محمود كهربا ينفجر غضبا في وجه رامز جلال ويعتذر من جمهور الزمالك (فيديو)

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وطن- استضاف رامز جلال في الحلقة الخامسة من برنامج المقالب خاصته رامز نيفر إند، لاعب نادي الأهلي المصري “محمود كهربا”، الذي وجد نفسه مُعلقا على ارتفاع عشرات الأمتار فوق طاولة عليها مأكولات يابانية رفقة مضيفة البرنامج كارلا حداد قبل أن يفاجئه رامز.

محمود كهربا ضيف رامز نيفر إند

حضر محمود كهربا ضيفا على الحلقة الخامسة من رامر نيفر إند، برنامج المقالب الذي يقدمه الممثل المصري رامز جلال منذ سنوات، وتم تصويره هذه السنة في الرياض بدعم من الهيئة العامة للترفية السعودية.

رد فعل محمود كهربا في برنامج رامز نيفر إند⚡ pic.twitter.com/RBMz7t2YhH — Yallakora (@Yallakoranow) March 27, 2023

وبإطلالة كاجوال، ظهر رامز، مرتديا،سويتشيرت باللون الأصفر وتحته تي شيرت أبيض وبنطلون أسود ونضارة سوداء.

واختار رامز إكسسوارات، مكونة من سلسلة، ومجموعة خواتم، وأسورة فضي، إضافة إلى نظارة باللون الأسود.

المذيعة لـ كهربا : فيريرا كان بيوشوشك في ماتش الاهلي كان بيقولك إيه؟ رامز جلال : كان بيقوله امانة تشوفلي عقد معاك في الاهلي حتى لو مدلك. pic.twitter.com/hdDNoBksBG — فوتبول – FootBall (@football_eg_com) March 27, 2023

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أما كهربا، فقد ارتدى تي شيرت وبنطلون باللون الأسود وجاكيت فضي ونضارة سوداء وكوشي أسود.

وقد دخل لاعب الأهلي المصري سريعا في أجواء المقلب بعد حديث سريع بينه والموديل اللبنانية كارلا حداد.

مع قدوم كهربا إلى مكان التصوير، سخر رامز من إطلالته لحظة استقباله من قبل حداد، قائلًا: “ايه الجاكيت ده، والجزمة الغريبة دي”.

كهربا يعتذر من الزملكاوية

صعد محمود كهربا رفقة كارلا حداد وعدد من الضيوف على متن مطعم معلق في السماء، على ارتفاع عشرات الأمتار، حيث جلسا جنبا إلى جنب مع عدد من الحضور الأخرين، كان أحدهم يرتدي الزي السعودي التقليدي.

طلبت كارلا حداد من كهربا الاهتمام للحظات بكلام الشيف صاحب المطعم، وهو رامز الذي دخل عليهم متنكرا في هيئة شيف ياباني يتحدث العربية بطريقة غير سليمة، قبل أن يفتح أنبوب مطفأة الحريق على في وجه ضيفه.

مع بداية المقلب، انفجر كهربا غضبا في وجه رامز، بعدما بدأ المطعم المعلق في التأرجح تاركا حالة من الخوف على ملامح كرهبا.

قرر رامز إثارة غضب كهربا من جديد وطالبه بالقول: “اطلب الصفح من جمهور الزمالك”.

ليرد عليه محمود كهربا: “أنا أشكر جمهور الزمالك، لو أي حاجة زعلتكم مني، آسف”.

حلقة مليئة بالإثارة والتشويق يواصل رامز خلالها إثارة حفيظة كهربا الذي بدا متفاعلا بشكل كبير مع حركات رامز المتكررة.

رامز نيفر إند على إم بي سي MBC مصر في رمضان 2023

و برنامج رامز نيفر إند 2023، الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال على قناة ام بي سي مصر طوال شهر رمضان المبارك، هو البرنامج الأضخم في تاريخ البرامج العربية من حيث الميزانية والإنتاج والضيوف والمواقع، حيث تم تصويره في المملكة العربية السعودية برعاية الهيئة العامة للترفيه.

يقوم البرنامج على استضافة نجوم من مختلف المجالات، مثل الفن والرياضة والإعلام، وإخضاعهم لمقلب مختلف في كل حلقة، يتضمن مواقف خطيرة ومضحكة في نفس الوقت. رامز جلال يستخدم شخصيات وأزياء وأدوات متنوعة لإخفاء هويته وإثارة رعب ضحاياه، قبل أن يكشف عن نفسه في نهاية المقلب ويطمئنهم.

برنامج رامز نيفر إند 2023 حقق نجاحًا كبيرًا منذ بدء عرضه في أول أيام رمضان، حيث تصدر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، وحظي بمشاهدات عالية على منصة شاهد، التي تبث الحلقات كاملة بعد عرضها على التلفزيون.

كما أثار البرنامج جدلاً واسعًا بين المشاهدين، فبعضهم يحب المقالب ويرى أنها تسلية وترويح عن النفس، وبعضهم يكرهها ويرى أنها تسبب إذى نفسي وجسدي للضحايا.

في الحلقات السابقة، كان من بين ضحايا برنامج رامز نيفر إند 2023، نجوم مثل محمد رمضان وأحمد السقا وياسمين عز ومحمد فؤاد.