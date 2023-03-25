السبت, مارس 25, 2023
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مغنية برزايلية تتجول عارية تماماً بين الجمهور.. ما فعله الرجال معها كان صادماً! (شاهد)

مقطع فيديو تم رصدته خلال الفترة الماضية أظهر المغنية البرازيلية وهي تمارس الجنس الفموي على خشبة المسرح مع إحدى المعجبات

كتب وطن
مغنية برازيلية تتجول عارية watanserb.com
تسبب المغنية البرازيلية MC Pipokinha جدلاً في حفلاتها المشحونة جنسيًا
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وطن– تعرضت المغنية البرازيلية المثيرة للجدل MC Pipokinha والتي تم تصويرها وهي تقوم بممارسة الجنس الفموي على خشبة المسرح مع إحدى المعجبات، لهجوم من قبل رجال منحرفين بعد أن قفزت عارية وسط حشد الجماهيري أثناء إقامتها لأحد العروض الفنية.

وتصدرت MC Pipokinha عناوين الصحف هذا الأسبوع بسبب سلوكها الغريب في الحفلة الموسيقية المصنفة بأنها للكبار فقط ، بعد أن أظهر مقطع فيديو أن العديد من المعجبين أخذوها لمكان آخر وقاموا بالتهجم عليها.

MC Pipokinha تتجول عارية بين الحشود

ووفقا لما نشرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فقد أظهر مقطع فيديو نشر على “تويتر” أن المغنية البرازيلية ذات الاسم الحقيقي دوروث هيلينا دي سوزا ألفيس، كانت تتجول عارية تمامًا وسط الحشد على أكتاف أحد المعجبين ، ممسكة بالميكروفون لتشجيع المعجبين على الغناء مع أغانيها.

ومنذ بداية المقطع ، شوهد عدد من الحشد وهم يحاولون الاستيلاء على فخذيها، في حين ظهر آخرين وهم الآخرين يحاولون تمزيق G-string ، قطعة الملابس الوحيدة المتبقية التي كانت المغنية ترتديها.

رؤية MC Pipokinha وهي تتجول وسط الحشد في ثونغ
رؤية MC Pipokinha وهي تتجول وسط الحشد في ثونغ

الإمساك بثدييها

و مع استمرار الفيديو ، تم مشاهدة رجلين على الأقل وهما يمسكان ثدييها بينما كانت تحاول يائسة صدهما.

وتشتهر MC Pipokinha بأدائها المشحون جنسيًا ، بل إنها خضعت لبعض المشاحنات مع القانون بفضل تحركاتها المثيرة للجدل.

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وكانت المغنية البرازيلية قد ظهرت في مقطع فيديو سابقا أثناء جعل قطتين تمصان حلمات صدرها.

ممارسة الجنس الفموي على خشبة المسرح

كما تعرضت MC Pipokinha أيضًا لانتقادات بسبب مقاطع فيديو أخرى مصنفة على أنها للكبار فقط تم تسريبها في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك مقطع واحد سمحت فيه لمشجعة عارية بممارسة الجنس الفموي معها أثناء تواجدها على خشبة المسرح ، وآخر حيث شوهدت تلعب الأدوار عندما كانت طفلة مع دمية طفل في فمها.

المغنية البرازيلية MC Pipokinha
المغنية البرازيلية MC Pipokinha

ووصل الأمر إلى أن احد النواب البرلمانيين أطلق محاولة لمنع القاصرين من حضور عروضها بسبب الطبيعة الواضحة لحفلاتها الموسيقية.

المغنية البرازيلية MC Pipokinha
المغنية البرازيلية MC Pipokinha
المصدرديلي ستار ، رصد وتحرير وطن
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