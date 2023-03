إفطار عائلي وصلاة جماعية في أول ظهور لحمزة يوسف بمقر الحكومة الاسكتلندية (شاهد)

- Advertisement -

وطن – نشر حمزة يوسف، رئيس وزراء الحكومة الإقليمية في اسكتلندا، صورة له وهو يؤدي الصلاة ويتناول الإفطار، في المقر الرسمي لرئاسة الحكومة.

وقال يوسف في تغريدة عبر حسابه على تويتر : “نقضي أنا وعائلتي ليلتنا الأولى في البيت بعد التصويت البرلماني اليوم.. لحظة خاصة، إمامة عائلتي في الصلاة في بيوت هاوس كما هي العادة، بعد الإفطار معًا”.

My family and I spending our first night in Bute House after today's parliamentary vote. A special moment leading my family in prayer in Bute House as is customary after breaking fast together. pic.twitter.com/yjPY1vpJMB

— Humza Yousaf (@HumzaYousaf) March 28, 2023