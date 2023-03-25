السبت, مارس 25, 2023
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رياضة

منتخب مصر يفوز على مالاوي بثنائية نظيفة في تصفيات أمم أفريقيا (فيديو)

منافسات الجولة الثالثة من تصفيات دور مجموعات كأس أمم أفريقيا

كتب فارس أبو شيحة
فوز منتخب مصر على مالاوي watanserb.com
فوز منتخب مصر على مالاوي
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وطن- حقّق منتخب مصر الفوز النظيف على مالاوي بثنائية نظيفة دون رد، في تصفيات الجولة الثالثة من دور مجموعات أمم أفريقيا 2022-2023، على ملعب (30 يونيو).

كما افتتح منتخب مصر (الفراعنة) أول أهداف المباراة داخل شباك مرمى مالاوي في الدقيقة الـ20، عن طريق اللاعب محمد صلاح.

مباراة منتخب مصر ضد مالاوي

وعزّز عمر مرموش هدفَ التقدم الثاني لصالح المنتخب المصري مع نهاية الشوط الأول.

كما شهدت المباراة تفوّق منتخب مصر على نظيره مالاوي على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة، حيث وصل عدد التسديدات إلى 21 تسديدة، والاستحواذ على الكرة بنسبة 75%.

فيما وصل عدد تسديدات الفريق المنافس منتخب مالاوي إلى 5 تسديدات، والاستحواذ على الكرة بنسبة 25%.

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كما سيلتقي منتخب مصر في مباراة الإياب أمام مصر، الثلاثاء، في الجولة الرابعة من منافسات دور مجموعات تصفيات أمم أفريقيا 2022-2023، على ميدان ملعب (ينجو الوطني).

منتخب مصر
منتخب مصر

وبعدها سيواجه منتخب مصر، أمام غينيا في الجولة الخامسة من دور مجموعات تصفيات أمم أفريقيا 2022-2023، في الـ12 من شهر يونيو/حزيران القادم.

ترتيب منتخب مصر في تصفيات أمم أفريقيا

ونرفق لكم متابعينا الأعزاء، ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد تحقيقه الفوز على مالاوي، مع نهاية الجولة الـ3 من دور مجموعات تصفيات أمم أفريقيا، على النحو الآتي:

مصر 6 نقاط.

غينيا 6 نقاط.

محمد صلاح
محمد صلاح

مالاوي 3 نقاط.

إثيوبيا 3 نقاط.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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