ترتيب مجموعات تصفيات كأس أمم أوروبا 2024 بعد نهاية الجولة الثانية

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وطن- اختتمت منافسات دور مجموعات تصفيات كأس أمم أوروبا 2024 “اليورو”، لحساب الجولة الثانية، التي شهدت تصدّر تراجع حامل اللقب إيطاليا وإسبانيا في الترتيب، مع تصدّر ثلاثي المنتخبات البرتغال وإنجلترا وكرواتيا لمجموعاتهم.

وجاء ترتيب مجموعات تصفيات كأس أمم أوروبا 2024، مع ختام الجولة الثانية، وكذلك انتهاء فترة التوقف الدولي للمنتخبات في جميع البطولات المختلفة على مستوى المباريات الودية والتصفيات في جميع قارات العالم.

ترتيب مجموعات تصفيات كأس أمم أوروبا 2024

المجموعة (أ)

إسكتلندا 6 نقاط.

إسبانيا 3 نقاط.

جورجيا نقطة واحدة.

النرويج نقطة واحدة.

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قبرص بدون أي من النقاط.

المجموعة (ب)

فرنسا 6 نقاط.

اليونان 3 نقاط.

هولندا 3 نقاط.

إيرلندا بدون نقاط.

جبل طارق بدون نقاط.

المجموعة (ج)

إنجلترا 6 نقاط.

إيطاليا 3 نقاط.

شمال مقدونيا 3 نقاط.

أوكرانيا بدون نقاط.

مالطا بدون نقاط.

المجموعة (د)

كرواتيا 4 نقاط.

ويلز 4 نقاط.

تركيا 3 نقاط.

أرمينيا بدون نقاط.

لاتفيا بدون نقاط.

المجموعة (ه)

التشيك 4 نقاط.

بولندا 3 نقاط.

مولدوفا نقطتين.

جزر فارو نقطة.

ألبانيا بدون نقاط.

🔵 || ترتيب مجموعات تصفيات كأس امم اوروبا 🔴 بعد الجولة 2 #تصفيات_اليورو | #EURO2024 pic.twitter.com/DheMpdMERg — رادار كورة (@Radar_Kora) March 28, 2023

المجموعة (و)

النمسا 6 نقاط.

بلجيكا 3 نقاط.

السويد 3 نقاط.

إستونيا بدون نقاط.

أذربيجان بدون نقاط.

المجموعة (ز)

صربيا 6 نقاط.

هنغاريا 3 نقاط.

الجبل الأسود 3 نقاط.

ليتوانيا بدون نقاط.

بلغاريا بدون نقاط.

المجموعة (ح)

سلوفينيا 6 نقاط.

الدنمارك 3 نقاط.

كازاخستان 3 نقاط.

فنلندا 3 نقاط.

أيرلندا الشمالية 3 نقاط.

سان مارينو بدون نقاط.

المجموعة (ط)

سويسرا 6 نقاط.

رومانيا 6 نقاط.

كوسوفو نقطتان.

أندورا نقطة.

(…) نقطة.

بيلاروسيا بدون نقاط.

المجموعة (ي)

البرتغال 6 نقاط.

سلوفاكيا 4 نقاط.

البوسنة والهرسك 3 نقاط.

آيسلندا 3 نقاط.

لوكسمبورغ نقطة واحدة.

ليختنشتاين بدون نقاط.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الجولة الثالث من منافسات دور مجموعات تصفيات كأس أمم أوروبا (بطولة اليورو 2024)، في منتصف شهر يونيو/ حزيران القادم.