نادية قحف.. سورية تحقق إنجازا وتصبح أول قاضية ترتدي الحجاب في نيوجيرسي

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وطن- أصبحت السورية “نادية قحف” أول قاضية محجبة في ولاية نيو جيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية. وأدت قحف، البالغة من العمر 50 عاما، اليمين منتصف هذا الأسبوع خلال حفل أقيم في مدينة باترسون للعمل كقاضية في المحكمة العليا في مقاطعة باسيك، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.

ووفق موقع “سياسات siasat” أدت القاضية “نادية قحف، الثلاثاء 21 آذار/ مارس، القسم على مصحف ورثته عن جدتها.

وبعد عام من الانتظار، أصبحت نادية قحف، محامية قانون الأسرة والهجرة، أول امرأة ترتدي الحجاب تعمل كقاضية بالمحكمة العليا في مقاطعة باسيك بالولايات المتحدة في نيوجيرسي.

هاجرت في سن الثانية

وهاجرت قحف إلى الولايات المتحدة من سوريا عندما كانت في الثانية من عمرها وعملت في المؤسسات الإسلامية في البلاد لفترة طويلة.

ومنذ عام 2003 ، كانت عضوًا في مجلس إدارة فرع نيو جيرسي في مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية ، وهي منظمة إسلامية للحقوق المدنية حيث تشغل الآن منصب رئيس مجلس إدارتها.

كما عملت كرئيس للمركز الإسلامي في مقاطعة باسيك ، أحد أكبر مساجد الولاية. ومستشارة قانونية لـ Wafa House ، وهي وكالة غير ربحية لمساعدة ضحايا العنف المنزلي مقرها كليفتون.

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وأشار المصدر إلى أن صحيفة إنسايدر في نيوجيرسي صنفت قحف في عام 2020، بين أفضل المسلمين من حيث التأثير في الأوساط الأكاديمية والأعمال والحكومة والقانون والسياسة والدين والعدالة الاجتماعية وغير ذلك.

وأصبحت نادية قحف أول قاضية دولة في الولايات المتحدة ترتدي الحجاب، لكنها ليست أول قاضية مسلمة.فهناك قاضيات مسلمات يعملن في أجزاء مختلفة من الولايات المتحدة.

وستكون نادية قحف ثالث امرأة مسلمة تخدم في المحكمة العليا بنيوجيرسي، والتي تنظر في القضايا الجنائية والمدنية.

وبهذا الإنجاز ، تتبع قحف خطى النساء المسلمات الأخريات اللواتي حققن نجاحًا في المجال القانوني.

وقالت لموقع سياسات: “أنا فخورة بتمثيل الجاليتين المسلمة والعربية في نيوجيرسي بالولايات المتحدة.”

وأضافت: “أريد أن يرى جيل الشباب أنهم يستطيعون ممارسة شعائرهم الدينية دون خوف من أن يكونوا على طبيعتهم.”

وقالت نادية خلال مراسم أداء اليمين: “التنوع مصدر قوتنا وليس ضعفنا”.