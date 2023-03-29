الأربعاء, مارس 29, 2023
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العالم مهدد بالفناء.. “أسلحة يوم القيامة” و9 دول تتحكم بمصير الكوكب

9 قوى نووية رسمية وغير رسمية أرسلت في بداية هذا العام 9576 رأسًا نوويًا جاهزًا للاستخدام، أي ما يعادل "أكثر من 135 ألف قنبلة هيروشيما

كتب خالد الأحمد
أسلحة يوم القيامة watanserb.com
أسلحة يوم القيامة
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وطن- قالت وسائل إعلام غربية إن عدد الرؤوس الحربية النووية الجديدة آخذة في الارتفاع بقيادة روسيا، مما يهدد العالم بالفناء.

الرؤوس الحربية النووية خطر يهدد العالم

وارتفع عدد الرؤوس الحربية النووية التشغيلية في جميع أنحاء العالم بشكل حاد في عام 2022، مدفوعة إلى حد كبير من قبل روسيا والصين، وفقًا لتقرير نشره موقع “brusselstimes“.

وأشار التقرير إلى أن 9 قوى نووية رسمية وغير رسمية أرسلت في بداية هذا العام، 9576 رأسًا نوويًا جاهزًا للاستخدام، أي ما يعادل “أكثر من 135 ألف قنبلة هيروشيما”، وفقًا لمرصد حظر الأسلحة النووية التابع للمنظمة غير الحكومية.

وتمتلك روسيا ما يقرب من 6255 رأسًا نوويًا ، بما في ذلك الأسلحة المنتشرة وغير المنتشرة. يمثل هذا ما يقرب من 50 ٪ من إجمالي مخزون الأسلحة النووية في العالم، وفق موقع wisevoter.

وأضاف تقرير الموقع أن روسيا تمتلك ترسانة نووية كبيرة، مع مجموعة متنوعة من أنظمة الإطلاق، بما في ذلك الغواصات والصواريخ الباليستية العابرة للقارات والقاذفات الاستراتيجية.

ولجأت روسيا إلى التهديدات النووية المتكررة الخفية لمحاولة تثبيط الدعم الغربي لأوكرانيا وترهيب المجتمع الدولي.

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وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، أنه حصل على موافقة بيلاروسيا على نشر أسلحة نووية “تكتيكية” داخل البلاد. وهذا يجعل الأسلحة النووية الروسية على مقربة من الاتحاد الأوروبي.

الرؤوس الحربية النووية خطر يهدد العالم
الرؤوس الحربية النووية خطر يهدد العالم

“أسلحة يوم القيامة”

وتابع التقرير الذي كتبه “ديلان كارتر” أن 136 رأسًا نوويًا أضيف إلى المخزون الدولي مما يعرف بـ”أسلحة يوم القيامة” بفضل روسيا، التي تسيطر على أكبر ترسانة على هذا الكوكب مع 5889 رأسًا حربيًا نوويا، بالإضافة إلى الصين والهند وكوريا الشمالية وباكستان.

و”أسلحة يوم القيامة” هو سلاح أو نظام أسلحة يمكن أن يدمر كل الحياة على كوكب الأرض أو يدمر الكوكب نفسه وبذلك يكون «يوم القيامة» وهو المصطلح المستخدم في نهاية كوكب الأرض.

وقالت جريت أوستيرن ، محررة مرصد حظر الأسلحة النووية في نورسك فولكيجيلب: “هذه الزيادة مقلقة ، وتستمر في الاتجاه الذي بدأ في عام 2017.. إذا لم يتوقف هذا ، فسنشهد قريباً زيادة في العدد الإجمالي للأسلحة النووية في العالم ، لأول مرة منذ الحرب الباردة.”

ولفت المصدر إلى أن إجمالي مخزون الأسلحة الذرية لا يزال يتقلص، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير، إلى تدمير الرؤوس الحربية القديمة من قبل روسيا والولايات المتحدة إجمالاً، وانخفض العدد الإجمالي للرؤوس الحربية من 12705 إلى 12512 بسبب هذه الجهود. ومع ذلك ، قد تنعكس هذه الديناميكية قريبًا.

وفي 21 فبراير، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا ستنسحب من الاتفاقية النووية الرئيسية مع الولايات المتحدة “معاهدة البداية الجديدة”، التي وضعت حداً لعدد الرؤوس الحربية التي يمكن للجانبين نشرها. وقد وصفت مجموعة آيكان المناهضة للسلاح النووي هذا القرار بأنه “متهور تمامًا”.

وتعد الأسلحة النووية من أكثر الأسلحة تدميراً التي صنعها الإنسان على الإطلاق. يمكن أن تتسبب الأسلحة النووية في دمار شامل في غضون ثوانٍ ، ويمكن أن يكون لاستخدامها عواقب وخيمة.

حاليا ، هناك تسع دول فقط لديها أسلحة نووية. ويرجع ذلك أساسًا إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، التي تهدف إلى منع انتشار الأسلحة النووية وتعزيز نزع السلاح. ووقعت 191 دولة على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية ، ووافقت على عدم تطوير أسلحة نووية.

صاروخ "يوم القيامة" الروسي.. تعرف على قدراته "الخارقة"
صاروخ “يوم القيامة” الروسي.. تعرف على قدراته “الخارقة”

اختبار الأسلحة النووية

ومنذ انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991، اختبرت دول قليلة فقط الأسلحة النووية، وفقا لرابطة الحد من التسلح.

واختبرت الولايات المتحدة تلك الأسلحة آخر مرة في عام 1992، والصين وفرنسا آخر مرة في عام 1996، والهند وباكستان في عام 1998، وكوريا الشمالية آخر مرة في عام 2017، كما أجرى الاتحاد السوفيتي آخر اختبار لتلك الأسلحة في عام 1990.

ويقول اتحاد العلماء الأميركيين، إن بوتين يسيطر على نحو 5977 من هذه الرؤوس الحربية اعتبارا من عام 2022 مقارنة مع 5428 يسيطر عليها الرئيس الأميركي جو بايدن.

وتم إخراج نحو 1500 من هذه الرؤوس الحربية عن الخدمة (ولكن ربما لا تزال سليمة) وهناك 2889 في الاحتياط ويتم نشر1588 كرؤوس حربية استراتيجية.

وقالت مؤسسة “بولتين أوف أتومك ساينس” إنه يجري نشر نحو 812 من هذه الرؤوس على صواريخ باليستية أرضية، ونحو 576 على صواريخ باليستية تطلق من غواصات ونحو 200 في قواعد قاذفات ثقيلة.

المصدرموقع brusselstimes، موقع wisevoter، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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