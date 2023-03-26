لن تصدق ما حصل لصيني مارس الرياضة 8 ساعات في اليوم لمدة 20 عامًا

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وطن– أصيب رجل صيني يبلغ من العمر 60 عامًا كان يمارس التمارين الرياضية لمدة 8 ساعات يوميًا، بالتهاب المفاصل التنكسي الحاد وأصبح غير قادر على الحركة والمشي بسبب الألم.

قصة الرجل

في الفترة الأخيرة، نشرت صحيفة Shanxy Daily الصينية مؤخرًا قصة مأساوية لرجل من مقاطعة هينان الصينية لم يكتشف ممارسة الرياضة إلا في أوائل الأربعينيات من عمره، فقط ليبدأ في المبالغة فيها لدرجة أنه أصيب بالتهاب المفاصل.

يقال إن الرجل المقيم في تشنغتشو كان يمارس الرياضة حوالي ساعتين ونصف الساعة كل صباح، ويمشي ويركض ويقوم بتمارين السحب ثم يقوم بـ800 تمرين بطن في اليوم، بالإضافة إلى مئات من تمرينات الضغط.

لسوء الحظ، استسلم جسده في النهاية وبدأ يعاني من ألم شديد في مفاصله.

ليس من الواضح ما إذا كان الرجل يتبع نظام التدريب الشديد هذا يوميًا والذي يبدو مستحيلًا إلا إذا كان مدربًا للياقة البدنية أو عاطلاً عن العمل، لكن المؤكد أنه استمر في ذلك منذ حوالي 20 عامًا، حتى قبل بضعة أسابيع عندما شعر بألم لا يطاق، لدرجة أنه لم يعد قادرًا على الحركة.

تم نقله الى المستشفى

نُقل الرجل إلى مستشفى لويانغ لتقويم العظام في مقاطعة هينان بعد أن أصبح ألم مفاصله شديد، وشخصه الأطباء بالتهاب المفاصل التنكسي الحاد وتضخم وتآكل مفصل الكوع وكل ذلك بسبب التمرين المفرط الذي قام به طيلة 20 عاما.

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من جهته، توجه ليان جي، مدير مستشفى لويانغ لتقويم العظام، إلى موقع ويبو لتذكير الناس بأن التمارين يجب أن تكون معتدلة وأن على الناس البدء بتمارين سهلة حتى يعثروا على رياضة يستمتعون بها.

وبالنسبة لمعظم الناس، يعد التمرين من 3 إلى 5 مرات في الأسبوع لمدة ساعة أو 1.5 ساعة هو الأمثل، وفقا لما أورده موقع” أوديتي سنترال“.