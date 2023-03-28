زوجة حسن شاكوش تنهار على الهواء بعدما فضحه “شيخ العرافين” أمامها! (فيديو)

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وطن– تصدر اسم المطرب الشعبي المصري حسن شاكوش، وزوجته ريم طارق، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حلقة “العرافة”.

متزوج من أخرى

وأثارت فقرة “شيخ العرافين” بالبرنامج الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على فضائية النهار، مفاجأة وصدمة لزوجة حسن شاكوش.

حيث كشف “شيخ العرافين”، أن حسن شاكوش متزوج من أخرى، قبل زواجه من ريم طارق.

وقال شيخ العرافين موجهاً حديثه لزوجة شاكوش: “عارفة ان عنده فيلا في التجمع؟ وقالك على الجوازة، والعربية اللي جابها؟.

وأردف: “عنده عروسة هو ماقلكيش يا ريم، ما تقول يا حسن، هو متجوز يا ريم مش متجوزك انتي لوحدك. حسن متجوز واحدة تانية”.

السلسلة

وأردف شيخ الحارة: “الزوجة الأخرى هي التي اشترت السلسلة التي يرتديها حسن شاكوش بشكل مستمر، كما أنها تقطن في منطقة التجمع”.

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وانفعل حسن شاكوش مهدداً بمغادرة الحلقة، طالباً تغيير الموضوع.

ووجه شاكوش حديثه لبسمة وهبة بالقول: “أنا قلت مش عايز أطلع برامج، وطلعت عشانك بس.. خليه يلزم حدوده”.

انهيار وبكاء

وحاول شاكوش الرد سريعًا لحل المشكلة، وقال: “أنا كنت داخل مشروع جواز والبنت من التجمع وكلمت ريم عنها وكانت عارفة قبل ما أتجوزها”.

وكادت ريم تبكي وهي ترد: “أنا معرفش حاجة.. إنت طلعت متجوز في التجمع”.

وانهارت ريم قائلة: “خلاص حصل خير هو موضوع وانتهى”.

ليرد عليها حسن قائلًا: “يعني إيه بقى انهي موضوع انتهى”.

لتكمل ريم :” أنا بتكلم عن موضوعي أنا.. بعدين بقى لما نخلص”.

رسالة غامضة

واضطرت بسمة وهبة لإنهاء فقرة شيخ العرافين، والخروج بفاصل إعلاني لإنقاذ الموقف المحرج.

وفي الحلقة، كشف شاكوش عن وصول رسالة غامضة لزوجته بعد ساعات من زفافهما.

وجاء في نص الرسالة الموجهة لزوجة مؤدي المهرجانات:”أنتِ صعبانة عليّ عشان حسن بيحب واحدة تانية وهيتجوزها ومفهمها إن الفرح كله فيلم”.

ورد شاكوش على الرسالة قائلا: “معقولة أنا هعمل بروباجاندا رغم المصاريف دي كلها وإن واخد بنت من بيتها ومن أهلها؟! لو عاوز أعمل بروباجاندا وأوفر المصاريف هعمل كده”.

وأشار شاكوش إلى أنه طلب من زوجته إغلاق جميع حساباتها علي السوشيال ميديا بعد الرسالة، مؤكداً أنها تفهمت الأمر.