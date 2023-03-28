حياة الفهد لم تعد قادرة على الإمساك بالقلم واتجهت للعلاج بالقرآن

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وطن- كشفت الفنانة الكويتية “حياة الفهد” أنها لجأت إلى الطب البديل لمعالجة يدها. وتعرضت الفهد لحادث سير في، مارس 2006، بعد اصطدام مركبة كانت تقودها إلى جانب الفنانة هيا الشعيبي بحاجز أسمنتي في منطقة “الوفرة” بسبب عطل في كابح المركبة مما أدى إلى عطب في يدها لم تشف منه إلى اليوم.

حوار حياة الفهد مع صحيفة “الراي”

وقالت الفهد في لقاء مع صحيفة “الراي” الكويتية أنها لم تعد قادرة على الإمساك بالقلم لكتابة عمل تراثي.

وتابعت:”عالجت يدي بالطب والقرآن.. حسرة في قلبي أن تكون لديّ الفكرة ولست قادرة على كتابتها”.

حياة الفهد تعاني صعوبة في الحركة

وكانت الفنانة الكويتية القديرة حياة الفهد تتحدث عن تناولها للتراث في أعمالها وعمّا إذا كانت تفكر في التعامل مع بعض الكتّاب المختصين بالتراث.

وقالت إن الأفكار موجودة ولكن ليست قادرة على كتابتها -في إشارة إلى إصابة يدها-، مع العلم أنها -كما قالت- عالجتها وذهبت للأطباء وبعض الأشخاص الذي يعالجون بالقرآن “بعدما صارت لي عاهات في ايديني وصرت أشكو من صعوبة في الحركة وبمسكة القلم”.

الفنانة القديرة حياة الفهد :

• لم أعد قادرة على الإمساك بالقلم لكتابة عمل تراثي . pic.twitter.com/DVyMCx2Or3 — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) March 28, 2023

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وأوضحت “أم سوزان” أسباب عزوفها عن الدراما التراثية خلال السنوات الأخيرة، وتوجهها نحو المُعاصرة، قائلة: «لم أتوجه إلى المعاصرة، ولكنني لم أعد أكتب للأسف، حيث إنني لا أجيد الكتابة السريعة على (اللاب توب)، فأنا من النوع الذي تعوّد الكتابة بالورقة والقلم.”

وتابعت:”وأحياناً تجدني أكتب 5 صفحات من النص، وفي اليوم التالي أمزّق جميع ما كتبت، لأنني أحرص على كل مفردة، فلا أعتبر العمل تجارة، بل يهمني قيمة النص حتى لو بقيت أكتبه لعامين”.

حياة الفهد مع نبيل شعيل

وعن مشاركتها في برنامج «مع بوشعيل» الذي يقدمه الفنان القدير نبيل شعيل، ردّت الفهد: «لا أحد يرفض الظهور (مع بوشعيل)، إذ كان مقرراً ظهوري في برنامجه منذ العام الماضي، ولكن لأنني أجريت مقابلة في برنامج تلفزيوني آخر خلال شهر رمضان، اعتذرت عن عدم المشاركة، ولا أخفيكم أنني ندمت على ذلك».

وحول سر تميزها الدائم في أعمالها الرمضانية، أكدت أن النجاح هو من عند الله سبحانه، «فأنا لا أضع في بالي أو (نيتي) منافسة أحد أو ضرب شخص ما من خلال أعمالي، بل أعمل متكلة على الله».

وأكدت أنها تحرص على الدقة في اختيار النص والإخراج والممثلين، وتقديم عمل يحترم الآخرين ولا يخدش الحياء.حتى اللبس الكل صاروا يعرفون (شنو يلبسون) خصوصاً البنات الصغار، عندما يشاركون في مسلسل لحياة».

مسلسل “قرة عينك”

وتعود الفنانة القديرة حياة الفهد إلى الدراما الكوميدية، من خلال مسلسل “قرة عينك” الذي يعرض في السباق الرمضاني على “قناة الكويت”.

اعلان مسلسل قرة_عينك للنجمة حياة_الفهد في رمضان 2023 على

تلفزيون دبي تلفزيون دبي pic.twitter.com/GZB8dR4tAW — 𝔐𝔬𝔥𝔞𝔪𝔪𝔞𝔡 𝔞𝔩𝔬𝔱𝔞𝔟𝔦 (@Mohammad77_511) March 11, 2023

ويروي المسلسل قصة امرأة تُسجن ظلماً، وتظهر براءتها بعد 30 عاماً، فتخرج من السجن، لتُصدَم بأن جميع الأبواب مغلقة أمامها.

ويشارك الفهد البطولة الفنانة السعودية ريم العبدالله، وسعاد علي من البحرين، وصلاح الملا من قطر، وأسيل عمران من السعودية، ومن الكويت شيماء علي وصمود المؤمن وعبدالعزيز النصار ومحمد الدوسري وحصة النبهان.