الثلاثاء, مارس 28, 2023
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حياتنا

“إكس لانس”.. لقطات مُسربة تفضح محمد سعد والمُخرج يُوضح (فيديو)

مقطع فيديو مسرب ظهر خلاله الممثل المصري محمد سعد وهو يكيل السباب لفريق عمل مسلسل "إكس لانس" دون مراعاة لأي ضوابط مهنية أو أخلاقية

كتب فهمي الورغمي
محمد سعد يكيل الشتائم لفريق عمل
محمد سعد
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وطن- كشفت لقطات مُسربة من كواليس تصوير مسلسل “إكسلانس”، عن الطريقة الفجة التي تعامل بها بطل العمل الممثل المصري “محمد سعد” مع فريق العمل.

محمد سعد يكيل الشتائم لفريق عمل “إكسلانس”

أظهر مقطع فيديو متداول، أكدت صفحات كثيرة أنه مُسربٌ من كواليس تصوير مسلسل “إكسلانس”، الممثل المصري محمد سعد وهو يُوجه الشتائم والسُباب لفريق العمل، ويصرخ في وجه زملائه بطريقة عنيفة ومهينة.

خلال مقطع الفيديو المُسرب، وجه “سعد” وابلاً من الشتائم إلى فريق العمل بينما كان يسير وسط موقع التصوير بغضب قائلا: “اللي مش عاجبوا كلمة يقول.. حد مش عاجبه حاجة؟”.

محمد سعد وصف زملائه في مكان التصوير بـ “المقرفين” و”الفاشلين” وسط حالة من الصمت والذهول، اعترت أغلبهم.

ويعود محمد سعد عبر مسلسل إكسلانس الكوميدي في رمضان 2023، إلى الدراما التلفزيونية، بعد آخر مشاركة له بالموسم الرمضاني في عام 2014 من خلال مسلسل “فيفا أطاطا”.

محمد سعد يثير الجدل بعد عودته إلى التمثيل

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قوبلت التسريبات التي ظهر فيها محمد سعد في حالة غير طبيعية من الغضب والحنق على من حوله، بغضب وانتقادات واسعة عبر السوشيال ميديا.

وفي أول تفاعل من داخل طاقم العمل الذين وُجهت لهم عبارات السُباب والشتيمة، بحسب الفيديو، أكد مخرج إكس لانس، إبرام نشأت، أن الحديث لم يكن موجهًا له إطلاقًا.

وقال “نشأت” في حديثه لوسائل إعلام محلية، أن كلام سعد كان مُوجها لطاقم الإنتاج في الأيام الأخيرة من التصوير.

وأضاف بلهجة مصرية خلال تواصله مع موقع “القاهرة 24“: “أقسم بالله مش بيزعق لي أنا.. ده كان كلامه كله موجه لطاقم الإنتاج”.

يشار هنا إن إبرام نشأت، هو المخرج الثاني لمسلسل “إكس لانس” خلفا لمواطنه محمود كامل الذي كان قد أعلن في يناير كانون الثاني الماضي، انسحابه، وذلك بسبب تدخل محمد سعد في مهامه الإخراجية، على حد قوله.

وللتوضيح أكثر حول سبب انسحابه، قال محمود كامل في تدوينة عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، نقلتها صحف محلية: “قدر الله وما شاء فعل، لقد انسحبت تماماً ونهائياً من مسلسل رمضان لأسباب يعلمها الجميع، وشكراً لشركة الإنتاج وطاقم العمل ومساعديّ ومن يقومون بدعمي دوماً لتقديم أعمال من أفلام ومسلسلات محترمة ومختلفة وممتعة”.

من جانبه، وتفاعلا مع قرار انسحاب كامل من إخراج مسلسل إكس لانس، قال محمد سعد في تصريحات لبرنامج “سينماتيك” المذاع عبر قناة SBC السعودية: “كله بيتدخل بس كل واحد وله طريقة، واللي مش عاجبه الكلام ده هو موجود فين على الساحة؟”

وتابع: “اللي يقول إزاي يتدخل غلطان، شكسبير نفسه عمل رواية هاملت 3 مرات بـ 3 نسخ مختلفة، هل كان قافش على الحكاية، لأ إطلع وارتجل”.

وأضاف أن “حكاية الارتجال مهمة جداً، الخواجة برا بيعملها وبيسميها عصف ذهني، يقعدوا وكل واحد يقول فكرته، الشغل ورشة”.

المصدرفيسبوك، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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