الأحد, مارس 26, 2023
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حياتنا

تكلفة حفل زفاف حسن شاكوش تثير الجدل.. رقم صادم! (شاهد)

سيتحدث مؤدي المهرجانات عن الأزمة التي سببها الفيديو الذي نشره بعد الزفاف والذي عاتب خلاله كثيراً من النجوم الذين وجّه لهم دعوة ولم يحضروا الحفل

كتب رفيف عبدالله
تكلفة حفل زفاف حسن شاكوش تثير الجدل.. رقم صادم! (شاهد) watanserb.com
حسن شاكوش وزوجته
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وطن– صدم مؤدّي المهرجانات المصري، حسن شاكوش، الجمهورَ بعدما كشف تكاليف زفافه الذي تمّ قبل أيام.

تفاصيل وكواليس

ويحلّ حسن شاكوش وزوجته ريم طارق ضيفين على الإعلامية بسمة وهبة، في حلقة جديدة من حلقات برنامجها الشهير العرافة.

ويقول حسن شاكوش خلال برومو برنامج “العرافة“، إنّ حفل زفافه كلّفه 4 مليون و200 ألف جنيه. وهو ما يعادل (137 ألف دولار أمريكي تقريباً).

هذا وسيتم عرض الحلقة على جزأين، يتحدث خلالهما حسن شاكوش عن تفاصيل حفل زفافه.

الأزمة وسر السجود

كما سيتحدث مؤدي المهرجانات عن الأزمة التي سبّبها الفيديو الذي نشره بعد الزفاف، والذي عاتب خلاله كثيراً من النجوم الذين وجّه لهم دعوة ولم يحضروا الحفل.

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بينما ستكشف ريم طارق، زوجة حسن شاكوش، تفاصيلَ علاقتها به، وسر سجودها في حفل الزفاف، والكواليس بشكل عام.

هذا وقد هاجم مطرب المهرجانات، بعض الإعلاميين والفنانين، بسبب عدم حضورهم حفل زفافه، رغم دعوته لهم.

وقال شاكوش بفيديو عبر “انستجرام“: “الدنيا دوارة.. واللي النهاردة متحتاجوش بكره تحتاجه”.

وكشف شاكوش أنّه طلب من صديق له أن يكتب أسماء جميع مَن حضروا إلى حفل الزفاف، حتى يعلم بمن حضر ومن تغيّب.

“تريند وفلوس حرام”

واتهم شاكوش بعض الإعلاميين، بأنهم حاولوا التواصل معه لاستضافته، بعدما تحوّل زفافه إلى “ترند”، على حد تعبيره.

ووصفهم مطرب المهرجانات بـ”عبيط وأهبل”.

 

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وكتب شاكوش: “فلوس الصحافيين التي تعتمد على التريند والمشاهدات كلها حرام.. أنت بتأكّل ولادك مال حرام”.

وذلك ردّاً على انتقادات مشهد سجود زوجته في حفل زفافهما.

“جدع ويستاهل”

أما زوجته ريم طارق، فقد برّرت سجودها بفستانها العاري قائلة: “كنت واخدة عهد على نفسي إني أسجد بعد الفيرست لوك، وأشكر ربنا لأنه عوضني بحسن”.

وتابعت في مداخلة عبر برنامج ET بالعربي: “هو أحسن واحد في الدنيا في عيوني. وحسن إنسان جدع ويستاهل”.

وأضافت: “إحنا جيران من وإحنا أطفال، وبعدها مشينا من المنطقة، ومن 10 سنين ماشفتوش. وسأل عليا وقال عايز يتجوزني، حسن عندي حاجة كبيرة أوي، هو بالنسبة لي رهبة”.

ودافع شاكوش عن زوجته، مؤكّداً أنها مواظبة على الصلاة ولا تترك فرضاً، وسجود الشكر عادة أصيلة لديها.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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