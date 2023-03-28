الثلاثاء, مارس 28, 2023
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لماذا عليك تجنب تقشير الخيار؟

عندما نقشر الخيار، تختفي خصائصه الأكثر فائدة، خاصة كمية الألياف الموجودة فيه، ولذلك يفضل تناوله بقشوره

كتب ايمان الباجي
لماذا عليك تجنب تقشير الخيار؟ watanserb.com
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وطن- يعتبر الخيار من أكثر الفواكه المنعشة التي نحب تناولها خلال فصل الصيف.

فوائد الخيار

تجعلنا هذه الفاكهة نشعر بالحيوية وتمنحنا نضارة فورية ويمكن إدماجها بسهولة في الوجبات بطرق عديدة، كما تحتوي على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية الجسم من تلف الخلايا.

علاوة على ذلك، الخيار مليء بالعناصر الغذائي، بما في ذلك الفيتامينات C و K والبوتاسيوم والمغنيسيوم. كما أنه مصدر جيد للألياف الغذائية التي تساعد على تعزيز الهضم الصحي.

ونعلم جميعًا أن العديد من العناصر الغذائية كالبروتين والكربوهيدرات والألياف موجودة في الخيار.

يعتبر الخيار من أكثر الفواكه المنعشة التي نحب تناولها خلال فصل الصيف

لا تقشر الخيار!

ووفقًا لمقال إخباري نشره موقع webmd، عندما يتم تناول الخيار غير المقشر، يحصل جسمنا على العديد من المعادن والفيتامينات، بما في ذلك فيتامين K وفيتامين C.

وعندما نقشر الخيار، تختفي خصائصه الأكثر فائدة، خاصة كمية الألياف الموجودة فيه، ولذلك يفضل تناوله بقشوره.

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أثناء تخزين فاكهة الخيار، يتم وضع شمع اصطناعي غير طبيعي عليها، لذلك من المهم غسلها جيدًا قبل تناولها، وإلا فقد تضر بصحتك.

إذا كنت تأكل الخيار بعد غسله بالماء الساخن، يمكن أن يقيك أيضًا من ضرر الشمع الاصطناعي.

يعتبر الخيار من الفواكه التي تساعدك على تنظيم توازن السوائل في جسمك، حيث يشكل الماء 97% من محتواه.

ويمكن تناول الخيار يوميا للتمتع بصحة جيدة، وفقا لما أورده موقع “news18“.

المصدرموقع news18، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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