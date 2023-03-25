منتخب مصر يفوز على مالاوي بثنائية نظيفة في تصفيات أمم أفريقيا (فيديو)

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وطن- حقّق منتخب مصر الفوز النظيف على مالاوي بثنائية نظيفة دون رد، في تصفيات الجولة الثالثة من دور مجموعات أمم أفريقيا 2022-2023، على ملعب (30 يونيو).

كما افتتح منتخب مصر (الفراعنة) أول أهداف المباراة داخل شباك مرمى مالاوي في الدقيقة الـ20، عن طريق اللاعب محمد صلاح.

مباراة منتخب مصر ضد مالاوي

وعزّز عمر مرموش هدفَ التقدم الثاني لصالح المنتخب المصري مع نهاية الشوط الأول.

كما شهدت المباراة تفوّق منتخب مصر على نظيره مالاوي على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة، حيث وصل عدد التسديدات إلى 21 تسديدة، والاستحواذ على الكرة بنسبة 75%.

هدف عكسي يمنح المنتخب المصري الأسبقية (2-0) على حساب نظيره المالاوي قبل انتهاء الشوط الأول 👀🇪🇬#تصفيات_كأس_أمم_أفريقيا #مصر #مالاوي pic.twitter.com/9y9JEP61d7 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 24, 2023

فيما وصل عدد تسديدات الفريق المنافس منتخب مالاوي إلى 5 تسديدات، والاستحواذ على الكرة بنسبة 25%.

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كما سيلتقي منتخب مصر في مباراة الإياب أمام مصر، الثلاثاء، في الجولة الرابعة من منافسات دور مجموعات تصفيات أمم أفريقيا 2022-2023، على ميدان ملعب (ينجو الوطني).

وبعدها سيواجه منتخب مصر، أمام غينيا في الجولة الخامسة من دور مجموعات تصفيات أمم أفريقيا 2022-2023، في الـ12 من شهر يونيو/حزيران القادم.

ترتيب منتخب مصر في تصفيات أمم أفريقيا

ونرفق لكم متابعينا الأعزاء، ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد تحقيقه الفوز على مالاوي، مع نهاية الجولة الـ3 من دور مجموعات تصفيات أمم أفريقيا، على النحو الآتي:

مصر 6 نقاط.

غينيا 6 نقاط.

مالاوي 3 نقاط.

إثيوبيا 3 نقاط.