الأربعاء, مارس 29, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةرياضةترتيب مجموعات تصفيات كأس أمم أوروبا 2024 بعد نهاية الجولة الثانية
رياضة

ترتيب مجموعات تصفيات كأس أمم أوروبا 2024 بعد نهاية الجولة الثانية

ختام منافسات الجولة الثانية من تصفيات مجموعات كأس أمم أوروبا 2023

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب مجموعات تصفيات كأس أمم أوروبا 2024 watanserb.com
ترتيب مجموعات تصفيات كأس أمم أوروبا 2024
- Advertisement -

وطن- اختتمت منافسات دور مجموعات تصفيات كأس أمم أوروبا 2024 “اليورو”، لحساب الجولة الثانية، التي شهدت تصدّر تراجع حامل اللقب إيطاليا وإسبانيا في الترتيب، مع تصدّر ثلاثي المنتخبات البرتغال وإنجلترا وكرواتيا لمجموعاتهم.

وجاء ترتيب مجموعات تصفيات كأس أمم أوروبا 2024، مع ختام الجولة الثانية، وكذلك انتهاء فترة التوقف الدولي للمنتخبات في جميع البطولات المختلفة على مستوى المباريات الودية والتصفيات في جميع قارات العالم.

ترتيب مجموعات تصفيات كأس أمم أوروبا 2024

المجموعة (أ)

إسكتلندا 6 نقاط.

إسبانيا 3 نقاط.

جورجيا نقطة واحدة.

النرويج نقطة واحدة.

- Advertisement -

قبرص بدون أي من النقاط.

المجموعة (ب)

فرنسا 6 نقاط.

اليونان 3 نقاط.

هولندا 3 نقاط.

إيرلندا بدون نقاط.

جبل طارق بدون نقاط.

منتخب فرنسا
منتخب فرنسا

المجموعة (ج)

إنجلترا 6 نقاط.

إيطاليا 3 نقاط.

شمال مقدونيا 3 نقاط.

أوكرانيا بدون نقاط.

مالطا بدون نقاط.

منتخب إنجلترا
منتخب إنجلترا

المجموعة (د)

كرواتيا 4 نقاط.

ويلز 4 نقاط.

تركيا 3 نقاط.

أرمينيا بدون نقاط.

لاتفيا بدون نقاط.

المجموعة (ه)

التشيك 4 نقاط.

بولندا 3 نقاط.

مولدوفا نقطتين.

جزر فارو نقطة.

ألبانيا بدون نقاط.

المجموعة (و)

النمسا 6 نقاط.

بلجيكا 3 نقاط.

السويد 3 نقاط.

إستونيا بدون نقاط.

أذربيجان بدون نقاط.

المجموعة (ز)

صربيا 6 نقاط.

هنغاريا 3 نقاط.

الجبل الأسود 3 نقاط.

ليتوانيا بدون نقاط.

بلغاريا بدون نقاط.

المجموعة (ح)

سلوفينيا 6 نقاط.

الدنمارك 3 نقاط.

كازاخستان 3 نقاط.

فنلندا 3 نقاط.

أيرلندا الشمالية 3 نقاط.

سان مارينو بدون نقاط.

المجموعة (ط)

سويسرا 6 نقاط.

رومانيا 6 نقاط.

كوسوفو نقطتان.

أندورا نقطة.

(…) نقطة.

بيلاروسيا بدون نقاط.

المجموعة (ي)

البرتغال 6 نقاط.

سلوفاكيا 4 نقاط.

البوسنة والهرسك 3 نقاط.

آيسلندا 3 نقاط.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

لوكسمبورغ نقطة واحدة.

ليختنشتاين بدون نقاط.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الجولة الثالث من منافسات دور مجموعات تصفيات كأس أمم أوروبا (بطولة اليورو 2024)، في منتصف شهر يونيو/ حزيران القادم.

المصدروطن + مصادر بحثية متعددة
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

4 أرقام قياسية جديدة لدون كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال (فيديو)

اقتصاد

السودان.. تراجع كبير في سعر الدولار بالسوق السوداء الجمعة 30 سبتمبر 2022

اقتصاد

اليورو يسجل أقصى هبوط أمام الدولار في 20 عاماً

حياتنا

لماذا يعتبر من المستحيل نسخ الأوراق النقدية؟

تقارير

عدم التعامل بالدولار واليورو .. هذا ما يترتب على قرار بوتين المفاجئ

الهدهد

عملات ستكون الأفضل أداءً في عام 2022 .. تعرف عليها

رياضة

تفاصيل الجوائز المالية لمنتخبات بطولة اليورو 2020

رياضة

“دوناروما” يسرد تفاصيل ما حصل معه بعد تصديه لركلة الجزاء الحاسمة أمام إنجلترا

حياتنا

رقص جماعي لشباب وفتيات بأحد المقاهي في السعودية يثير الجدل (فيديو)

رياضة

ملاكم بريطاني يتعرض لسرقة ميداليته الذهبية خلال نهائي اليورو (فيديو)

رياضة

تفاصيل كأس السوبر المنتظر بين منتخب إيطاليا والأرجنتين

رياضة

راشفورد يعتذر برسالة مؤثرة لجماهير منتخب إنجلترا بعد تعرضه لإهانات عنصرية

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

والد أنسو فاتي يُوجه رسالة غامضة إلى برشلونة بشأن مستقبل نجله

رغم المكاسب الخرافية.. لماذا باعت الكويت 20 مليون سهم من حصتها في مرسيدس؟

لماذا تعيش النساء عمراََ أطول من الرجال؟ جامعة هارفارد تُجيب

صور من داخل منزل المتحولة جنسيا التي قتلت 6 أشخاص تكشف مفاجآت مدوية

رهاب فقدان الهاتف المحمول أو النوموفوبيا.. فيما يلي طرق للتغلب على إدمانك على هاتفك الخلوي

الإعلامية العراقية داليا نعيم تصدم الجمهور بشكلها بعد إجرائها 43 عملية تجميل (شاهد)

تسريب لقطات لشاكيرا مع مغني كولومبي بأزياء حورية البحر وقُبلة حميمية! (فيديو)

رد مذهل من طالبات أزهريات مصريات سُئِلن عن أغنية لمحمد رمضان (فيديو)

رقص محمد رمضان مع بطلات مسلسل “جعفر العمدة” وقت السحور يثير الغضب (فيديو)

ميسي يرد على تألق رونالدو بهاتريك تاريخي مع الأرجنتين (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC