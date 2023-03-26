الأحد, مارس 26, 2023
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فضيحة ياسمين عز بهذه الصور بعد تصريحها “بشرتي بيضاء من غير تجميل”! (شاهد)

وقعت ياسمين عز ضحية رامز جلال وتعرّضت لمفاجآت أصابتها بالرعب والذعر الذي بدا واضحاً على وجهها

كتب رفيف عبدالله
فضيحة ياسمين عز بهذه الصور بعد تصريحها
ياسمين عز
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وطن– تصدرت المذيعة المصرية ياسمين عز، محركات البحث بعد ظهورها في برنامج مقالب “رامز نيفر إيند”.

بشرتي بيضاء

وما كان ملفتاً، أن ياسمين عز قالت لمذيعة برنامج “رامز نيفر إيند” اللبنانية كارلا حداد: “أنا بيضا.. بشرتى بيضا إحنا حلوين من عند الله من غير عمليات تجميل”.

وتابعت ياسمين عز: “أنا لوني أبيض ومش بتاعة تجميل”.

ياسمين عز تستعرض لون بشرتها

وقامت ياسمين بمسح بشرتها بالمنشفة لتؤكد للمشاهدين أن جمالها ولون بشرتها طبيعيين.

وهو ما فجر سخرية بين الناشطين الذين قرروا فضح كذبها، نشروا صورها قبل الشهرة.

ياسمين عز قبل الشهرة
ياسمين عز قبل وبعد

ياسمين عز قبل الشهرة

وبدت ياسمين عز قبل الشهرة مختلفة تماماً ببشرة حنطية، وشعر خفيف، وملامح مختلفة.

ياسمين عز قبل الشهرة
ياسمين عز قبل الشهرة
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كما نشر ناشطون صوراً تؤكد أن ياسمين عز تستخدم “اكستنشن” مضافاً إلى شعرها الحقيقي ليبدو بهذه الكثافة والطول.

ياسمين عز قبل الشهرة
صور تكشف وضع ياسمين لاكستنشن

ووقعت ياسمين عز ضحية رامز جلال، في الحلقة الثالثة من “رامز نيفر إند“، وتعرّضت لمفاجآت أصابتها بالرعب والذعر الذي بدا واضحاً على وجهها.

وفي بداية الحلقة، سخر رامز جلال من إطلالة ياسمين قائلاً: “ياسمين لابسة بدلة من العصر البيزنطي، ونضارتها عايزة مساحات”.

وظهرت ياسمين عز في الحلقة الثالثة من “رامز نيفر إند”، بجمبسوت جلد لونه أسود، كما ارتدت نظارة كبيرة، وكانت تضع أحمر الشفاه، وأسدلت شعرها على كتفيها.

علم الذكورة

وتابع لافتاً إلى توجّهها المخالف لرضوى الشربيني: “ضيفة النهاردة عامت عكس التيار وضايقت الستات نجحت. عروسة المولد خربت نص بيوت مصر، ياسمين رفعت علم الذكورة ورجعت الراجل للصورة”.

واستطرد رامز في سخريته: “ياسمين بتقول إن رونالدو بيتفرج على برنامجها… ده رضا عبدالعال نفسه ميعرفكيش”.

وأضاف: “معانا المزة المسهتنة والمذيعة المستهبلة صاحبة الصوت الشتوي واللبس الصيفي”.

ملامح حقيقية

وخلال المقلب وقذف رامز جلال لمساحيق وسوائل على وجه ياسمين عز، “ساح المكياج على وجهها”، وظهرت بملامح صادمة لم يعتدْها الجمهور.

هذا وانتابت الإعلامية ياسمين عز، حالةٌ من الرعب في أثناء تنفيذ مقلب المطعم الطائر، وبدا ذلك جليّاً على ملامحها.

حيث نطقت ياسمين الشهادتين بعد تعرّضها للسقوط من أعلى المطعم، وأمسكت قلبها بيدها، وكأنها تقول: “كاد قلبي يتوقف من الرعب”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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