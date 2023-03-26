مشهد يحبس الأنفاس لصاروخ أوكراني ينال من دبابة روسية قبل هروبها

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وطن- ضمن أحدث الحرب الروسية الأوكرانية التي أربكت العالم، وفي مشهد يحبس الأنفاس تمكن صاروخ أوكراني من تفجير دبابة روسية قبل هروبها من ساحة المعركة.

حرب روسيا وأوكرانيا

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة تفجير دبابة روسية بالصاروخ ، قبل هروبها من ساحة المعركة.

وبدت الدبابة الروسية وهي تهرب بشكل دائري، ثم تسير في خط مستقيم، ولكن الصاروخ الأوكراني تمكن من أصابتها بشكل مباشر.

ويرى الدخان الكثيف يتصاعد من الدبابة الروسية بعد استهدافها، ثم حاولت الهروب مرة أخرى ولكنها توقفت بسبب الأضرار التي لحقت بها، حسبما أظهر الفيديو.

وتم نشر هذه اللقطات من قبل لواء الهجوم المنفصل الثالث التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.

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ومنذ الغزو الروسي الشامل في فبراير 2021 ، شنت أوكرانيا عدة ضربات ضد مواقع روسية في شبه جزيرة القرم وعمليات قال جيشها إنها دمرت صواريخ كاليبر الروسية.

يذكر أنه في 22 مارس أصاب صاروخ روسي مبنى سكني في زابوروجييه. ونتيجة للهجوم ، توفي شخص ، وأصيب 34 بجروح.

انفجار القرم

وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية قالت إن انفجارا وقع في شمال شبه جزيرة القرم المضمومة دمر صواريخ روسية يتم نقلها بالسكك الحديدية.

وقال رئيس مدينة “دجانكو” الذي نصبته روسيا بحسب شبكة “بي بي سي” البريطانية وقتها، إن المنطقة تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة.

وأعلنت أوكرانيا عن التفجيرات كما هو معتاد، ولكن لم تقل صراحة أنها تقف وراء الهجوم.

وإذا تم تأكيد ذلك ، فسيكون ذلك غزوًا نادرًا للجيش الأوكراني في شبه جزيرة القرم ، التي تم ضمها منذ عام 2014.

عانت روسيا من هجمات في شبه جزيرة القرم من قبل ، ولكن في معظم الحالات ، لم تعترف أوكرانيا بالمسؤولية.

وفي تطور منفصل ، اتهمت السلطات في جنوب روسيا القوات الأوكرانية باستخدام طائرة مسيرة لاستهداف محطة ضخ على خط أنابيب نفط، شمال الحدود الأوكرانية. وقال حاكم منطقة بريانسك إنه لم تقع إصابات.