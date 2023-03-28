الثلاثاء, مارس 28, 2023
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قتلت 6 أشخاص.. لحظة هجوم متحولة جنسيا مدججة بالأسلحة على مدرسة أمريكية

ثلاثة أطفال ومديرة المدرسة سقطوا بين ضحايا الهجوم الذي وصفه بايدن بالعمل البغيض

كتب خالد السعدي
هجوم متحولة جنسيا على مدرسة أمريكية watanserb.com
هجوم متحولة جنسيا على مدرسة أمريكية
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وطن- أقدمت متحولة جنسيا، على قتل 6 أشخاص بينهم 3 أطفال، في هجوم خططت له سابقا على مدرسة ابتدائية مسيحية خاصة في ناشفيل بجنوب الولايات المتحدة.

وأظهرت مقاطع مصورة، تم التقاطها من كاميرات مراقبة، لحظة اقتحام الفتاة للمدرسة بإطلاقها النار على زجاج الباب الذي تحطم على الفور، وشوهدت هي تتجول في أروقة المدرسة ودخولها الصفوف لتنفيذ جريمتها.


الهجوم على المدرسة

واقتحمت فتاة بمسدس وبندقيتين هجوميتين ،مدخلا جانبيا لمدرسة “ذا كوفننت”، وهي أكاديمية مسيحية، وشقت طريقها بينما كانت تطلق النار، قبل أن تقتلها الشرطة.

من جانبه، قال قائد شرطة ناشفيل جون دريك إن المشتبه بها هي أودري هيل وتبلغ 28 عاما، وهي متحولة جنسيا، موضحا أن المهاجمة تركت وراءها بيانا وخرائط للمدرسة توضح بالتفصيل نقاط المراقبة والدخول والخروج، وكانت مستعدة لمواجهة مع سلطات إنفاذ القانون.

وأضاف أن المشتبه بها كانت على الأرجح تخطط لهجوم أوسع، وأن البيان يشير إلى أنه سيكون هناك إطلاق نار في مواقع عدة، وبينها المدرسة.

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والضحايا الست هم طفل في السادسة وطفلان في التاسعة، في حين أن البالغين الثلاثة الذين قتلوا تراوح أعمارهم بين 60 و61 عاما، وإحدى الضحايا هي رئيسة المدرسة كاثرين كونس.

بايدن يصف الهجوم بالعمل البغيض

بدوره، وصف الرئيس الأميركي جو بايدن، حادثة إطلاق النار هذه بأنها “بغيضة”، مشددًا على أن الهجمات المسلحة “تمزّق روح” الولايات المتحدة.

وألق بايدن كلمة في البيت الأبيض، قال فيها إن هذا العمل بغيض، محذّرًا من أن العنف المسلح يمزق روح الأمة الأمريكية، داعيًا الكونغرس مجددًا إلى حظر بيع الأسلحة الرشاشة للأفراد.

صدمة بين المشرعين

وأعرب العديد من المشرّعين عن ولاية تينيسي عن صدمتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال السيناتور الجمهوري بيل هاغرتي: “أشعر بحزن عميق بسبب الأخبار المأساوية الواردة من المدرسة الابتدائية”.

400 مليون قطعة سلاح في الولايات المتحدة

يُشار إلى أن عدد الأسلحة المرخصة في الولايات المتحدة يقارب 400 مليون قطعة سلاح ناري، وغالبًا ما تشهد البلاد حوادث إطلاق نار دامية.

ووقع أسوأ هجوم في 2012 وارتكبه مختلّ عقليا في مدرسة ابتدائية في ولاية كونيتيكت وقُتل خلاله 20 طفلًا أعمارهم بين 6 و7 سنوات.

وتكرر هذا الحادث المأساوي في مايو/أيار 2022، عندما أطلق شاب يبلغ من العمر 18 عامًا النار وقتل 19 طالبًا ومعلمين في مدرسة ابتدائية في أوفالدي بولاية تكساس.

المصدرتوتير، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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