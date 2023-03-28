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مريم حسين مع دكتور روني.. قبلة وصدر منفوخ وقلب! (شاهد)

سبق أن قامت مريم حسين بتوثيق لحظة حصولها على حقنة تجميلية في وجهها، بحجة حاجتها لها بعد خسارة الوزن

كتب رفيف عبدالله
مريم حسين مع دكتور روني.. قبلة وصدر منفوخ وقلب! (شاهد) watanserb.com
مريم حسين
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وطن– يبدو أنّ الفنانة المغربية مريم حسين في طريقها إلى عملية تجميل جديدة، بعدما نشرت صوراً مثيرة للجدل برفقة طبيب تجميل لبناني شهير.

قبلة وقلب

حيث شاركت مريم حسين متابعيها عبر “انستجرام”، صوراً لها برفقة الطبيب اللبناني روي مطران، المتخصص بالتجميل والأمراض الجلدية.

في إحدى الصور، تبدو مريم حسين وروي مطران يتواجدان داخل عيادة الأخير، أما اللقطة الأخرى، فكانا فيها يتواجدان في الطائرة، في طريقهما إلى السفر لوجهة لم يكشفاها.

نشر روي الصورة عبر حسابه

وكانت مريم حسين ترتدي توباً يكشف كثيراً من صدرها، وفوقه جاكيت رسمي، وبدت قريبة من دكتور روي في الصور.

وهو ما أثار تساؤلات حول طبيعة الأمر الذي يجمعهما، ما إذا كان علاقة حب حميمية أم صداقة، أم مصالح متبادلة.

خاصة وأنّ الصورة علّقت مريم عليها بإشارة قلب.

مريم حسين وروي مطران

حقنة للوجه بعد خسارة الوزن

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وسبق أن قامت مريم حسين بتوثيق لحظة حصولها على حقنة تجميلية في وجهها، بحجة حاجتها لها بعد خسارة الوزن.

ونشرت الفنانة المغربية حينها عدة مقاطع عبر خاصية القصص المصورة في حسابها على “انستجرام“، وهي تتحدث عن “إبرة هوليوود”.

وشرحت الفنانة في البداية، أنّ خسارتها للوزن أثّر في شكل وجهها، وبدأت خطوط الابتسامة تظهر بوضوح.

تحفيز

وأشارت مريم حسين في حديثها، إلى أنّ هذه الحقنة لجأ إليها جميع نجوم هوليوود الذين لا يريدون عمليات جراحية، أو حقن بوتوكس وفيلر.

وأوضحت أن هذه الإبرة تحفّز فقط عمل الكولاجين في الوجه.

ثم وثّقت مريم حسين حديث الطبيب حول الإبرة، التي قال إنها تسمى أيضاً إبرة النظارة، وشرح طريقة عملها قبل أن يحقن بها وجه الفنانة.

ابنة مريم ووالدتها

هذا وقد احتفلت مريم حسين بعيد الأم، بجلسة تصوير مميزة جمعت بينها وبين والدتها وابنتها الوحيدة الأميرة.

ونشرت مريم حسين صوراً من احتفالها بعيد الأم، عبر حسابها على “انستجرام“، ظهرت فيها ترتدي دشداشة خضراء، هي ووالدتها. بينما ترتدي الأميرة قفطاناً كحلياً.

وتخلّل احتفالهم، طقوسٌ غريبة، مثل: وضع الحناء على أيديهم.

وعلقت مريم حسين: “عيد أم سعيد لجميع الأبطال الخارقين هناك! أنا محظوظة لوجود أمي وابنتي بجانبي”.

وتابعت: “الحنة ديال ميمتي غير..الله يطول لنا بعمرك و تحني لاحفاد احفادك يارب”.

وأشاد المتابعون بجمال الأميرة الذين رأَوا أنها مزيج بين الجمال المغربي والسعودي، نسبة إلى والدها عارض الأزياء السعودي فيصل الفيصل.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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