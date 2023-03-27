الإثنين, مارس 27, 2023
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هذا ما يعنيه تحول أيقونة بطارية هاتف آيفون إلى اللون الأصفر!

إن ظهور بطارية الهاتف باللون الأصفر لا يعبر عن مشكلة في الأيفون ولكنه يشير إلى أنه قد تم تفعيل وضع الطاقة المنخفضة

كتب ايمان الباجي
هذا ما يعنيه تحول أيقونة بطارية هاتف آيفون إلى اللون الأصفر! watanserb.com
بطارية هاتف آيفون
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وطن إذا كان لديك جهاز آيفون فمن المحتمل أنك لاحظت في بعض الأحيان تغير لون أيقونة البطارية من الأخضر إلى الأصفر، وربما تساءلت إن كان تحولها يعني وجود خطأ بالجهاز أو البطارية؟!

وفقا لصحيفة ذا صن البريطانية، تستخدم آبل اللون الأصفر لأيقونة البطارية في شريط الحالة للإشارة إلى دخول الهاتف في حالة خاصة.

وضع الطاقة المنخفضة

إن ظهور بطارية الهاتف باللون الأصفر لا يعبر عن مشكلة في الأيفون. ولكنه يشير إلى أنه قد تم تفعيل وضع الطاقة المنخفضة. وهذا الوضع في الهاتف يقلل بشكل أساسي من كمية الطاقة التي يستخدمها جهاز iPhone الخاص بك.

سيتم تشغيل وضع الطاقة المنخفضة تلقائيًا عندما تنخفض نسبة شحن البطارية إلى أقل من 20٪.

Why Is My iPhone Battery Yellow? (Fixed!!!)

وستم إيقاف تشغيله تلقائيًا عند إعادة شحن جهاز iPhone الخاص بك إلى 80٪ أو أعلى.

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حتى تقوم بذلك، سيظل وضع الطاقة المنخفضة نشطًا ما لم تقم بإيقاف تشغيله يدويًا.

ومن ناحية أخرى، يعمل وضع الطاقة المنخفضة على توفير الطاقة عن طريق الحد من ميزات معينة. ولذلك لن تحصل على تجربة iPhone الكاملة مع تنشيط وضع الطاقة المنخفضة.

وفيما يلي الميزات التي تتأثر بوضع الطاقة المنخفضة:

  • سطوع الشاشة
  • بعض المؤثرات البصرية
  • التنزيلات التلقائية
  • معدل تحديث الشاشة
  • صور iCloud

وعندما يكون وضع الطاقة المنخفضة نشطًا، قد نجد أن الجهاز قد لا يعمل بشكل طبيعي وهذا كتذكير جيد لإيقاف تشغيل وضع الطاقة المنخفضة إذا لم تكن بحاجة إليه بالفعل.

بطارية آيفون

وإذا وجدت أن البطارية تنفد باستمرار، فمن الجدير التحقق من الإعدادات> صفحة البطارية لمعرفة ما إذا كانت أي تطبيقات تستهلك الكثير من الشحن.

بطارية آيفون

يمكنك أيضًا النقر فوق خيار”Battery Health & Charging” (صحة البطارية والشحن) لمعرفة ما إذا كانت بطاريتك قد تدهورت بمرور الوقت.

فإذا كانت سعة البطارية الإجمالية مقابل الجديدة أقل من 80٪، فقد يكون من المفيد التفكير في شراء بطارية بديلة.

المصدرصحيفة ذا صن، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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