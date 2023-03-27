الهلال السوداني يشكو الكاف قبيل مواجهة الأهلي في دوري الأبطال

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وطن- وجّه نادي الهلال السوداني شكوًى إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”، الأحد، قبيل مواجهة الأهلي المصري، في ختام منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

وطالب الهلال السوداني في بيانٍ نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”، إقامة المواجهة الحاسمة أمام منافسه الأهلي المصري في ختام منافسات دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا بدون جمهور أو عدد محدود منه.

الكاف وشكوى الهلال السوداني

وعلّل الهلال السوداني في خطابه الذي نشره عبر حسابه الرسمي، بأن يطلبَ إقامة مباراته أمام الأهلي المصري في ختام منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا بدون حضور الجمهور أو الاقتصار على عدد محدود منه، بسبب ما وصفه النادي السوداني بالمخاطر الأمنية.

🔷 | الدكتور/ حسن علي عيسى، الأمين العام لنادي الهلال، يبعث بخطاب جديد للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بخصوص المواجهة المرتقبة، التي تجمع فريق الكرة الأول بنظيره الأهلي المصري، إليكم أبرز ما ورد في الخطاب ⬇️ pic.twitter.com/GZrXpDBHMn — Al Hilal SC (@AlHilalSC_) March 26, 2023

ولم يردّ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف“، على الشكوى التي تقدم بها نادي الهلال السوداني بشأن آلية إقامة مباراته الحاسمة، أمام الأهلي المصري، من أجل المنافسة على بطاقة العبور إلى دور الـ16 من منافسات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

من أجل هدف واحد هو الفوز! ✊ 📸 | من استاد الهلال هكذا كانت تدريبات فريقنا استعدادًا لملاقاة الأهلي المصري في دوري أبطال إفريقيا. 💪 #فخر_السودان | #Forza_Hilal | #TotalEnergiesCAFCL | #الاهلي_الهلال pic.twitter.com/31vr3UNoak — Al Hilal SC (@AlHilalSC_) March 26, 2023

مباراة الهلال والأهلي في دوري أبطال أفريقيا

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وسيلتقي فريق الهلال السوداني أمام نظيره الأهلي المصري، السبت، في منافسات الجولة الـ6 الختامية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، على ملعب (استاد القاهرة) الدولي.

كما سيواجه فريق الأهلي المصري (المارد الأحمر)، قبيل مواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا، الاثنين، نظيره المصري البورسعيدي، في منافسات دور الـ16 من كأس الرابطة المصرية، على ملعب (استاد برج العرب).

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

وجاء ترتيب مجموعة الأهلي في منافسات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، كما يلي:

صن دوانز 11 نقطة.

الهلال السوداني 10 نقاط.

الأهلي المصري 7 نقاط.

القطن بدون أي من النقاط.

ومن الجدير بالذكر، أن فريق الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 44 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الوصيف فيوتشر صاحب المركز الثاني برصيد 42 نقطة.