منتخب المغرب يُحقق الفوز التاريخي بالثنائية على البرازيل (فيديو)

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وطن- حقّق منتخب المغرب الفوز التاريخي على نظيره البرازيل بثنائية ثمينة مقابل هدف وحيد، ودياً على ملعب (طنجة).

وأحرز المنتخب المغربي (أسود الأطلس)، أول أهداف المباراة داخل شباك منافسه البرازيل (السيليساو) في الدقيقة الـ29، عن طريق اللاعب سفيان بوفال.

مباراة منتخب المغرب والبرازيل

وأدرك منتخب البرازيل هدفَ التعادل عن طريق كاسيميرو في الدقيقة الـ67، ليتمكن بعدها أصحاب الأرض المغرب من تسجيل هدف الفوز في المباراة الودية، عند الدقيقة الـ79، من توقيع اللاعب عبد الحميد صابيري.

ورغم خسارة منتخب البرازيل (السيليساو) المباراة، أمام نظيره المغرب، فإنه كان متفوقاً على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة، حيث وصل عدد التسديدات إلى 14 تسديدة، والاستحواذ بنسبة 54%.

هدف كاسيميرو على المنتخب المغربي pic.twitter.com/34RUDS7L6F — MUFC MEDIA (@4mediamufc) March 25, 2023

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على عكس أسود الأطلس المغربي الفائز في المباراة الودية على السيليساو، حيث وصل عدد تسديداته في المباراة إلى 11 تسديدة، والاستحواذ على الكرة بنسبة 46%.

#المغرب_البرازيل

ايا كانت نتيجة المباراة ، نحن يا سادةً امام فريق اوروبي وليس عربي او افريقي …لديهم رصيد من الاحتياطي كبير وكل واحد منهم مبدع في مركزه .. هنيئا للمغرب ب #لقجع في الادارة وللتدريب ل #الرقراقي هدف #بوفال الاول pic.twitter.com/F2HZ1ifxae — احمد المهدي (@ahmed260891) March 25, 2023

تشكيلة منتخب المغرب ضد البرازيل

ولعب المدرب المغربي وليد الركراكي المباراة الودية القوية أمام نظيره الضيف منتخب البرازيل، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: نصير مزراوي، غانم سايس، نايف أكراد، أشرف حكيمي.

مركز الوسط: بلال الخنوس، سفيان أمرابط، عز الدين أوناهي.

كما وفي خط الهجوم: سفيان بوفال، يوسف النصيري، حكيم زياش.

تشكيلة منتخب البرازيل ضد المغرب

ودخل المدرب البرازيلي رامون مينزيس، المباراة بتشكيلة أساسية أمام منافسه منتخب المغرب، كما يلي:

حراسة المرمى: ويفرتون دا سيلفا.

دفاع التشكيلة: إيمرسون رويال، إيدير ميلياو، روجير إيبانيز، تيليس.

Fim de jogo. Em jogo marcado por homenagens ao Rei Pelé, o Brasil batalhou, mas acabou derrotado pelo Marrocos por 2 a 1. O único gol da Canarinho foi marcado por Casemiro. Obrigado pelo apoio de todos! Não foi o resultado que esperávamos, mas voltaremos ainda mais fortes. 💛 pic.twitter.com/s2YonN31xY — CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 26, 2023

خط الوسط: أندري سانتوس، كاسيميرو، لوكاس باكيتا.

كما وفي مركز الهجوم: رودريغو، فينيسيوس جونيور، باربوزا.

وسيلتقي منتخب المغرب بعد الفوز التاريخي في المباراة الودية على البرازيل، الثلاثاء، أمام نظيره منتخب بيرو في مباراة الودية الثانية خلال فترة التوقف الدولي.