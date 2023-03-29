الأربعاء, مارس 29, 2023
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رياضة

والد أنسو فاتي يُوجه رسالة غامضة إلى برشلونة بشأن مستقبل نجله

والد نجم برشلونة فاتي يتذمر من قلة مشاركة نجله مع فريق برشلونة

كتب فارس أبو شيحة
والد أنسو فاتي watanserb.com
والد أنسو فاتي
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وطن- وجه والد النجم الإسباني الشاب أنسو فاتي 20 عاماً، لاعب نادي برشلونة، رسالة غامضة إلى إدارة البلوغرانا بشأن مستقبل نجله، بسبب قلة مشاركاته مع الفريق الكتالوني هذا الموسم.

وقال بوري فاتي والد لاعب برشلونة، في تصريح صحفي نشرته وسائل الإعلام الإسبانية، بشأن مستقبله مع النادي الكتالوني، ” أعتقد أننا نستحق أفضل من ذلك بكثير، أنسو في برشلونة لأنه يستحق ذلك. نحن نتحدث عن اللاعب رقم 10 في البارسا”.

رسالة والد أنسو فاتي إلى برشلونة

وأضاف والد فاتي، “لن أتكلم عن ريال مدريد، لأنه من الممكن أن يحدث أي شيء في كرة القدم. لكني لا أعتقد أن نجلي يحبهم”.

كما وختم حديثه برسالة غامضة إلى إدارة نادي برشلونة، قائلاً: ” إذا كان الأمر متروكاً لي، فسأغادر غداً”.

فاتي
فاتي

كما ويعد نادي بايرن ميونخ مع أندية أوروبية أخرى مهتمة بالتعاقد مع النجم الإسباني أنسو فاتي. لاعب برشلونة، في ظل قلة مشاركته مع الفريق الإسباني في كافة البطولات المختلفة، وعدم تواجده بشكل دائم في التشكيلة الأساسية للبرسا.

ريال مدريد غير مهتم بالصفقة

ولم تتحدث وسائل الإعلام والتقارير الإسبانية، عن اهتمام نادي ريال مدريد بالتعاقد مع نجم برشلونة الواعد أنسو فاتي في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

لاعب برشلونة فاتي
لاعب برشلونة فاتي
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وفي سياق آخر، ذكرت تقارير صحفية بأن ريال مدريد يرغب في التوقيع مع نجم بايرن ميونخ الألماني ليروي ساني، صاحب ال26 عاماً، في الميركاتو المقبل، إلى جانب لاعبين آخرين في دائرة اهتمام الفريق الملكي.

وأشارت تلك التقارير، بأن مستقبل الألماني ساني مع البافاري أصبح مرهوناً  بمشاركته، تحت قيادة المدرب الجديد توماس توخيل.

كما ويتربع على عرش صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 68 نقطة، كما وبفارق عن غريمه التقليدي ريال مدريد بنحو 12 نقطة في المركز الثاني برصيد 56 نقطة.

ليروي ساني
ليروي ساني

ومن الجدير بالذكر، بأن عقد نجم برشلونة الشاب أنسو فاتي، ينتهي مع النادي الكتالوني في صيف عام 2027.

المصدروطن + وسائل الإعلام الإسبانية
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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