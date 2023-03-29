هل من الآمن تنظيف الأسنان بالفرشاة أثناء الصيام؟

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وطن- غالبًا ما يعاني الكثير من الأشخاص الذين يصومون من رائحة الفم الكريهة بسبب عدم شرب الماء طوال اليوم حتى وقت الإفطار.

وتعتبر مشكلة رائحة الفم الكريهة خلال رمضان من أكبر المشاكل التي تواجه الناس، ذلك أن الكثير منهم لا يرغبون في تنظيف أسنانهم خوفا من أن يتسبب تنظيفها خلال ساعات النهار بإفطارهم.

هل تنظيف الأسنان في شهر رمضان يبطل الصوم؟

لا يتفق أغلبية الخبراء على أن تفريش أسنانك بالمعجون يبطل الصوم بشرط أن تتأكد من عدم بلع شيء منه، بعد تنظيف الأسنان.



ومع ذلك، يعتبر معظم الناس أن تنظيف أسنانهم بمعجون الأسنان يترك قدرًا معينًا من الطعم في أفواههم على الرغم من الشطف.

وحتى إذا قمت ببصق أي بقايا من معجون الأسنان أو غسول الفم بحرص، فإن استخدام هذه العناصر لا يزال محل نقاش.



وفي هذا السياق، كشف موقع timesofindia عن 4 طرق للحفاظ على أسنان بيضاء متلألئة خلال شهر رمضان:



استخدم السواك

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منذ آلاف السنين، استخدم الناس في جميع أنحاء العالم المسواك، وهو عصا مضغ تقليدية مصنوعة من جذور وأغصان وجذع سلفادورا بيرسيكا، لتنظيف أسنانهم بشكل طبيعي.

أظهرت الأبحاث العلمية أن السواك له خصائص مضادة للجراثيم، ومضادة للفطريات، ومضادة للفيروسات.



نظف أسنانك جيداً بعد وجبة السحور

تأكد من تخصيص وقت كافٍ لتنظيف الأسنان بعد وجبة السحور للتخلص من بقايا الطعام.



فإهمالك لتنظيف أسنانك بعد السحور قد يسمح بتجمع البكتيريا في الفم، وبالتالي يؤدي لانبعاث رائحة من الفم كريهة.

تأكد من احتواء جسمك على السوائل التي يحتاجها

خلال شهر رمضان، تأكد من ترطيب نفسك بشرب الكثير من الماء طوال ساعات الإفطار.

ينصح الخبراء بتجنب الأطعمة والمشروبات المجففة مثل الأطعمة المالحة والقهوة.

للحفاظ على صحة عامة جيدة، خطط لوجبات إفطار وسحور متوازنة تحتوي على البروتين والفواكه والخضروات مع تجنب الأطعمة الغنية بالدهون والسكر.

استخدم الخيط لتنظيف الأسنان



الجزء الخلفي من لسانك غالبًا ما يكون مصدر الرائحة الكريهة، ولهذا السبب ينصح العديد من أطباء الأسنان بشدة باستخدام خيط تنظيف الأسنان للتخلص من البقايا البيضاء على لسانك.



يمكن أن يساعد أيضًا هذا في القضاء على رائحة الفم الصباحية.