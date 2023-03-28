الثلاثاء, مارس 28, 2023
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هذا ما فعله شيخ مغربي مع ناشطة عراقية تدافع عن “الإفطار العلني” بنهار رمضان

تلاحق السلطات المغربية المجاهرين بالإفطار العلني في نهار رمضان طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 222 من القانون الجنائي المغربي

كتب خالد الأحمد
الإفطار العلني في رمضان watanserb.com
ناشطة عراقية تدافع عن "الإفطار العلني" بنهار رمضان
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وطن- في كل عام يتجدد النقاش حول “الإفطار العلني” وقوانينه وعقوباته في بعض دول المنطقة العربية، التي تصل للسجن في بعض الأحيان.

جدل “الإفطار العلني” في رمضان

وتجريم “الإفطار العلني” أمر يراه البعض تعديا على حقوق الإنسان، بينما يعتبره آخرون انتهاكا لشعائر الصيام.

وفي هذا السياق استضاف الإعلامي جعفر عبد الكريم، من خلال برنامجه “جعفر توك” الشيخ مصطفى بن حمزة، عضو المجلس العلمي الأعلى المغربي، وبنين إلياس صحفية عراقية ومدافعة عن حقوق المرأة، لمناقشة هذا الأمر حيث وقع بينهما مشادة كلامية حادة.

وفي البداية قال الشيخ “بن حمزة” إن المسلمين لم يكونوا أبداً وحدهم بل كانوا مخالطين لغيرهم من الأديان.

وأضاف أن الأمة مجتمعة على الفكر الإسلامي “قاتلت وحاربت به ودافعت عنه حينما جاء الأغيار يريدون تدميرها.”

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وتابع: “يمكن أن نصنع قانوناً للأقليات بل هناك قانون عام وهؤلاء ينسجمون معه ويحترمهم ويحترم خصوصيتهم ولا يلزمهم بشيء.”

فتدخلت الناشطة بنين إلياس في الحديث لتزعم أن الاستاذ مصطفى يناقض نفسه بنفسه.

وأضافت متسائلة: “كيف يقول إنه يجب احترام الأشخاص ويجب أن يحترموني ولا يشربوا الماء أمامي وبالمقابل يريد إلغاء أقلية.”

وتابعت: “كثير من المسلمين غير صائمين” زاعمة أن المسلمين بهذه القوانين التي تجرم “الإفطار العلني” في نهار رمضان “يحاولون إرجاعنا إلى الجاهلية”.

الشيخ مصطفى بن حمزة يوبخ إلياس بنين

فرد عليها الشيخ المغربي مصطفى بن حمزة معنفا إياها: “دعكي من هذه الألفاظ.. الجاهلية هي ما تدعين أنت إليه.. من يتحدث معك هو أستاذ في الدراسات الإسلامية ويعرف ما يقول.”

وأضاف في توبيخ لها: “النقاش الآن انتهى والأمة هي التي تقول كلمتها ليس أنت”، وخاطبها “إذا كنت تريدين أن تفطري فافطري.”

ورغم التزام المغرب بدستور 2011 بأولوية تطبيق المواثيق الدولية على القوانين المحلية، بما في ذلك مسألة الحريات والحقوق الأساسية، تلاحق السلطات المجاهرين بالإفطار العلني نهار رمضان طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 222 من القانون الجنائي المغربي.

وتنص تلك المادة على معاقبة من يجاهر بالإفطار في رمضان من المسلمين. وتقول: “إن كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي ويجاهر بالإفطار في نهار رمضان في مكان عمومي، من دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة مالية من 12 إلى 120 درهما”.

ويشار إلى أن الشيخ الدكتور مصطفى بن حمزة، من مواليد 1949 بمدينة “وجدة” بالشمال الشرقي للمغرب الأقصى.

وهو حاصل على الإجازة في الشريعة من كلية الشريعة جامعة القرويين فاس والإجازة في الأدب العربي من كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة “سيدي محمد بن عبد الله” بفاس.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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