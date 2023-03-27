رد فعل رونالدو بعد اقتحام مشجع بقميص النصر مباراة البرتغال ولوكسمبورغ (فيديو)

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وطن – اقتحم مشجع مهووس بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ملعب استاد “لوكسمبورغ”، من أجل لقاء لاعبه المفضل، لكن حراس الأمن ألقوا القبض عليه مباشرة، قبل أن يصل إلى القائد البرتغالي.

وكان المشجع الذي لم تُعرَف جنسيته اقتحم المباراة مرتدياً زي النصر السعودي كاملاً، وهو النادي الحالي للنجم البرتغالي المخضرم، وشوهدت حالة من الذهول تنتاب “الدون” بعدما شاهد المشجع وهو يرتدي قميص نادي النصر.

وأظهرت لقطات مصورة، رونالدو هو يداعب المشجع الذي اقتحم أرض الملعب.

رونالدو يواصل تحطيم الأرقام القياسية

وواصل رونالدو تحطيم رقمه القياسي وأحرز هدفين ليقود البرتغال للفوز بستة أهداف مقابل لا شيء على لوكسمبورغ، وهو الانتصار الثاني لها في أربعة أيام في تصفيات بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم.

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وعزز النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو (38 عاما) رصيده من الأهداف الدولية، ورفعها إلى 122 في 198 مباراة، بتسجيله ثنائية خلال فوز منتخب بلاده الساحق على مضيفه لوكسمبورغ بسداسية.

🚨- ملخص كل ما قدمه لاعب نادي النصر في مباراة البرتغال ولوكسمبورغ pic.twitter.com/OVRIl4kpdN — Kassab | كسـاب (@HX683) March 26, 2023

وكان رونالدو قد سجل ثنائية أيضا في مرمى ليشتنشتاين في المباراة الأولى التي انتهت بفوز بلاده 4-صفر يوم الخميس، في لقاء حطم فيه الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية، قبل أن يعززه مساء الأحد برفعه إلى 198 مباراة.

منتخب البرتغال على الطريق الصحيح

ورفع المنتخب البرتغالي، بطل أوروبا عام 2016، رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين في المجموعة العاشرة، ليضع نفسه على السكة الصحيحة لبلوغ النهائيات، لاسيما أن القرعة أوقعته ضمن مجموعة في متناوله، تضم أيضا البوسنة والهرسك وسلوفاكيا وأيسلندا، علما أن الأول والثاني يتأهل مباشرة إلى النهائيات.