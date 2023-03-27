الإثنين, مارس 27, 2023
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سلطنة عُمان.. عاملة إفريقية تقتحم مدرسة بولاية إزكي وتهدد المعلمين بسلاح أبيض! (شاهد)

الشرطة العمانية ألقت القبض على العاملة وتستكمل بحقها الإجراءات القانونية دون معرفة سبب الواقعة

كتب باسل النجار
عاملة أفريقية تقتحم مدرسة في ولاية ازكي watanserb.com
شرطة عمان السلطانية تلقِ القبض على عاملة إفريقية اقتحمت مدرسة
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وطن– أعلنت شرطة عمان السلطانية، عن تمكّنها من القبض على عاملة أفريقية، بسبب اقتحامها إحدى المدراس وتهديدها للمدرسين بالسلاح الأبيض.

وقالت الشرطة في بيان مقتضب لها عبر حسابها بموقع التدوينر المصغر “تويتر“: إنّ “قيادة شرطة محافظة الداخلية تتمكن من القبض على عاملة منزل من جنسية أفريقية بتهمة التهديد. وذلك بعد دخولها مدرسة بولاية إزكي حاملة معها سلاحًا أبيض، وتستكمل بحقها الإجراءات القانونية”.

وتداول الناشطون عبر “تويتر” للعاملة الإفريقية لحظةَ اقتحامها للمدرسة، حيث ظهرت في ساحة المدرسة حاملة سلاحين أبيضين في كلتا يديها.

ووفقاً للصورة، فقد شرعت العاملة المنزلية بالتلويح بالأسلحة البيضاء نحو عدد من المدرسين الذي كانوا في فناء المدرسة.

وظهر جليّاً محاولة بعض المدرسين تهدئة السيدة وسؤالها عن سبب ما تقوم به، وسط حالة شديدة من الحذر، خشيةَ أن تنقضّ على أحدهم.

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ولم يعرف حتى الآن سبب اقتحام المعاملة المنزلية للمدرسة بهذا الشكل، وما إن كان أحد المدرسين له علاقة بالأمر أم لا.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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