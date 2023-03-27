الإثنين, مارس 27, 2023
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رياضة

الهلال السوداني يشكو الكاف قبيل مواجهة الأهلي في دوري الأبطال

الهلال السوداني يطلب من الكاف إقامة مباراته أمام الأهلي بدون جمهور أو عدد محدود لدواعٍ أمنية

كتب فارس أبو شيحة
الكاف وشكوى الهلال السوداني watanserb.com
الكاف وشكوى الهلال السوداني
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وطن- وجّه نادي الهلال السوداني شكوًى إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”، الأحد، قبيل مواجهة الأهلي المصري، في ختام منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

وطالب الهلال السوداني في بيانٍ نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”، إقامة المواجهة الحاسمة أمام منافسه الأهلي المصري في ختام منافسات دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا بدون جمهور أو عدد محدود منه.

الكاف وشكوى الهلال السوداني

وعلّل الهلال السوداني في خطابه الذي نشره عبر حسابه الرسمي، بأن يطلبَ إقامة مباراته أمام الأهلي المصري في ختام منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا بدون حضور الجمهور أو الاقتصار على عدد محدود منه، بسبب ما وصفه النادي السوداني بالمخاطر الأمنية.

ولم يردّ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف“، على الشكوى التي تقدم بها نادي الهلال السوداني بشأن آلية إقامة مباراته الحاسمة، أمام الأهلي المصري، من أجل المنافسة على بطاقة العبور إلى دور الـ16 من منافسات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

مباراة الهلال والأهلي في دوري أبطال أفريقيا

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وسيلتقي فريق الهلال السوداني أمام نظيره الأهلي المصري، السبت، في منافسات الجولة الـ6 الختامية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، على ملعب (استاد القاهرة) الدولي.

بيان الهلال السوداني
بيان الهلال السوداني

كما سيواجه فريق الأهلي المصري (المارد الأحمر)، قبيل مواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا، الاثنين، نظيره المصري البورسعيدي، في منافسات دور الـ16 من كأس الرابطة المصرية، على ملعب (استاد برج العرب).

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

وجاء ترتيب مجموعة الأهلي في منافسات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، كما يلي:

صن دوانز 11 نقطة.

الهلال السوداني 10 نقاط.

شكوى الهلال السوداني
شكوى الهلال السوداني

الأهلي المصري 7 نقاط.

القطن بدون أي من النقاط.

ومن الجدير بالذكر، أن فريق الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 44 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الوصيف فيوتشر صاحب المركز الثاني برصيد 42 نقطة.

المصدروطن + نادي الهلال السوداني تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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