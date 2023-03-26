السبب الحقيقي وراء إقالة ناجلسمان من تدريب البايرن وتعيين توخيل بدلاً منه

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وطن- كشف نجم الكرة الألمانية السابق ماركوس بابل، عن السبب الحقيقي وراء إقالة ناجلسمان من تدريب بايرن ميونخ، وتعيين مواطنه المخضرم توماسل توخيل بديلاً عنه.

وقال النجم الألماني السابق بابل، في تصريح صحفي تداولته وسائل الإعلام الألمانية المختلفة، بشأن السبب الذي دفع إدارة نادي بايرن ميونخ تستغني عن خدمات المدرب ناجلسمان، وهو علاقة الأخير مع صديقته لينا الصحفية.

سبب إقالة ناجلسمان من تدريب بايرن ميونخ

وأضاف الألماني ماركوس: “علاقة المدرب ناجلسمان، مع صديقته لينا التي تعمل كمراسلة في صحيفة البيلد الألمانية، كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء إقالة المدرب”.

كما تابع حديثه: “لم تكن هذه المغازلة موضع تقدير على الإطلاق؛ بل أصبحت صديقته لينا مشكلة كبيرة لنادي بايرن ميونخ، لأنها تتدخل في أمور شخصية للنادي البافاري”.

أوليفر كان: "شخصيًا وبالنيابة عن #البايرن، أود أن أشكر يوليان وفريقه التدريبي، أتمنى للجميع التوفيق في المستقبل". حسن صالح حميديتش: "أنا ممتن جدًا ليوليان لما قدمه من أجل بايرن ميونخ وأتمنى له كل التوفيق". pic.twitter.com/TNwCGoVmDX — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) March 24, 2023

وواصل الألماني ماركوس بابل: “نادي بايرن ميونخ نصح المدرب ناجلسمان أكثر من مرة بأن تبتعد صديقته عن التدخل فيما لا يعنيها. ولكن لم يتوقف الأمر فقاموا بإقالته لكيّ يتخلصوا من هذا الشيء، الذي يحدث لأول مرة في تاريخ النادي”.

تولي توماس توخيل تدريب بايرن ميونخ

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وفي سياق آخر متصل، وقع نادي بايرن ميونخ مع المدرب الألماني المخضرم توماس توخيل، مدرب تشيلسي السابق لتولي مهمة التدريب، خلفاً لمواطنه المقال ناجلسمان، الذي أعلن النادي خلال الأيام القليلة القادمة فسخ تعاقده معه.

وذكرت تقارير صحفية ألمانية، أن المدرب توخيل المتوج بدوري أبطال أوروبا. مع نادي تشيلسي (البلوز) السابق، قد وقع على عقد مع النادي البارفاري حتى شهر يونيو/حزيران عام 2025.

كما علق المدرب الألماني توخيل على تولي مهمة تدريب بايرن ميونخ، قائلاً: “أنا آمل أن نستطيع ضم انتوني باري إلى الطاقم التدريبي في بايرن ميونيخ؛ هو الآن لا يزال في تشيلسي”.

ويتواجد حامل اللقب بايرن ميونخ في وصافة ترتيب الدوري الألماني (البولندسليغا)، وبفارق نقطة وحيدة عن المتصدر بوروسيا دورتموند برصيد 52 نقطة للموسم الحالي.