الأحد, مارس 26, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدتغريدة جديدة للداعية عماد المبيض يتحدى فيها قمع ابن سلمان.. ماذا قال؟
الهدهد

تغريدة جديدة للداعية عماد المبيض يتحدى فيها قمع ابن سلمان.. ماذا قال؟

غادر الداعية السعودية عماد المبيض السعودية احتجاجاً على سياسة القمع التي ينتهجها محمد بن سلمان ضد العلماء

كتب خالد السعدي
تغريدات عماد المبيض watanserb.com
الداعية السعودي عماد المبيض
- Advertisement -

وطن– كتب الداعية السعودي عماد المبيض، تغريدةً جديدة يتحدث فيها عن العالم الذي يستحق التقدير والتبجيل، موجّهاً رسالة مُبطّنة لولي العهد والحاكم الفعلي للمملكة محمد بن سلمان الذي يقود حملة قمع وتنكيل ضد العلماء.

وقال المبيض عبر حسابه على “تويتر“: “العالِم المستحق للتقدير والتبجيل هو الذي لا يخشَ في الله لومة لائم، ولا يتطّلع لعَرَض زائل مهما بلغ؛ فإن مقتضى خشية الله في قلبه ألاّ يلتفت إلى أهواء الأمراء والعّامة أو يجاريها”.

وأضاف: “قال الإمام أحمد لابنه عبدالله لمّا سأله عن معروف، هل معه من العلم شيء؟! قال: معه رأس العلم (الخشية)”.

تفاعل واسع

تغريدة عماد المبيض أثارت حالة من الجدل والتفاعل على موقع “تويتر” بين النشطاء، وتحديداً بين السعوديين.

فقال الباحث والأكاديمي كساب العتيبي: “طيب وين المشكلة؟.. علماؤنا يخشون الله، ويؤدون زكاة علمهم بما يُرضي الله، ويقومون بواجباتهم المُناطة بهم، ويُساهمون في ترسيخ الأمن.. لماذا ترى بأنّ مُقتضى الخشية هو زعزعة الأمن، وتحريض العامة، والحديث في مواقع التواصل بكل شاردة وواردة؟. وهل يجب أن يكونوا مُعارضين حتى يستحقون تقديرك؟”.

- Advertisement -

وكتب ناشط آخر: “اختطاف الدين لتحقيق مآرب شخصية بدأ منذ تاريخ النبوات و الانبياء والرسل (اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ).. معلومة: الغتر تباع في السوق والبشت كذلك وشعر اللحية ينبت لمعظم الذكور”.

ودعا مغرد: “اللهم أرحنا من خاطفي الحرمين الشريفين”.

وتفاعل ياسر: “لابُدَّ من فتنَة، لابُدَّ من بَلاء، لابُدَّ من امتحَان، لأنَّ النَّصرَ الرَّخيصَ لا يبقَى، لأنَّ النَّصرَ السَّهلَ لا يعِيش، لأنَّ الدَّعوةَ الهيِّنةَ يتبنَّاها كلُّ ضَعيف”.

يُشار إلى أنه منذ صعود محمد بن سلمان للحكم وتولي منصب ولي العهد، شنّ حملات موسّعة لاعتقال العشرات من العلماء والدعاة في المملكة، في خطوة سرَّعت من طموحه لتولي العرش خلفاً لوالده الملك سلمان بن عبد العزيز.

وتحرك الأمير محمد بن سلمان لتعزيز سلطته منذ إزاحة الأمير محمد بن نايف عن ولاية العهد عام 2017، ثم احتجز عدداً من أفراد الأسرة المالكة وشخصيات سعودية بارزة أخرى داخل فندق ريتز كارلتون بالرياض على مدى شهور، في حملة أحدثت صدمة في الداخل والخارج.

شنّت السلطات سلسلة من حملات الاعتقال، استهدفت فيها عشرات المنتقدين الحاليين والمحتملين للسياسات الحكومية السعودية، ومنهم رجال دين ومثقفون وأكاديميون ونشطاء حقوقيون بارزون في سبتمبر 2017، وبعض كبار رجال الأعمال وأمراء بالعائلة المالكة المتهمون بالفساد في نوفمبر2017، بالإضافة إلى مدافعات بارزات عن حقوق المرأة بالمملكة في مايو 2018.

أفراد في الأسرة المالكة غاضبة من ممارسات ابن سلمان

ودائماً ما يثير ولي العهد السعودي استياءً بين بعض الفروع البارزة للأسرة الحاكمة، بسبب تشديد قبضته على السلطة.

ووصل الأمر إلى أنّ بعض منتقديه شكّكوا في قدرته على قيادة البلاد بعد أن قتلت عناصر سعودية الصحفي البارز جمال خاشقجي بالقنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018، وبعد الهجمات التي ضربت البنية التحتية النفطية بالمملكة.

وسبق أن تمّ الكشف عن مساعي أفراد من الأسرة المالكة لتغيير ترتيب ولاية العرش، ويعتبرون الأمير أحمد، شقيق الملك سلمان الأصغر وشقيقه الوحيد الباقي على قيد الحياة، خياراً ممكناً يمكن أن يحظى بدعم أفراد الأسرة والأجهزة الأمنية وبعض القوى الغربية.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

محمد بن سلمان يهين ضباطا كبارا طلبوا التقاعد المبكر.. ماذا قال لهم؟

الهدهد

تواضع ولي العهد.. العساكر يُلمع ابن سلمان بفيديو جديد وهذا ما فعله مع المفتي

الهدهد

مصادر: بعد توقفه لعقدين.. محمد بن سلمان يمضى قُدما في مشروع الجدار العازل مع اليمن.. ماذا نعرف عنه؟

الهدهد

فيديو جديد لـ عماد المبيض يكشف سبب خروجه من السعودية وقصة العقوبة الربانية

الهدهد

ليس كورونا كما أعلن شقيقه.. تردي صحة خالد الفيصل بسبب إذلاله من ابن سلمان

الهدهد

محمد بن سلمان يلمع صورته بعرض عسكري نسائي مهيب (فيديو)

تقارير

بلومبيرغ: إذلال السعودية جائزة إيران الكبرى من الاتفاق الأخير.. كيف ذلك؟

الهدهد

Wsj: محمد بن سلمان جعل نيران بنك كريدي سويس تكوي المستثمرين السعوديين!

الهدهد

مشروع نيوم السعودي.. ظاهره ثورة حضارية وباطنه قمع للإنسانية

الهدهد

بضغط أمريكي..”ابن سلمان” يطلق سراح سعد الماضي بعد الحكم عليه بـ19 عاماً!

الهدهد

رسالة مفتي سلطنة عمان لمحمد بن سلمان بعد صلح السعودية وإيران

الهدهد

10 قضاة موالين لمحمد بن سلمان يواجهون حكم الإعدام.. قسوتهم لم تكن بدرجة كافية

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

معظم الأشخاص الذين يبلغون من العمر 100 عام وأكثر يشتركون في هذه الميزة..

لمستخدمي هواتف “آيفون”..واتساب يعمل على تطوير ميزة جديدة

بيكيه وسر جديد ينكشف.. هذا ما وجده مع كلارا شيا في السرير ولم يجده مع شاكيرا!

مفتي سلطنة عمان يكشف سبب تسمية شهر رمضان بهذا الاسم

مصنعو التمور الإسرائيلية يخدعون مسلمي بريطانيا بحيلة خبيثة.. ما القصة؟ (شاهد)

جريمة غريبة تستهدف القطط في بريطانيا والسلطات تستنفر وتحذيرات عاجلة

لن تصدق ما حصل لصيني مارس الرياضة 8 ساعات في اليوم لمدة 20 عامًا

لاعب بالدوري الإنجليزي الممتاز يواجه اتهامات بارتكاب ثالث جريمة اغتصاب

تشكيلة منتخب الجزائر ضد النيجر في تصفيات أمم أفريقيا 2023

المغنية البرازيلية التي مارست الجنس الفموي على المسرح تنشر فيديواً إباحياً بـ5 دولارات!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC