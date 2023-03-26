الأحد, مارس 26, 2023
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رياضة

السبب الحقيقي وراء إقالة ناجلسمان من تدريب البايرن وتعيين توخيل بدلاً منه

صديقة ناجلسمان كان أحد الأسباب الرئيسية في إقالته من تدريب الفريق البافاري

كتب فارس أبو شيحة
سبب إقالة ناجلسمان watanserb.com
سبب إقالة ناجلسمان
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وطن- كشف نجم الكرة الألمانية السابق ماركوس بابل، عن السبب الحقيقي وراء إقالة ناجلسمان من تدريب بايرن ميونخ، وتعيين مواطنه المخضرم توماسل توخيل بديلاً عنه.

وقال النجم الألماني السابق بابل، في تصريح صحفي تداولته وسائل الإعلام الألمانية المختلفة، بشأن السبب الذي دفع إدارة نادي بايرن ميونخ تستغني عن خدمات المدرب ناجلسمان، وهو علاقة الأخير مع صديقته لينا الصحفية.

سبب إقالة ناجلسمان من تدريب بايرن ميونخ

وأضاف الألماني ماركوس: “علاقة المدرب ناجلسمان، مع صديقته لينا التي تعمل كمراسلة في صحيفة البيلد الألمانية، كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء إقالة المدرب”.

ناجلسمان وأوليفر كان
ناجلسمان وأوليفر كان

كما تابع حديثه: “لم تكن هذه المغازلة موضع تقدير على الإطلاق؛ بل أصبحت صديقته لينا مشكلة كبيرة لنادي بايرن ميونخ، لأنها تتدخل في أمور شخصية للنادي البافاري”.

وواصل الألماني ماركوس بابل: “نادي بايرن ميونخ نصح المدرب ناجلسمان أكثر من مرة بأن تبتعد صديقته عن التدخل فيما لا يعنيها. ولكن لم يتوقف الأمر فقاموا بإقالته لكيّ يتخلصوا من هذا الشيء، الذي يحدث لأول مرة في تاريخ النادي”.

تولي توماس توخيل تدريب بايرن ميونخ

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وفي سياق آخر متصل، وقع نادي بايرن ميونخ مع المدرب الألماني المخضرم توماس توخيل، مدرب تشيلسي السابق لتولي مهمة التدريب، خلفاً لمواطنه المقال ناجلسمان، الذي أعلن النادي خلال الأيام القليلة القادمة فسخ تعاقده معه.

وذكرت تقارير صحفية ألمانية، أن المدرب توخيل المتوج بدوري أبطال أوروبا. مع نادي تشيلسي (البلوز) السابق، قد وقع على عقد مع النادي البارفاري حتى شهر يونيو/حزيران عام 2025.

كما علق المدرب الألماني توخيل على تولي مهمة تدريب بايرن ميونخ، قائلاً: “أنا آمل أن نستطيع ضم انتوني باري إلى الطاقم التدريبي في بايرن ميونيخ؛ هو الآن لا يزال في تشيلسي”.

توماس توخيل
توماس توخيل

ويتواجد حامل اللقب بايرن ميونخ في وصافة ترتيب الدوري الألماني (البولندسليغا)، وبفارق نقطة وحيدة عن المتصدر بوروسيا دورتموند برصيد 52 نقطة للموسم الحالي.

المصدروطن+ ماركوس بابل + بايرن ميونخ تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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