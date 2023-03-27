الإثنين, مارس 27, 2023
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محمود كهربا ينفجر غضبا في وجه رامز جلال ويعتذر من جمهور الزمالك (فيديو)

محمود كهربا هو ضيف الحلقة الخامسة من برنامج "رامز نيفر إند" مع رامز جلال

كتب فهمي الورغمي
محمود كهربا ينفجر في وجه رامز جلال watanserb.com
محمود كهربا ينفجر في وجه رامز جلال
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وطن- استضاف رامز جلال في الحلقة الخامسة من برنامج المقالب خاصته رامز نيفر إند، لاعب نادي الأهلي المصري “محمود كهربا”، الذي وجد نفسه مُعلقا على ارتفاع عشرات الأمتار فوق طاولة عليها مأكولات يابانية رفقة مضيفة البرنامج كارلا حداد قبل أن يفاجئه رامز.

محمود كهربا ضيف رامز نيفر إند

حضر محمود كهربا ضيفا على الحلقة الخامسة من رامر نيفر إند، برنامج المقالب الذي يقدمه الممثل المصري رامز جلال منذ سنوات، وتم تصويره هذه السنة في الرياض بدعم من الهيئة العامة للترفية السعودية.

رامز جلال يستقبل محمود كهربا بوصلة سخرية: عيل قليل الأدب وإيده طويلة
رامز جلال يستقبل محمود كهربا بوصلة سخرية: عيل قليل الأدب وإيده طويلة

وبإطلالة كاجوال، ظهر رامز، مرتديا،سويتشيرت باللون الأصفر وتحته تي شيرت أبيض وبنطلون أسود ونضارة سوداء.

واختار رامز إكسسوارات، مكونة من سلسلة، ومجموعة خواتم، وأسورة فضي، إضافة إلى نظارة باللون الأسود.

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أما كهربا، فقد ارتدى تي شيرت وبنطلون باللون الأسود وجاكيت فضي ونضارة سوداء وكوشي أسود.

وقد دخل لاعب الأهلي المصري سريعا في أجواء المقلب بعد حديث سريع بينه والموديل اللبنانية كارلا حداد.

مع قدوم كهربا إلى مكان التصوير، سخر رامز من إطلالته لحظة استقباله من قبل حداد، قائلًا: “ايه الجاكيت ده، والجزمة الغريبة دي”.

كهربا يعتذر من الزملكاوية

صعد محمود كهربا رفقة كارلا حداد وعدد من الضيوف على متن مطعم معلق في السماء، على ارتفاع عشرات الأمتار، حيث جلسا جنبا إلى جنب مع عدد من الحضور الأخرين، كان أحدهم يرتدي الزي السعودي التقليدي.

طلبت كارلا حداد من كهربا الاهتمام للحظات بكلام الشيف صاحب المطعم، وهو رامز الذي دخل عليهم متنكرا في هيئة شيف ياباني يتحدث العربية بطريقة غير سليمة، قبل أن يفتح أنبوب مطفأة الحريق على في وجه ضيفه.

مع بداية المقلب، انفجر كهربا غضبا في وجه رامز، بعدما بدأ المطعم المعلق في التأرجح تاركا حالة من الخوف على ملامح كرهبا.

قرر رامز إثارة غضب كهربا من جديد وطالبه بالقول: “اطلب الصفح من جمهور الزمالك”.

ليرد عليه محمود كهربا: “أنا أشكر جمهور الزمالك، لو أي حاجة زعلتكم مني، آسف”.

حلقة مليئة بالإثارة والتشويق يواصل رامز خلالها إثارة حفيظة كهربا الذي بدا متفاعلا بشكل كبير مع حركات رامز المتكررة.

محمود كهربا ضيف رامز نيفر إند
محمود كهربا ضيف رامز نيفر إند

رامز نيفر إند على إم بي سي MBC مصر في رمضان 2023

و برنامج رامز نيفر إند 2023، الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال على قناة ام بي سي مصر طوال شهر رمضان المبارك، هو البرنامج الأضخم في تاريخ البرامج العربية من حيث الميزانية والإنتاج والضيوف والمواقع، حيث تم تصويره في المملكة العربية السعودية برعاية الهيئة العامة للترفيه.

يقوم البرنامج على استضافة نجوم من مختلف المجالات، مثل الفن والرياضة والإعلام، وإخضاعهم لمقلب مختلف في كل حلقة، يتضمن مواقف خطيرة ومضحكة في نفس الوقت. رامز جلال يستخدم شخصيات وأزياء وأدوات متنوعة لإخفاء هويته وإثارة رعب ضحاياه، قبل أن يكشف عن نفسه في نهاية المقلب ويطمئنهم.

برنامج رامز نيفر إند 2023 حقق نجاحًا كبيرًا منذ بدء عرضه في أول أيام رمضان، حيث تصدر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، وحظي بمشاهدات عالية على منصة شاهد، التي تبث الحلقات كاملة بعد عرضها على التلفزيون.

كما أثار البرنامج جدلاً واسعًا بين المشاهدين، فبعضهم يحب المقالب ويرى أنها تسلية وترويح عن النفس، وبعضهم يكرهها ويرى أنها تسبب إذى نفسي وجسدي للضحايا.

في الحلقات السابقة، كان من بين ضحايا برنامج رامز نيفر إند 2023، نجوم مثل محمد رمضان وأحمد السقا وياسمين عز ومحمد فؤاد.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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