رقص ميسي وزوجته أنتونيلا في إحدى الحانات يشعل السوشيال ميديا! (فيديو)

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وطن– احتفل قائد فريق كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، مع زوجته أنتونيلا روكوزو بعد فوزهما على بنما، بالرقص.

مايكل جاكسون

قاد ليونيل ميسي الأرجنتين للفوز بكأس العالم 2022 في قطر، ولا يزال يحتفل بهذا الفوز إلى الآن مع رفاقه.

تمّ رصدهم وهم يرقصون في حانة في الأرجنتين. كانت تحركات ميسي بارعة للغاية لدرجة أنّ أحد المعجبين علّق قائلاً: “سنضعه بديلاً عن مايكل جاكسون”.

Messi dancing 🕺 pic.twitter.com/I4lhlshNJv — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) March 26, 2023

في الفيديو الذي انتشر بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رقص ميسي، مرتديًا ملابس أديداس الأرجنتينية، مع حبيبته أنتونيلا قبل أن يفعل الشيء نفسه مع دي بول، الذي كان يرتدي زيًا أبيض بالكامل لهذه المناسبة.

رقص ميسي

بطبيعة الحال، كانت حركات ميسي على أرضية الرقص هي التي جذبت انتباه كثيرين.

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وعاد فريق كرة القدم الأرجنتيني إلى وطنه للمرة الأولى منذ فوزه بكأس العالم.

حيث فاز ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في البطولة، وفاز إميليانو مارتينيز بجائزة حارس مرمى البطولة.

كما حصد إنزو فرنانديز جائزة أفضل لاعب في البطولة في المونديال.

الزيارة الأولى

وسجل ميسي سبعة أهداف وثنائية في النهائي، لمساعدة وطنه أن يصبح من أبطال العالم.

سجّل ليونيل ميسي هدفَه رقم 800 في مسيرته ليحقّق فوز الأرجنتين.

وكان ميسي قد قرّر تناول العشاء رفقة عائلته في أحد المطاعم في زيارته الأولى.

وفور انتشار خبر تناول ليونيل ميسي العشاء في مطعم بمنطقة باليرمو في بوينس أيرس، تجمّع الآلاف محاولينَ تحيّتَه والتقاط الصور.

وبدأت حشود الجماهير بالغناء والرقص خارج المطعم، حتى خروج ميسي، الذي أحاطه رجال الأمن وقادوه لسيارة، وسط محاولات الحشود للاقتراب منه.

خطاب عاطفي

اللافت أنّ ميسي شوهد وهو في حالة سعادة، رغم تجمّع كلّ هذه الحشود حوله.

الأسطورة ميسي سعيد 😁❤️ pic.twitter.com/ZGSJ5M4o01 — Messi Xtra (@M30Xtra) March 21, 2023

قال ميسي في هذه المناسبة: “لطالما حلمت بهذه اللحظة، أن احتفل معكم. أن آتي إلى بلدي وأرفع كأس كوبا أمريكا، والنهائي، وأعظم الألقاب، كأس العالم”.

وتابع: “أعلم أن هذا هو يومنا للاحتفال، لكنني لا أريد أن أنسى كل زملائي الذين كانوا هنا من قبل. والذين وضعوا كل شيء على أرض الملعب لتحقيق ذلك وكنا قريبين جدًا من قبل. إنهم يستحقون كل التقدير من الجماهير الأرجنتينية لأنهم بذلوا قصارى جهدهم دائمًا من أجل هذه الألوان”.