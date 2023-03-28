الثلاثاء, مارس 28, 2023
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حياة الفهد لم تعد قادرة على الإمساك بالقلم واتجهت للعلاج بالقرآن

الفنانة الكويتية قالت إنه يوجد "حسرة في قلبها أن تكون لديها الفكرة وليست قادرة على كتابتها"

كتب خالد الأحمد
حياة الفهد watanserb.com
حياة الفهد
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وطن- كشفت الفنانة الكويتية “حياة الفهد” أنها لجأت إلى الطب البديل لمعالجة يدها. وتعرضت الفهد لحادث سير في، مارس 2006، بعد اصطدام مركبة كانت تقودها إلى جانب الفنانة هيا الشعيبي بحاجز أسمنتي في منطقة “الوفرة” بسبب عطل في كابح المركبة مما أدى إلى عطب في يدها لم تشف منه إلى اليوم.

حوار حياة الفهد مع صحيفة “الراي”

وقالت الفهد في لقاء مع صحيفة “الراي” الكويتية أنها لم تعد قادرة على الإمساك بالقلم لكتابة عمل تراثي.

وتابعت:”عالجت يدي بالطب والقرآن.. حسرة في قلبي أن تكون لديّ الفكرة ولست قادرة على كتابتها”.

حياة الفهد تعاني صعوبة في الحركة

وكانت الفنانة الكويتية القديرة حياة الفهد تتحدث عن تناولها للتراث في أعمالها وعمّا إذا كانت تفكر في التعامل مع بعض الكتّاب المختصين بالتراث.

وقالت إن الأفكار موجودة ولكن ليست قادرة على كتابتها -في إشارة إلى إصابة يدها-، مع العلم أنها -كما قالت- عالجتها وذهبت للأطباء وبعض الأشخاص الذي يعالجون بالقرآن “بعدما صارت لي عاهات في ايديني وصرت أشكو من صعوبة في الحركة وبمسكة القلم”.

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وأوضحت “أم سوزان” أسباب عزوفها عن الدراما التراثية خلال السنوات الأخيرة، وتوجهها نحو المُعاصرة، قائلة: «لم أتوجه إلى المعاصرة، ولكنني لم أعد أكتب للأسف، حيث إنني لا أجيد الكتابة السريعة على (اللاب توب)، فأنا من النوع الذي تعوّد الكتابة بالورقة والقلم.”

وتابعت:”وأحياناً تجدني أكتب 5 صفحات من النص، وفي اليوم التالي أمزّق جميع ما كتبت، لأنني أحرص على كل مفردة، فلا أعتبر العمل تجارة، بل يهمني قيمة النص حتى لو بقيت أكتبه لعامين”.

حياة الفهد لم تعد قادرة على الإمساك بالقلم واتجهت للعلاج بالقرآن
حياة الفهد لم تعد قادرة على الإمساك بالقلم واتجهت للعلاج بالقرآن

حياة الفهد مع نبيل شعيل

وعن مشاركتها في برنامج «مع بوشعيل» الذي يقدمه الفنان القدير نبيل شعيل، ردّت الفهد: «لا أحد يرفض الظهور (مع بوشعيل)، إذ كان مقرراً ظهوري في برنامجه منذ العام الماضي، ولكن لأنني أجريت مقابلة في برنامج تلفزيوني آخر خلال شهر رمضان، اعتذرت عن عدم المشاركة، ولا أخفيكم أنني ندمت على ذلك».

وحول سر تميزها الدائم في أعمالها الرمضانية، أكدت أن النجاح هو من عند الله سبحانه، «فأنا لا أضع في بالي أو (نيتي) منافسة أحد أو ضرب شخص ما من خلال أعمالي، بل أعمل متكلة على الله».

وأكدت أنها تحرص على الدقة في اختيار النص والإخراج والممثلين، وتقديم عمل يحترم الآخرين ولا يخدش الحياء.حتى اللبس الكل صاروا يعرفون (شنو يلبسون) خصوصاً البنات الصغار، عندما يشاركون في مسلسل لحياة».

مسلسل “قرة عينك”

وتعود الفنانة القديرة حياة الفهد إلى الدراما الكوميدية، من خلال مسلسل “قرة عينك” الذي يعرض في السباق الرمضاني على “قناة الكويت”.

ويروي المسلسل قصة امرأة تُسجن ظلماً، وتظهر براءتها بعد 30 عاماً، فتخرج من السجن، لتُصدَم بأن جميع الأبواب مغلقة أمامها.

ويشارك الفهد البطولة الفنانة السعودية ريم العبدالله، وسعاد علي من البحرين، وصلاح الملا من قطر، وأسيل عمران من السعودية، ومن الكويت شيماء علي وصمود المؤمن وعبدالعزيز النصار ومحمد الدوسري وحصة النبهان.

المصدرتويتر، صحيفة "الراي" الكويتية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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