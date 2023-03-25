السبت, مارس 25, 2023
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فيديو عملية حوارة الجديدة.. رعب في إسرائيل والمنفذون نجحوا في الفرار

أسفرت عملية إطلاق النار في بلدة حوارة بالضفة الغربية عن إصابة 3 من جنود الاحتلال وإعلان الطوارئ هناك من قبل جيش الاحتلال

كتب باسل النجار
عملية حوارة الجديدة watanserb.com
عملية حوارة الجديدة
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وطن- كشفت “هيئة البث الإسرائيلية” عن إصابة 3 جنود إسرائييلن، في عملية إطلاق نار جديدة في بلدة “حوارة” جنوبي مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

تفاصيل عملية “حوارة” الجديدة

من جهتها أشادت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” بهذه العملية، ودعت إلى مواصلة توجيه الضربات ضد المحتل الغاشم.

وتنوعت حالة المصابين الثلاثة من جنود الاحتلال بين (خطيرة ومتوسطة وطفيفة)، بحسب ما كشفت وسائل الإعلام العبرية.

رعب في إسرائيل والمنفذون نجحوا في الفرار
رعب في إسرائيل والمنفذون نجحوا في الفرار

وعن تفاصيل العملية كشفت “هيئة البث الإسرائيلية” أن مسلحين أطلقوا النار على قوة مشاة من جنود الاحتلال من سيارة مسرعة وأصابتهم خلال الهجوم.

وتم نقل الجنود المصابين إلى مستشفى “بيلينسون” شرقي مدينة تل أبيب.

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شهود عيان ذكروا جيش الاحتلال أغلق بعض المداخل والمخارج لمدينة نابلس، وطوق مكان العملية وأنه يقوم حاليا بعمليات تمشيط واسعة ومطاردة لمنفذي الهجوم.

وتداول ناشطون بمواقع التواصل مقاطع مصورة، وثقت اللحظات الأولى عقب تنفيذ عملية إطلاق النار بحوارة.

من جانبه دعا وزير الأمن القومي بحكومة الاحتلال، لانعقاد الحكومة الأمنية المصغرة ​​عقب عملية حوارة.

وتلقى الجيش الإسرائيلي ـ بحسب بيان له ـ تقارير عن عملية إطلاق النار في بلدة حوارة.

وأوضح أنه يعمل الآن على التحقيق بالعملية، وأنه نشر قوات أمنية في البلدة وتم إغلاق عدد من مداخل نابلس، ويجري ملاحقة منفذي الهجوم.

وكشفت وسائل إعلام عبرية أن “الاحتلال فرض حصاراً على منطقة جنوب نابلس وأغلق بعض مداخلها وينشر المزيد من قواته في حوارة”.

ووثقت فيديوهات منتشرة على تويتر، انتشار مكثّف لقوّات الاحتلال في مكان عملية إطلاق النار بحوارة.

الحركات الفلسطينية تشيد بعملية حوارة

هذا واعتبرت حركة حماس -على لسان المتحدث باسمها محمد حمادة- أن عملية حوارة الجديدة بمثابة “رسالة تحدٍ من شعبنا ومقاومته لجيش الاحتلال الصهيوني، فبلدة حوارة المحاصرة تواصل المقاومة والرد على عنجهية الاحتلال ومستوطنيه”.

وقالت أيضا “طالما بقي الاحتلال فإن المقاومة ستتواصل رغم كل الجرائم الصهيونية، وإن العملية اليوم هي رسالة جديدة للمتآمرين على قضيتنا ومقاومتنا”. ودعت الحركة “ثوار شعبنا” لمواصلة “توجيه الضربات لهذا العدو، وضرب أهداف الاحتلال ومستوطنيه على امتداد أرضنا المحتلة”.

كما اعتبر المتحدث باسم حماس، عبد اللطيف القانوع، أن عملية حوارة الأخيرة تأتي في إطار “الرد على جرائم الاحتلال والتي كان آخرها اغتيال قائد كتيبة طولكرم أمير أبو خديجة” مؤكدا أن “عمليات المقاومة في الضفة ستتصاعد ردا على سلوك حكومة الاحتلال المتطرفة”.

من جانبها باركت لجان المقاومة في فلسطين عملية حوارة، واعتبرتها الرد الأمثل على جرائم الاحتلال والمخططات والمؤتمرات الأمنية المعادية للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

وقالت الجبهة الديمقراطية إن عملية حوارة تؤكد أن الشعب الفلسطيني حسم خياراته في المقاومة القادرة على إنهاء الاحتلال، بعيدا عن التفاهمات الأمنية التي تشكل غطاء سياسيا على جرائم الاحتلال.

أما حركة الجهاد الإسلامي فقالت إن “عملية حوارة اليوم تثبت مجددا قدرة المقاومة على مباغتة العدو والاستخفاف بأمنه وجيشه”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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