الأحد, مارس 26, 2023
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مشهد يحبس الأنفاس لصاروخ أوكراني ينال من دبابة روسية قبل هروبها

حاولت الدبابة الهروب بشكل دائري ثم السير في خط مستقيم، ولكن الصاروخ الأوكراني تمكن من إصابتها بشكل مباشر

كتب خالد الأحمد
صاروخ أوكراني ينال من دبابة watanserb.com
صاروخ أوكراني ينال من دبابة
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وطن- ضمن أحدث الحرب الروسية الأوكرانية التي أربكت العالم، وفي مشهد يحبس الأنفاس تمكن صاروخ أوكراني من تفجير دبابة روسية قبل هروبها من ساحة المعركة.

حرب روسيا وأوكرانيا

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة تفجير دبابة روسية بالصاروخ ، قبل هروبها من ساحة المعركة.

وبدت الدبابة الروسية وهي تهرب بشكل دائري، ثم تسير في خط مستقيم، ولكن الصاروخ الأوكراني تمكن من أصابتها بشكل مباشر.

ويرى الدخان الكثيف يتصاعد من الدبابة الروسية بعد استهدافها، ثم حاولت الهروب مرة أخرى ولكنها توقفت بسبب الأضرار التي لحقت بها، حسبما أظهر الفيديو.

وتم نشر هذه اللقطات من قبل لواء الهجوم المنفصل الثالث التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.

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ومنذ الغزو الروسي الشامل في فبراير 2021 ، شنت أوكرانيا عدة ضربات ضد مواقع روسية في شبه جزيرة القرم وعمليات قال جيشها إنها دمرت صواريخ كاليبر الروسية.

يذكر أنه في 22 مارس أصاب صاروخ روسي مبنى سكني في زابوروجييه. ونتيجة للهجوم ، توفي شخص ، وأصيب 34 بجروح.

مشهد يحبس الأنفاس لصاروخ أوكراني ينال من دبابة روسية قبل هروبها
مشهد يحبس الأنفاس لصاروخ أوكراني ينال من دبابة روسية قبل هروبها

انفجار القرم

وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية قالت إن انفجارا وقع في شمال شبه جزيرة القرم المضمومة دمر صواريخ روسية يتم نقلها بالسكك الحديدية.

وقال رئيس مدينة “دجانكو” الذي نصبته روسيا بحسب شبكة “بي بي سي” البريطانية وقتها، إن المنطقة تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة.

وأعلنت أوكرانيا عن التفجيرات كما هو معتاد، ولكن لم تقل صراحة أنها تقف وراء الهجوم.

وإذا تم تأكيد ذلك ، فسيكون ذلك غزوًا نادرًا للجيش الأوكراني في شبه جزيرة القرم ، التي تم ضمها منذ عام 2014.

عانت روسيا من هجمات في شبه جزيرة القرم من قبل ، ولكن في معظم الحالات ، لم تعترف أوكرانيا بالمسؤولية.

وفي تطور منفصل ، اتهمت السلطات في جنوب روسيا القوات الأوكرانية باستخدام طائرة مسيرة لاستهداف محطة ضخ على خط أنابيب نفط، شمال الحدود الأوكرانية. وقال حاكم منطقة بريانسك إنه لم تقع إصابات.

المصدرتويتر، شبكة "بي بي سي" البريطانية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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