لا يتحدثن العربية.. حفيدات الوليد بن طلال يُفتشن ثيابه بحثا عن الأموال (فيديو)

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وطن- نال مقطع فيديو للأمير السعودي الوليد بن طلال، تفاعلا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان يُمازح حفيداته داخل قصره، بينما كُن يحاولن تفتيش جيوب قميصه.

الوليد بن طلال رفقة حفيداته

الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود (68 عاما) أمير سعودي، وهو رجل أعمال ومالك شركة روتانا الترفيهية، تزوج عدة مرات ولم يُنجب إلا من زوجته الأولى الأميرة دلال بنت سعود بن عبدالعزيز، التي أنجب منها ابنا وبنتا، هما خالد وريم.

الأمير خالد، هو النجل الأكبر والشقيق الوحيد لأخته الأميرة ريم، تزوج من الأميرة منيرة بنت إبراهيم العسّاف وأنجبت له ابنتان، هنَّ الأميرة مايا والأميرة جنى.

أما شقيقة خالد، الأميرة ريم بنت الوليد بن طلال آل سعود، فقد تزوجت من الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، وأنجبت معه 3 بنات هن الأميرة دلال، الأميرة نورة والأميرة سارة.

وقد أظهر مقطع فيديو متداول الأمير الوليد بن طلال وهو يرتدي ثوبا أبيضا وفوقه جاكيت من الجلد، ويحمل في يده اليمنى أوراقا، بينما يتجمع حوله 3 من حفيداته، وهن يمازحنه ويتحدثن معه باللغة الإنجليزية.

في مقطع عفوي :

الامير الوليد بن طلال مع حفيداته pic.twitter.com/KghFipJjXh — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) March 26, 2023

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وحاولت حفيداته الثلاثة تفتيش ملابسه، الأمر الذي أثار ضحكه، وهو يقول لهم: “لايوجد شيء.. هذه أوراقي”.

أشعلت هذه اللقطات موجة من التفاعل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار الموقف ردود فعل واسعة.

وفي هذا السياق علق فهد قائلا: “أحب جدا اندماج الامير الوليد مع أطفاله وأحفاده يكون معهم بكامل بساطته ويعطيهم نفسه بالكامل”.

احب جدا اندماج الامير الوليد مع اطفاله واحفاده يكون معهم بكامل بساطته ويعطيهم نفسه بالكامل — فـهـد ☕🇸🇦 (@in6wai) March 26, 2023

فيما قال حسان: “الجد بالعاده تحب راسه وتسولف معه الا ذا يفتشونه”.

وكتب عبد الله “شكلهم يدورون بالجاكيت فلوس”.

شكلهم يدورون بالجاكيت فلوس — عبدالله (@_36r1) March 26, 2023

بينما انتقد حمزة عدم تعلم حفيدات الوليد بن طلال للغة العربية.

وقال “تعلم العربية هو الدين بعينه، ولسان أهل الجنة، وهو المنزه من بين الألسنة عن كل نقيصة، والمعلّى من كل خسيسة يجمع بين ساكنين أو متحركين متضادين. يقول الثعالبي: من أحب الله تعالى أحب رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ومن أحب رسوله العربي أحب العربية عني بها وثابر عليها، وصرف همته إليها”.

تعلم العربية هو الدين بعينه، ولسان أهل الجنة، وهو المنزه من بين الألسنة عن كل نقيصة، والمعلّى من كل خسيسة يجمع بين ساكنين أو متحركين متضادين. يقول الثعالبي: من أحب الله تعالى أحب رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ومن أحب رسوله العربي أحب العربية عني بها وثابر عليها، وصرف همته إليها — AbuHamza (@FawAaker) March 26, 2023

الوليد بن طلال والتأقلم مع سعودية محمد بن سلمان

احتجز الأمير الوليد بن طلال، ثلاثة أشهر في حملة لمكافحة الفساد أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عام 2017.

لاحقا، وخلال ظهور إعلامي له، تعهد رجل الأعمال السعودي البارز الأمير الوليد بن طلال بدعم برنامج الإصلاح الشامل الذي يقوده ولي العهد.

وفي مارس/ آذار 2017، أعلن الأمير الوليد إنه عقد اتفاقا مع السلطة السعودية لكنه امتنع عن الكشف عن التفاصيل. كما أعلن أنه يجري مناقشات مع صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية الذي يرأسه ولي العهد السعودي، بشأن القيام باستثمارات مشتركة داخل المملكة.

ووفقا لتقارير غربية سابقة فإن السلطات السعودية طلبت من رجل الأعمال الأمير الوليد بن طلال، أن يدفع ما يصل إلى 7 مليارات دولار للإفراج عنه.

بدورها، كشفت صحيفة “الفايننشال تايمز” قبل ذلك أن الوليد عرض نقل حصته التي تبلغ 95% في شركة المملكة القابضة إلى الحكومة السعودية مقابل الإفراج عنه، لكن الحكومة طالبت بأن يتم الدفع نقدا أو باتفاق يشمل النقد والأسهم.