الإثنين, مارس 27, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةرياضةرد فعل رونالدو بعد اقتحام مشجع بقميص النصر مباراة البرتغال ولوكسمبورغ (فيديو)
رياضة

رد فعل رونالدو بعد اقتحام مشجع بقميص النصر مباراة البرتغال ولوكسمبورغ (فيديو)

الدون رونالدو سجل ثنائية وواصل تحطيم الأرقام القياسية

كتب خالد السعدي
رونالدو مباراة لوكسمبورغ والبرتغال watanserb.com
كريستيانو رونالدو في مباراة لوكسمبورغ والبرتغال
- Advertisement -

وطن – اقتحم مشجع مهووس بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ملعب استاد “لوكسمبورغ”، من أجل لقاء لاعبه المفضل، لكن حراس الأمن ألقوا القبض عليه مباشرة، قبل أن يصل إلى القائد البرتغالي.

وكان المشجع الذي لم تُعرَف جنسيته اقتحم المباراة مرتدياً زي النصر السعودي كاملاً، وهو النادي الحالي للنجم البرتغالي المخضرم، وشوهدت حالة من الذهول تنتاب “الدون” بعدما شاهد المشجع وهو يرتدي قميص نادي النصر.

وأظهرت لقطات مصورة، رونالدو هو يداعب المشجع الذي اقتحم أرض الملعب.

رونالدو يواصل تحطيم الأرقام القياسية

وواصل رونالدو تحطيم رقمه القياسي وأحرز هدفين ليقود البرتغال للفوز بستة أهداف مقابل لا شيء على لوكسمبورغ، وهو الانتصار الثاني لها في أربعة أيام في تصفيات بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم.

- Advertisement -

وعزز النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو (38 عاما) رصيده من الأهداف الدولية، ورفعها إلى 122 في 198 مباراة، بتسجيله ثنائية خلال فوز منتخب بلاده الساحق على مضيفه لوكسمبورغ بسداسية.

وكان رونالدو قد سجل ثنائية أيضا في مرمى ليشتنشتاين في المباراة الأولى التي انتهت بفوز بلاده 4-صفر يوم الخميس، في لقاء حطم فيه الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية، قبل أن يعززه مساء الأحد برفعه إلى 198 مباراة.

منتخب البرتغال على الطريق الصحيح

ورفع المنتخب البرتغالي، بطل أوروبا عام 2016، رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين في المجموعة العاشرة، ليضع نفسه على السكة الصحيحة لبلوغ النهائيات، لاسيما أن القرعة أوقعته ضمن مجموعة في متناوله، تضم أيضا البوسنة والهرسك وسلوفاكيا وأيسلندا، علما أن الأول والثاني يتأهل مباشرة إلى النهائيات.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
حياتنا

جورجينا ورونالدو في بث مباشر مع مشهور سعودي.. فيديو يثير الجدل في السعودية (شاهد)

حياتنا

جورجينا تتحدث العربية بطلاقة وما قالته عن رمضان يأسر السعوديين (فيديو)

الهدهد

رسالة مؤثرة من بدر المطوع لرونالدو بعد تحطيمه الرقم القياسي والدون يرد

حياتنا

جورجينا تهنّئ المسلمين برمضان بصدر مكشوف عبر إعلان لبخور سعودي! (شاهد)

رياضة

4 أرقام قياسية جديدة لدون كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال (فيديو)

حياتنا

وليد قشران يقلد كريستيانو رونالدو في أولى حلقات “ستوديو 23” (فيديو)

رياضة

كريستيانو رونالدو يُشيد بالدوري السعودي .. ماذا قال عنه؟!

حياتنا

جورجينا ردوريغيز تكشف وشماً خاصاً جداً أمام الكاميرات في أول بث مباشر لها!

حياتنا

إيرينا شايك تكشف عن الخسائر التي لحقت بها لتركها رونالدو.. ما سبب الانفصال!

الهدهد

مصحف بحوزة كريستيانو رونالدو في الطائرة.. حقيقة صورة أحدثت بلبلة

حياتنا

زوجها صديق طفولة رونالدو.. إطلالة مثيرة لإيفانا رودريغيز مع شقيقتها جورجينا (شاهد)

حياتنا

جورجينا رودريغيز تتحدث عن ولعها بلحم الخنزير الإيبيري.. هل وجدته في السعودية؟!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

الاكتئاب المتأخرّ يصيب كبار السن ويزيد من معدّل تسارع الشيخوخة لديهم..

المغرب يعترض سيارات فاخرة مسروقة من كندا كانت متجهة للإمارات!

شقيقة جورجينا.. صورة صادمة جدا لها لم تكن لتتوقعها (شاهد)

قبيل سحور رابع أيام رمضان .. جاءته عشيقته لأجل الرذيلة فقتلها ومات وهو يقطع جثتها!

جنا عمرو دياب تنشر مقاطع وصور غريبة.. هل حملت من عشيقها؟ (فيديو)

لمرضى السكري..تعرفوا معنا على أفضل وأسوأ أنواع الخبز التي يمكنكم تناولها

رسالة مغازلة للسعودية من قلب العاصمة الإيرانية.. رقصات عربية وأزياء خليجية (فيديو)

الكشف عن عدد الحقائب التي تمتلكها جورجينا رودريغيز.. سعرها صادم!

محمد عبده يثير الغضب مجدداً.. “السعودية أم الدنيا وأبوها ومن لا يحبني لا يتقي الله!” (شاهد)

تريد النجاح في علاقاتك.. تعرف على 5 أشياء لا يفعلها الأذكياء اجتماعيًا مطلقًا

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC