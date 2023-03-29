تحديث iOS 16.4 يضعف عمر البطارية .. مستخدمو iPhone إليكم الحل

وطن – اشتكى عدد من مستخدمي iPhone من أن تحديث iOS 16.4 الجديد من Apple يضعف عمر البطارية.

تحديث iOS 16.4 يضعف عمر البطارية

وانتشرت هذه الشكاوى على موقع تويتر على مدار الأيام القليلة الماضية، حيث زعم المستخدمون أن أحدث ترقية لنظام التشغيل iOS 16.4 قد قللت من قدرة iPhone على تحمل الشحن. بحسب “dailymail” البريطانية

وقال أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إن جهازه يعاني من “مشكلات تسخين”. بينما أضاف آخر أن هاتفه فشل في الاتصال بـ Siri.

وغرّد أحدهم: “هل يعاني أي شخص من مشكلات تتعلق بالتسخين مع iPhone بعد التحديثات الأخيرة؟”.

وأضاف آخر: “بعد تحديث iOS 16.4، تستنزف البطارية بسرعة ويواجه Siri مشكلة في الاتصال. في انتظار التحديث في أقرب وقت ممكن لإصلاح هذه المشكلة”.

بالإضافة إلى مشكلة البطارية، ادعى أحد المستخدمين أن جهازه قد أصبح بطيئاً تمامًا منذ التحديث.

إصدار iOS 16.4 في محاولة لإصلاح الأخطاء وتعزيز الأمان

تم إصدار iOS 16.4 بواسطة Apple قبل يومين فقط في محاولة لإصلاح الأخطاء وتعزيز الأمان على أجهزة iPhone 8 والنماذج الأحدث.

كما قدمت 21 رمزًا تعبيريًا جديدًا، بما في ذلك قلوب ملونة مختلفة والمزيد من الحيوانات والآلات الموسيقية.

ومع ذلك، ادعى أحد مستخدمي Twitter أن هناك “خطأ معروف” في تحديثات iOS 16.2 – 16.4 التي تتسبب في حدوث مشكلات في الشحن في أجهزة iPhone.

وزعموا أن أحد موظفي Apple قد أخبرهم بذلك عندما لا يتم تشغيل هواتفهم أثناء الشحن.

على الرغم من أن جهاز iPhone 14 Pro Max كان يعمل مرة أخرى بعد فترة وجيزة، فقد شارك مستخدم تويتر أمله في حل “الأخطاء”.

هناك خطأ معروف في iOS 16.2 – 16.4 حيث يتم إيقاف تشغيل iPhone ولا يتم تشغيله / شحنه لبضع ساعات بعد ذلك أو عندما يكون جاهزًا للتشغيل / الشحن مرة أخرى.

بعد شكاوى عن عمر البطارية الأخيرة، شوهد دعم Apple يدعو بعض المستخدمين المتأثرين إلى مناقشات Twitter الخاصة.

قال أحد المستخدمين: “نود المساعدة في حل المشكلة التي تواجهها مع بطارية جهاز iPhone “.

على الرغم من أن Apple لم تعلق بعد على هذه المشكلات، إلا أن انخفاض عمر البطارية يمكن أن يكون أمرًا طبيعيًا بعد تحديثات البرامج مثل هذه.

وفقًا لـ ZDNET، يمكن أن تستغرق التغييرات التي أحدثتها التحديثات كثيفة الطاقة ساعات وحتى أيامًا حتى يتم الانتهاء منها.

نصائح زيادة عمر البطارية

إذا كنت قلقًا بشأن بطارية iPhone الخاصة بك وقد مرت بضعة أيام منذ أن قمت بالتحديث إلى iOS 16.4 ، ينصح بفحص صحة البطارية.

تنصح Apple أيضًا على موقعها على الإنترنت أنه يمكن للمستخدمين زيادة عمر البطارية من خلال اتباع عدد من النصائح.

يتضمن ذلك إبقاء جهازك بعيدًا عن درجات الحرارة القصوى التي تزيد عن 35 درجة مئوية والتي يمكن أن تؤدي إلى تدهور عمر البطارية بشكل دائم.

يجب أيضًا إزالة بعض الحالات أثناء شحن الجهاز إذا تولدت عن حرارة زائدة، وذلك لتجنب إيقاف تشغيل الجهاز بشكل غير متوقع.

من أجل الصحة على المدى الطويل، توصي Apple بأن يتجنب المستخدمون شحن هواتفهم بنسبة 100 في المائة أو السماح لها بالنفاذ تمامًا.

إن إبقاء الجهاز مشحونًا بالكامل لفترة طويلة من الوقت يمكن أن يؤدي في الواقع إلى تفاقم سعة البطارية، وهذا هو السبب في أن شحنه بنسبة 50 في المائة قد يكون في الواقع أفضل في معظم الأوقات.