مستقبل نجله، بسبب قلة مشاركاته مع الفريق الكتالوني هذا الموسم.

وقال بوري فاتي والد لاعب برشلونة، في تصريح صحفي نشرته وسائل الإعلام الإسبانية، بشأن مستقبله مع النادي الكتالوني، ” أعتقد أننا نستحق أفضل من ذلك بكثير، أنسو في برشلونة لأنه يستحق ذلك. نحن نتحدث عن اللاعب رقم 10 في البارسا”.

رسالة والد أنسو فاتي إلى برشلونة

وأضاف والد فاتي، “لن أتكلم عن ريال مدريد، لأنه من الممكن أن يحدث أي شيء في كرة القدم. لكني لا أعتقد أن نجلي يحبهم”.

كما وختم حديثه برسالة غامضة إلى إدارة نادي برشلونة، قائلاً: ” إذا كان الأمر متروكاً لي، فسأغادر غداً”.

كما ويعد نادي بايرن ميونخ مع أندية أوروبية أخرى مهتمة بالتعاقد مع النجم الإسباني أنسو فاتي. لاعب برشلونة، في ظل قلة مشاركته مع الفريق الإسباني في كافة البطولات المختلفة، وعدم تواجده بشكل دائم في التشكيلة الأساسية للبرسا.

ريال مدريد غير مهتم بالصفقة

ولم تتحدث وسائل الإعلام والتقارير الإسبانية، عن اهتمام نادي ريال مدريد بالتعاقد مع نجم برشلونة الواعد أنسو فاتي في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

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وفي سياق آخر، ذكرت تقارير صحفية بأن ريال مدريد يرغب في التوقيع مع نجم بايرن ميونخ الألماني ليروي ساني، صاحب ال26 عاماً، في الميركاتو المقبل، إلى جانب لاعبين آخرين في دائرة اهتمام الفريق الملكي.

🗣️بوري فاتي (والد أنسو فاتي):" قبل بضع سنوات تم انتقاد فينيسيوس وانظر الآن. أريد نفس الشيء لابني ".

pic.twitter.com/9ofq8djtih — BlancosGlobal (@Blancos_Global) March 28, 2023

وأشارت تلك التقارير، بأن مستقبل الألماني ساني مع البافاري أصبح مرهوناً بمشاركته، تحت قيادة المدرب الجديد توماس توخيل.

كما ويتربع على عرش صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 68 نقطة، كما وبفارق عن غريمه التقليدي ريال مدريد بنحو 12 نقطة في المركز الثاني برصيد 56 نقطة.

ومن الجدير بالذكر، بأن عقد نجم برشلونة الشاب أنسو فاتي، ينتهي مع النادي الكتالوني في صيف عام 2027.