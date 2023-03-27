مشاهد فاضحة لرانيا التومي في “سره الباتع” وجدل حول أدائها مع خالد يوسف

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وطن- أثارت مؤثرة الانستغرام التونسية وعارضة الأزياء رانيا التومي، موجة عارمة من ردود الفعل بعد ظهورها في إطلالة مثيرة وغير متوقعة في مسلسل “سره الباتع” لمخرجه المصري خالد يوسف، والذي بدأ عرضه مع دخول رمضان.

إطلالة رانيا التومي في سره الباتع

تُشارك رانيا التومي وعشرات الفنانين العرب في المسلسل المصري سره الباتع، للمخرج خالد يوسف، وقد أحدث ظهورها بإطلالات فاضحة خلال الحلقات الأولى الكثير من الجدل.

وظهرت الممثلة التونسية رانيا التومي في أكثر من لقطة بملابس مثيرة وفاضحة.

حيث ارتدات البناطيل الضيقة، والملابس المكشوفة التي جعلت من جسدها محل تنمر وسخرية كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

التونسية رانيا التومي في مسلسل سره الباتع ♥️🔥 خالد يوسف وابداعاته pic.twitter.com/cNlGMLcjq0 — 7ossam (@7ossam_777) March 26, 2023

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وتضمنت مشاهد أخرى الممثلة التونسية وهي تبرز مفاتنها الجسدية وأنوثتها بطريقة مبالغ فيها والتركيز على أجزاء بعينها من جسدها.

وتلعب رانيا التومي في سر الباتع دور الباحثة في الآثار المصرية، مع فريق من الممثلين هم: “أحمد فهمي، أحمد السعدني، حسين فهمي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، أحمد وفيق، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل”.

أما العنصر النسائي، فهن: “حنان مطاوع، ريم مصطفى، هالة صدقي، نجلاء بدر، منة فضالي”.

رانيا التومي تتصدر الترند

اعتبر البعض أن المخرج المصري خالد يوسف استغّل الممثلة التونسية رانيا التومي نظرا لجمالها وملامحها الغربية.

فيما اعتبر البعض الآخر أن هذه الخطوة لرانيا التومي مهمة في البروز العربي، خاصة أنها برزت تتقن اللغة الفرنسية جيدا في المسلسل.

عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تراوحت ردود الأفعال حول الإطلالة الفاضحة لرانيا التومي، وأيضا الطريقة التي تعامل بها المخرج خالد يوسف مع العمل الفني.

قالت صفحة “بتاع سينما” التي يتابعها أكثر من 136 متابع، في تعليقها الساخر على ملابس رانيا التومي: “المفروض ان الفنانة التونسية رانيا التومي طالعة في دور عالمة مصريات ف مسلسل سره الباتع.. عشان كده من متطلبات الدور ان لازم يكون عندها خلفيه حضارية كبيرة واكتر واحد يقدر المواهب اكيد المخرج خالد يوسف”.

وتابعت: “شكلنا كدة اتسرعنا في الحكم علي المسلسل .. بس ابدا برضه لسه ثابت ع موقفي ان المسلسل مخيب للأمال، بس متضغطش علينا اكتر من كده يا مخرج”.

أما الناشط كريم العربي فكتب: “دي رانيا التومي مذيعة تونسية و عارضة أزياء ( اه زي ما قريت كده عارضة أزياء معرفش ازاي ..!! ) و بطلة في مسلسل سره الباتع ..!!! زيرو تمثيل و موهبة .. حرفيا ..!!”.

وتابع “ده يخلينا نسأل مخرجنا العبقري صاحب الطاقة الإبداعية خالد بيه يوسف .. شاف فيها ايه كمخرج عشان يديها دور بالمساحة دي في عمل المفروض انه مهم وسط نجوم كبار ..؟؟!!”.

وختم بقوله “الغريب ان نص دورها في المسلسل لحد دلوقتي بتتكلم فرنساوي ( لبلب مشاء الله ) في مسلسل المخرج مطلع فيه نابليون و قواده و جنوده بيردحو بالعامية المصرية ..؟؟!! عندي احساس ان الاجابة علي السؤال ده هي اللي هتطلع سره الباتع في الاخر !!”.

أما انتصار صابر فعلقت هي الاخرى: “مش معنى أنها وافقت يبقى تنازلت أو الكلام اللي على مواقع التواصل الاجتماعي، دي بقى اكتشاف بحق وحقيقي مش زي الوجوه الجديدة اللي طالعة من الورش السكا، وبرضه في ملحوظة”.

وتابعت “هي الشكل المبالغ فيه ده انا شخصيا شايفة أنها مخطئة اكتر من المخرج لان واضح أن مفيش اي وجه اعتراض.. وبقول هي فعلا ممثلة شاطرة لكن اختارت أن جمالها يطغوا على موهبتها فبقت عروسة شبه الجماد.. هرجع لسره الباتع في تمثيل حلو و رانيا التومي موهوبة لكن لو مشت ع المنهج ده هتبقى عروسة حلاوة لا اكثر وشكرا”.