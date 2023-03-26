الأحد, مارس 26, 2023
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رياضة

منتخب المغرب يُحقق الفوز التاريخي بالثنائية على البرازيل (فيديو)

فوز تاريخي لأسود الأطلس المغربي على السيليساو ودياً

كتب فارس أبو شيحة
فوز منتخب المغرب على البرازيل ودياً watanserb.com
فوز منتخب المغرب على البرازيل
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وطن- حقّق منتخب المغرب الفوز التاريخي على نظيره البرازيل بثنائية ثمينة مقابل هدف وحيد، ودياً على ملعب (طنجة).

وأحرز المنتخب المغربي (أسود الأطلس)، أول أهداف المباراة داخل شباك منافسه البرازيل (السيليساو) في الدقيقة الـ29، عن طريق اللاعب سفيان بوفال.

مباراة منتخب المغرب والبرازيل

وأدرك منتخب البرازيل هدفَ التعادل عن طريق كاسيميرو في الدقيقة الـ67، ليتمكن بعدها أصحاب الأرض المغرب من تسجيل هدف الفوز في المباراة الودية، عند الدقيقة الـ79، من توقيع اللاعب عبد الحميد صابيري.

ورغم خسارة منتخب البرازيل (السيليساو) المباراة، أمام نظيره المغرب، فإنه كان متفوقاً على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة، حيث وصل عدد التسديدات إلى 14 تسديدة، والاستحواذ بنسبة 54%.

فوز منتخب المغرب على البرازيل
فوز منتخب المغرب على البرازيل
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على عكس أسود الأطلس المغربي الفائز في المباراة الودية على السيليساو، حيث وصل عدد تسديداته في المباراة إلى 11 تسديدة، والاستحواذ على الكرة بنسبة 46%.

تشكيلة منتخب المغرب ضد البرازيل

ولعب المدرب المغربي وليد الركراكي المباراة الودية القوية أمام نظيره الضيف منتخب البرازيل، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: نصير مزراوي، غانم سايس، نايف أكراد، أشرف حكيمي.

مركز الوسط: بلال الخنوس، سفيان أمرابط، عز الدين أوناهي.

كما وفي خط الهجوم: سفيان بوفال، يوسف النصيري، حكيم زياش.

مباراة البرازيل والمغرب
مباراة البرازيل والمغرب

تشكيلة منتخب البرازيل ضد المغرب

ودخل المدرب البرازيلي رامون مينزيس، المباراة بتشكيلة أساسية أمام منافسه منتخب المغرب، كما يلي:

حراسة المرمى: ويفرتون دا سيلفا.

دفاع التشكيلة: إيمرسون رويال، إيدير ميلياو، روجير إيبانيز، تيليس.

خط الوسط: أندري سانتوس، كاسيميرو، لوكاس باكيتا.

كما وفي مركز الهجوم: رودريغو، فينيسيوس جونيور، باربوزا.

وسيلتقي منتخب المغرب بعد الفوز التاريخي في المباراة الودية على البرازيل، الثلاثاء، أمام نظيره منتخب بيرو في مباراة الودية الثانية خلال فترة التوقف الدولي.

جماهير المنتخب المغرب في طنجة
جماهير المنتخب المغرب في طنجة
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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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