تشكيلة المنتخب المغربي ضد بيرو الودية والقنوات الناقلة

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وطن- يلتقي المنتخب المغربي في المباراة الودية القوية المنتظرة أمام بيرو، الثلاثاء، التي من المقرر إقامتها على ملعب (ميتروبوليتانو).

وستنطلق مباراة المنتخب المغربي وبيرو الودية، في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب والجزائر وتونس.

موعد مباراة المنتخب المغربي ضد بيرو

كما وستكون بتوقيت القدس الشريف ومصر، عند الساعة التاسعة والنصف مساءً، بينما بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً.

ولكن بتوقيت دولة السعودية (مكة المكرمة) ودول الخليج العربي، فستكون المباراة عند الساعة العاشرة والنصف مساءً.

معلق مباراة المغرب وبيرو الودية

ومن المتوقع أن يعلق على مجريات أحداث مباراة المغرب وبيرو، على قناة الرياضية المغربية، المعلق هشام فرج أو سفيان الرشيدي.

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كما وستنقل المباراة على قناة (الرياضية) المغربية، على القمر الصناعي (النايل سات) 11514 أو 12207، وباستقطاب عامودي. كما ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.

تشكيلة المنتخب المغربي ضد بيرو

وسيدخل المدرب المغربي وليد الركراكي، في المباراة الودية أمام بيرو، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

دفاع التشكيلة (أسود الأطلس): نصير مزراوي، غانم سايس، نايف أكراد، أشرف حكيمي.

خط الوسط: بلال الخنوس، سفيان أمرابط، عز الدين أوناهي.

مركز الهجوم: حكيم زياش، يوسف النصيري، سفيان بوفال (عبد الرزاق حمد الله).

وكان المنتخب المغربي (أسود الأطلس)، قد حقق الفوز الثمين على نظيره البرازيل (السيليساو)، بهدفين مقابل هدف وحيد، على ملعب (طنجة) بدولة المغرب.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب المغرب المتأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023، أمام منافسه جنوب أفريقيا في ال12 من شهر يونيو/ حزيران القادم.