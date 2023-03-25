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نادية قحف.. سورية تحقق إنجازا وتصبح أول قاضية ترتدي الحجاب في نيوجيرسي

ستكون ثالث امرأة مسلمة تخدم في المحكمة العليا بنيوجيرسي، والتي تنظر في القضايا الجنائية والمدنية

كتب خالد الأحمد
نادية قحف watanserb.com
نادية قحف
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وطن- أصبحت السورية “نادية قحف” أول قاضية محجبة في ولاية نيو جيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية. وأدت قحف، البالغة من العمر 50 عاما، اليمين منتصف هذا الأسبوع خلال حفل أقيم في مدينة باترسون للعمل كقاضية في المحكمة العليا في مقاطعة باسيك، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.

ووفق موقع “سياسات siasat” أدت القاضية “نادية قحف، الثلاثاء 21 آذار/ مارس، القسم على مصحف ورثته عن جدتها.

وبعد عام من الانتظار، أصبحت نادية قحف، محامية قانون الأسرة والهجرة، أول امرأة ترتدي الحجاب تعمل كقاضية بالمحكمة العليا في مقاطعة باسيك بالولايات المتحدة في نيوجيرسي.

هاجرت في سن الثانية

وهاجرت قحف إلى الولايات المتحدة من سوريا عندما كانت في الثانية من عمرها وعملت في المؤسسات الإسلامية في البلاد لفترة طويلة.

ومنذ عام 2003 ، كانت عضوًا في مجلس إدارة فرع نيو جيرسي في مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية ، وهي منظمة إسلامية للحقوق المدنية حيث تشغل الآن منصب رئيس مجلس إدارتها.

كما عملت كرئيس للمركز الإسلامي في مقاطعة باسيك ، أحد أكبر مساجد الولاية. ومستشارة قانونية لـ Wafa House ، وهي وكالة غير ربحية لمساعدة ضحايا العنف المنزلي مقرها كليفتون.

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وأشار المصدر إلى أن صحيفة إنسايدر في نيوجيرسي صنفت قحف في عام 2020، بين أفضل المسلمين من حيث التأثير في الأوساط الأكاديمية والأعمال والحكومة والقانون والسياسة والدين والعدالة الاجتماعية وغير ذلك.

وأصبحت نادية قحف أول قاضية دولة في الولايات المتحدة ترتدي الحجاب، لكنها ليست أول قاضية مسلمة.فهناك قاضيات مسلمات يعملن في أجزاء مختلفة من الولايات المتحدة.

نادية قحف.. أول قاضية محجبة في المحكمة العليا بولاية نيوجيرسي
نادية قحف.. أول قاضية محجبة في المحكمة العليا بولاية نيوجيرسي

وستكون نادية قحف ثالث امرأة مسلمة تخدم في المحكمة العليا بنيوجيرسي، والتي تنظر في القضايا الجنائية والمدنية.

وبهذا الإنجاز ، تتبع قحف خطى النساء المسلمات الأخريات اللواتي حققن نجاحًا في المجال القانوني.

وقالت لموقع سياسات: “أنا فخورة بتمثيل الجاليتين المسلمة والعربية في نيوجيرسي بالولايات المتحدة.”

وأضافت: “أريد أن يرى جيل الشباب أنهم يستطيعون ممارسة شعائرهم الدينية دون خوف من أن يكونوا على طبيعتهم.”

وقالت نادية خلال مراسم أداء اليمين: “التنوع مصدر قوتنا وليس ضعفنا”.

المصدرموقع سياسات siasat، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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