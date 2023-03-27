الإثنين, مارس 27, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتنامشاهد فاضحة لرانيا التومي في "سره الباتع" وجدل حول أدائها مع خالد...
حياتنا

مشاهد فاضحة لرانيا التومي في “سره الباتع” وجدل حول أدائها مع خالد يوسف

رانيا التومي وافقت على التمثيل في مسلسل سره الباتع للمخرج المصري خالد يوسف رغم الجدل الذي يلاحق الأخير منذ سنوات

كتب فهمي الورغمي
رانيا التومي watanserb.com
رانيا التومي
- Advertisement -

وطن- أثارت مؤثرة الانستغرام التونسية وعارضة الأزياء رانيا التومي، موجة عارمة من ردود الفعل بعد ظهورها في إطلالة مثيرة وغير متوقعة في مسلسل “سره الباتع” لمخرجه المصري خالد يوسف، والذي بدأ عرضه مع دخول رمضان.

إطلالة رانيا التومي في سره الباتع

تُشارك رانيا التومي وعشرات الفنانين العرب في المسلسل المصري سره الباتع، للمخرج خالد يوسف، وقد أحدث ظهورها بإطلالات فاضحة خلال الحلقات الأولى الكثير من الجدل.

وظهرت الممثلة التونسية رانيا التومي في أكثر من لقطة بملابس مثيرة وفاضحة.

حيث ارتدات البناطيل الضيقة، والملابس المكشوفة التي جعلت من جسدها محل تنمر وسخرية كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

- Advertisement -

وتضمنت مشاهد أخرى الممثلة التونسية وهي تبرز مفاتنها الجسدية وأنوثتها بطريقة مبالغ فيها والتركيز على أجزاء بعينها من جسدها.

وتلعب رانيا التومي في سر الباتع دور الباحثة في الآثار المصرية، مع فريق من الممثلين هم: “أحمد فهمي، أحمد السعدني، حسين فهمي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، أحمد وفيق، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل”.

أما العنصر النسائي، فهن: “حنان مطاوع، ريم مصطفى، هالة صدقي، نجلاء بدر، منة فضالي”.

إطلالة رانيا التومي في سره الباتع
إطلالة رانيا التومي في سره الباتع
إطلالة رانيا التومي في سره الباتع
إطلالة رانيا التومي في سره الباتع

رانيا التومي تتصدر الترند

اعتبر البعض أن المخرج المصري خالد يوسف استغّل الممثلة التونسية رانيا التومي نظرا لجمالها وملامحها الغربية.

فيما اعتبر البعض الآخر أن هذه الخطوة لرانيا التومي مهمة في البروز العربي، خاصة أنها برزت تتقن اللغة الفرنسية جيدا في المسلسل.

رانيا التومي تتصدر الترند
رانيا التومي تتصدر الترند

عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تراوحت ردود الأفعال حول الإطلالة الفاضحة لرانيا التومي، وأيضا الطريقة التي تعامل بها المخرج خالد يوسف مع العمل الفني.

قالت صفحة “بتاع سينما” التي يتابعها أكثر من 136 متابع، في تعليقها الساخر على ملابس رانيا التومي: “المفروض ان الفنانة التونسية رانيا التومي طالعة في دور عالمة مصريات ف مسلسل سره الباتع.. عشان كده من متطلبات الدور ان لازم يكون عندها خلفيه حضارية كبيرة واكتر واحد يقدر المواهب اكيد المخرج خالد يوسف”.

وتابعت: “شكلنا كدة اتسرعنا في الحكم علي المسلسل .. بس ابدا برضه لسه ثابت ع موقفي ان المسلسل مخيب للأمال، بس متضغطش علينا اكتر من كده يا مخرج”.

أما الناشط كريم العربي فكتب: “دي رانيا التومي مذيعة تونسية و عارضة أزياء ( اه زي ما قريت كده عارضة أزياء معرفش ازاي ..!! ) و بطلة في مسلسل سره الباتع ..!!! زيرو تمثيل و موهبة .. حرفيا ..!!”.

وتابع “ده يخلينا نسأل مخرجنا العبقري صاحب الطاقة الإبداعية خالد بيه يوسف .. شاف فيها ايه كمخرج عشان يديها دور بالمساحة دي في عمل المفروض انه مهم وسط نجوم كبار ..؟؟!!”.

وختم بقوله “الغريب ان نص دورها في المسلسل لحد دلوقتي بتتكلم فرنساوي ( لبلب مشاء الله ) في مسلسل المخرج مطلع فيه نابليون و قواده و جنوده بيردحو بالعامية المصرية ..؟؟!! عندي احساس ان الاجابة علي السؤال ده هي اللي هتطلع سره الباتع في الاخر !!”.

أما انتصار صابر فعلقت هي الاخرى: “مش معنى أنها وافقت يبقى تنازلت أو الكلام اللي على مواقع التواصل الاجتماعي، دي بقى اكتشاف بحق وحقيقي مش زي الوجوه الجديدة اللي طالعة من الورش السكا، وبرضه في ملحوظة”.

وتابعت “هي الشكل المبالغ فيه ده انا شخصيا شايفة أنها مخطئة اكتر من المخرج لان واضح أن مفيش اي وجه اعتراض.. وبقول هي فعلا ممثلة شاطرة لكن اختارت أن جمالها يطغوا على موهبتها فبقت عروسة شبه الجماد.. هرجع لسره الباتع في تمثيل حلو و رانيا التومي موهوبة لكن لو مشت ع المنهج ده هتبقى عروسة حلاوة لا اكثر وشكرا”.

المصدرفيسبوك، تويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
الهدهد

مدير مكتب “الجزيرة” بتونس صُدم مما حدث لنصب شيرين أبو عاقلة التذكاري هناك

الهدهد

حسناء تونس التي تدعم البغاء.. مئات الشخصيات الجزائرية تطلب هيفاء حبيب للزواج (شاهد)

الهدهد

“فلُّوجة”.. مسلسل رمضاني تونسي يُشعل جدلا ومطالبات بإيقاف عرضه بعد بث الحلقة الأولى.. لماذا؟

الهدهد

قيس سعيد يستجدي أمير قطر بقرض بقيمة 500 مليون دولار.. هكذا رد عليه!

الهدهد

مسلسل الجبل الأحمر.. أميمة بن حفصية بإطلالة فاضحة وانتقادات تُلاحق المخرج بعد عرض أول حلقة (شاهد)

الهدهد

ملف تعمل عليه كل يوم.. رئيسة وزراء إيطاليا تحذر من انهيار تونس وتطلب من إسرائيل دعمها

الهدهد

فيديو مهين لتدافع جزائريين للحصول على مواد غذائية!.. ما حقيقته ومن يقف خلفه؟! (شاهد)

الهدهد

سوسن المصمودي تفجر غضب التونسيين بظهور فاضح من مكة المكرمة (فيديو)

الهدهد

رد فعلها كان صادماً.. مدرس تونسي يطلب يد تلميذته في المقهى ويثير موجة غضب! (شاهد)

الهدهد

هل أدى وزير الداخلية التونسي اليمين على القرآن أم كتاب كارل ماركس؟!..صورة تثير الجدل!

الهدهد

توفيق شرف الدين استقال أم أُقيل؟!.. قيس سعيد يكذب أقوى أذرعه لتنفيذ انقلابه في بيان الفجر!

الهدهد

بأمر من قيس سعيد.. الشرطة تمنع الصحفيين من دخول أولى جلسات البرلمان الجديد في تونس

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

فستان الملكة رانيا يخطف الأضواء في إطلالة رمضانية جديدة (شاهد)

الزمالك يُعاقب لاعبيه بعد وداع كأس الرابطة المصرية

ظهور جديد لقارة تصّدعت واختفت منذ ملايين السنين..

نجل سعد الجبري يكشف عن مؤشر جديد لتوتر العلاقات السعودية الإماراتية

كم تبلغ ثروة ستيفن سيغال نجم أفلام فنون القتال!؟

دراسة لهارفارد تكشف..العاملون في مثل هذه الوظائف هم الأكثر تعاسة

تشكيلة منتخب مصر ضد مالاوي في تصفيات أمم أفريقيا 2023

نجم أتلتيكو مدريد قريب من التوقيع مع برشلونة

هذا ما يعنيه تحول أيقونة بطارية هاتف آيفون إلى اللون الأصفر!

هبة عبوك تصدر بياناً صارماً حول انفصالها عن حكيمي بعد “العار” ورسالة لضحية “الاغتصاب”!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC