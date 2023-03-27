سلطنة عُمان.. عاملة إفريقية تقتحم مدرسة بولاية إزكي وتهدد المعلمين بسلاح أبيض! (شاهد)

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وطن– أعلنت شرطة عمان السلطانية، عن تمكّنها من القبض على عاملة أفريقية، بسبب اقتحامها إحدى المدراس وتهديدها للمدرسين بالسلاح الأبيض.

وقالت الشرطة في بيان مقتضب لها عبر حسابها بموقع التدوينر المصغر “تويتر“: إنّ “قيادة شرطة محافظة الداخلية تتمكن من القبض على عاملة منزل من جنسية أفريقية بتهمة التهديد. وذلك بعد دخولها مدرسة بولاية إزكي حاملة معها سلاحًا أبيض، وتستكمل بحقها الإجراءات القانونية”.

قيادة شرطة محافظة الداخلية تتمكن من القبض على عاملة منزل من جنسية أفريقية بتهمة التهديد وذلك بعد دخولها مدرسة بولاية إزكي حاملة معها سلاحًا أبيض، وتستكمل بحقها الإجراءات القانونية.#شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) March 27, 2023

وتداول الناشطون عبر “تويتر” للعاملة الإفريقية لحظةَ اقتحامها للمدرسة، حيث ظهرت في ساحة المدرسة حاملة سلاحين أبيضين في كلتا يديها.

ووفقاً للصورة، فقد شرعت العاملة المنزلية بالتلويح بالأسلحة البيضاء نحو عدد من المدرسين الذي كانوا في فناء المدرسة.

وظهر جليّاً محاولة بعض المدرسين تهدئة السيدة وسؤالها عن سبب ما تقوم به، وسط حالة شديدة من الحذر، خشيةَ أن تنقضّ على أحدهم.

🔴 القبض على عاملة منزل من جنسية أفريقية بتهمة التهديد وذلك بعد دخولها مدرسة بولاية إزكي حاملة معها سلاحًا أبيض. pic.twitter.com/Bzw0db4VY5 — عُمان نيوز | OMAN NEWS (@oman1_news) March 27, 2023

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ولم يعرف حتى الآن سبب اقتحام المعاملة المنزلية للمدرسة بهذا الشكل، وما إن كان أحد المدرسين له علاقة بالأمر أم لا.