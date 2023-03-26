الأحد, مارس 26, 2023
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الحوثي يدعو الملك سلمان “للتوبة” ويكشف عن شرط إنهاء الحرب الوحيد (فيديو)

وجه محمد علي الحوثي رسالة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وكشف عن شروط الجماعة لإنهاء الحرب في اليمن

كتب خالد الأحمد
الحوثي يدعو الملك سلمان للتوبة watanserb.com
الحوثي يدعو الملك سلمان للتوبة
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وطن- وجهت حركة أنصار الله “الحوثيين” ، الأحد، رسالة تهديد شديدة اللهجة للملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، بالتزامن مع الذكرى التاسعة للحرب التي تقودها المملكة في اليمن منذ سنوات.

ونشر محمد علي الحوثي، عضو المجلس السياسي للحوثيين، أعلى سلطة في صنعاء، على حسابه في تويتر، اليوم الأحد 26 مارس 2023، جزء من كلمته خلال ما وصفته الحركة بـ”اليوم الوطني للصمود” وعلق هعليها بالقول:”هذه دعوتي للملك سلمان بن عبدالعزيز.”

وظهر الحوثي في مقطع الفيديو وهو يتحدث أمام مئات الالاف ممن احتشدوا في العاصمة اليمنية، صنعاء، والمحافظات الأخرى بذكرى ما بات يعرف بـ”يوم الصمود الوطني”، والذي يصادف ليلة إطلاق السعودية للحرب على اليمن في الـ25 من مارس من العام 2015.

ودعا محمد علي الحوثي، الملك سلمان بن عبدالعزيز للتوبة من كل “الجرائم التي ارتكبها في شعبنا” -حسب وصفه-

وتابع: “لابد أن تكون توبته بالاعتراف أنه قتل أبناء شعبنا”، طالباً منه في ذات الوقت أن يأتي لطلب السماح من الحوثيين ويقدم التعويضات لكل من تم استهدافه.

وأضاف الزعيم الحوثي:”توبوا إلى الله توبة نصوحاً اذا اردتم الخلاص من معركتكم في اليمن والخلاص يوم القيامة.”

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الحوثي يدعو الملك سلمان "للتوبة" ويكشف عن شرط إنهاء الحرب الوحيد
الحوثي يدعو الملك سلمان “للتوبة” ويكشف عن شرط إنهاء الحرب الوحيد

نهاية الحرب في اليمن

وأثار الاتفاق المفاجئ بين العدوين الإقليميين ، السعودية وإيران ، هذا الشهر الآمال في أن الحرب السعودية في اليمن قد تنتهي ، بعد أكثر من سبع سنوات من الأعمال العدائية التي شهدت مقتل أو إصابة عشرات الآلاف من المدنيين وترك البلاد في حالة خراب.

وبحسب تقرير لشبكة “سي إن إن” حذر خبراء من أنه حتى إذا وافقت المملكة العربية السعودية على إنهاء العمليات العسكرية ، فإن الحرب في البلاد ستكون أبعد ما تكون عن الانتهاء – وقد تصبح أكثر شراسة.

والآن ، تحرص كل من الرياض وطهران على دفن الأحقاد ، ويقول محللون إن اتفاقهما على تطبيع العلاقات يتضمن على الأرجح بنودًا لتخفيف الخصومة بينهما في اليمن.

ونقلت الشبكة عن أحمد ناجي ، كبير المحللين لشؤون اليمن في مركز أبحاث مجموعة الأزمات الدولية في بروكسل قوله، إن التقارب قد يغير الحسابات الإقليمية حول اليمن ، ولكن من غير المرجح أن يحل صراعه الداخلي بسرعة.

وقال ناجي لشبكة CNN: “قد نشهد تغييراً في العنصر الإقليمي للصراع ، لكن الأمور قد تكون أكثر صعوبة على المستوى المحلي ، لأن الصراع في الأساس (نزاع) محلي وليس إقليمي”.

ورفض الحوثيون عرضا سعوديا لاستضافة محادثات بين الفصائل اليمنية ، قائلين إن الرياض طرف في الصراع ولا يمكن أن تكون وسيطا نزيها. لكنهم يجرون الآن محادثات مباشرة مع المملكة العربية السعودية ، متجنبين الجماعات المحلية التي هم في حالة حرب معها ، وكذلك الأمم المتحدة ، التي حاولت لسنوات التوسط للتوصل إلى اتفاق سلام.

قال المجلس الانتقالي الجنوبي ، وهو جماعة انفصالية مدعومة من الإمارات وتسيطر على الأجزاء الجنوبية من اليمن ، لشبكة CNN في بيان، إنه لن يكون ملزماً بأي اتفاق سعودي حوثي يمس الأمور المتعلقة بالجنوب “. سواء من الناحية الإدارية أو الأمنية أو في الأمور المتعلقة بمشاركة الموارد “.

المصدرتويتر، شبكة سي إن إن، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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