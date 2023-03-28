قتلت 6 أشخاص.. لحظة هجوم متحولة جنسيا مدججة بالأسلحة على مدرسة أمريكية

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وطن- أقدمت متحولة جنسيا، على قتل 6 أشخاص بينهم 3 أطفال، في هجوم خططت له سابقا على مدرسة ابتدائية مسيحية خاصة في ناشفيل بجنوب الولايات المتحدة.

وأظهرت مقاطع مصورة، تم التقاطها من كاميرات مراقبة، لحظة اقتحام الفتاة للمدرسة بإطلاقها النار على زجاج الباب الذي تحطم على الفور، وشوهدت هي تتجول في أروقة المدرسة ودخولها الصفوف لتنفيذ جريمتها.

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الهجوم على المدرسة

واقتحمت فتاة بمسدس وبندقيتين هجوميتين ،مدخلا جانبيا لمدرسة “ذا كوفننت”، وهي أكاديمية مسيحية، وشقت طريقها بينما كانت تطلق النار، قبل أن تقتلها الشرطة.

– مطلقة النار على مدرسة إبتدائية مسيحية خاصة في ناشفيل قتلت 6 أشخاص، من بينهم 3 أطفال. – شرطة نافشيل تمكنت من قتل مطلقة النار. – مطلقة النار هي ذكر بالأصل متحولة جنسيًا إلى أنثى. pic.twitter.com/nQYE9TQHCJ — 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) March 27, 2023

من جانبه، قال قائد شرطة ناشفيل جون دريك إن المشتبه بها هي أودري هيل وتبلغ 28 عاما، وهي متحولة جنسيا، موضحا أن المهاجمة تركت وراءها بيانا وخرائط للمدرسة توضح بالتفصيل نقاط المراقبة والدخول والخروج، وكانت مستعدة لمواجهة مع سلطات إنفاذ القانون.

وأضاف أن المشتبه بها كانت على الأرجح تخطط لهجوم أوسع، وأن البيان يشير إلى أنه سيكون هناك إطلاق نار في مواقع عدة، وبينها المدرسة.

♦️تؤكد شرطة ناشفيل أن من اطلقت النار اليوم على طلاب المدرسة والهيئة التدريسية تم تحديدها على أنها متحولة جنسياً الآن على #بايدن وإدارته ان يعترفوا ، ان المتحولين هم مرضى نفسيين يحب معالجتهم وليس ناس طبيعيين يجب دمجهم بالمجتمع وتشريع قوانين لصالحهم ‼️ لأنهم ممكن ان يكونوا قتلة pic.twitter.com/cKL7fmGwZj — Eng_Alrawi (@Eng_Alrawi_2) March 27, 2023

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والضحايا الست هم طفل في السادسة وطفلان في التاسعة، في حين أن البالغين الثلاثة الذين قتلوا تراوح أعمارهم بين 60 و61 عاما، وإحدى الضحايا هي رئيسة المدرسة كاثرين كونس.

بايدن يصف الهجوم بالعمل البغيض

بدوره، وصف الرئيس الأميركي جو بايدن، حادثة إطلاق النار هذه بأنها “بغيضة”، مشددًا على أن الهجمات المسلحة “تمزّق روح” الولايات المتحدة.

وألق بايدن كلمة في البيت الأبيض، قال فيها إن هذا العمل بغيض، محذّرًا من أن العنف المسلح يمزق روح الأمة الأمريكية، داعيًا الكونغرس مجددًا إلى حظر بيع الأسلحة الرشاشة للأفراد.

الكاميرات توثق لحظة هجوم متحولة جنسيا على مدرسة ابتدائية في مدينة ناشفيل الأمريكية وإطلاق النار على التلاميذ pic.twitter.com/AkPR82DgJr — 🇷🇺روسيا مباشر🇷🇺 (@WLbir) March 28, 2023

صدمة بين المشرعين

وأعرب العديد من المشرّعين عن ولاية تينيسي عن صدمتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال السيناتور الجمهوري بيل هاغرتي: “أشعر بحزن عميق بسبب الأخبار المأساوية الواردة من المدرسة الابتدائية”.

400 مليون قطعة سلاح في الولايات المتحدة

يُشار إلى أن عدد الأسلحة المرخصة في الولايات المتحدة يقارب 400 مليون قطعة سلاح ناري، وغالبًا ما تشهد البلاد حوادث إطلاق نار دامية.

ووقع أسوأ هجوم في 2012 وارتكبه مختلّ عقليا في مدرسة ابتدائية في ولاية كونيتيكت وقُتل خلاله 20 طفلًا أعمارهم بين 6 و7 سنوات.

وتكرر هذا الحادث المأساوي في مايو/أيار 2022، عندما أطلق شاب يبلغ من العمر 18 عامًا النار وقتل 19 طالبًا ومعلمين في مدرسة ابتدائية في أوفالدي بولاية تكساس.