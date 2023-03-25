فيديو عملية حوارة الجديدة.. رعب في إسرائيل والمنفذون نجحوا في الفرار

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وطن- كشفت “هيئة البث الإسرائيلية” عن إصابة 3 جنود إسرائييلن، في عملية إطلاق نار جديدة في بلدة “حوارة” جنوبي مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

تفاصيل عملية “حوارة” الجديدة

من جهتها أشادت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” بهذه العملية، ودعت إلى مواصلة توجيه الضربات ضد المحتل الغاشم.

وتنوعت حالة المصابين الثلاثة من جنود الاحتلال بين (خطيرة ومتوسطة وطفيفة)، بحسب ما كشفت وسائل الإعلام العبرية.

פיגוע הירי בחווארה: שני צעירים נפצעו קשה ובינוני; החשד: מחבלים פתחו באש מרכב חולף – ונמלטוhttps://t.co/BiUblj4hCo pic.twitter.com/zcLiPl0pdS — ynet עדכוני (@ynetalerts) March 25, 2023

وعن تفاصيل العملية كشفت “هيئة البث الإسرائيلية” أن مسلحين أطلقوا النار على قوة مشاة من جنود الاحتلال من سيارة مسرعة وأصابتهم خلال الهجوم.

وتم نقل الجنود المصابين إلى مستشفى “بيلينسون” شرقي مدينة تل أبيب.

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شهود عيان ذكروا جيش الاحتلال أغلق بعض المداخل والمخارج لمدينة نابلس، وطوق مكان العملية وأنه يقوم حاليا بعمليات تمشيط واسعة ومطاردة لمنفذي الهجوم.

وتداول ناشطون بمواقع التواصل مقاطع مصورة، وثقت اللحظات الأولى عقب تنفيذ عملية إطلاق النار بحوارة.

تغطية صحفية: "اللحظات الأولى بعد إصابة اثنين من الجنود الإسرائيليين بعملية حوارة جنوب نابلس". pic.twitter.com/5X9RLurzpU — الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) March 25, 2023

من جانبه دعا وزير الأمن القومي بحكومة الاحتلال، لانعقاد الحكومة الأمنية المصغرة ​​عقب عملية حوارة.

وتلقى الجيش الإسرائيلي ـ بحسب بيان له ـ تقارير عن عملية إطلاق النار في بلدة حوارة.

وأوضح أنه يعمل الآن على التحقيق بالعملية، وأنه نشر قوات أمنية في البلدة وتم إغلاق عدد من مداخل نابلس، ويجري ملاحقة منفذي الهجوم.

وكشفت وسائل إعلام عبرية أن “الاحتلال فرض حصاراً على منطقة جنوب نابلس وأغلق بعض مداخلها وينشر المزيد من قواته في حوارة”.

اندلاع مواجهات عنيفة ضد قوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس عقب اقتحامها للبحث عن منفذي عملية حوارة. pic.twitter.com/pKjtfi8g8d — AlQastal القسطل (@AlQastalps) March 25, 2023

ووثقت فيديوهات منتشرة على تويتر، انتشار مكثّف لقوّات الاحتلال في مكان عملية إطلاق النار بحوارة.

الحركات الفلسطينية تشيد بعملية حوارة

هذا واعتبرت حركة حماس -على لسان المتحدث باسمها محمد حمادة- أن عملية حوارة الجديدة بمثابة “رسالة تحدٍ من شعبنا ومقاومته لجيش الاحتلال الصهيوني، فبلدة حوارة المحاصرة تواصل المقاومة والرد على عنجهية الاحتلال ومستوطنيه”.

وقالت أيضا “طالما بقي الاحتلال فإن المقاومة ستتواصل رغم كل الجرائم الصهيونية، وإن العملية اليوم هي رسالة جديدة للمتآمرين على قضيتنا ومقاومتنا”. ودعت الحركة “ثوار شعبنا” لمواصلة “توجيه الضربات لهذا العدو، وضرب أهداف الاحتلال ومستوطنيه على امتداد أرضنا المحتلة”.

اللحظات الأولى بعد إصابة اثنين من جنود الاحتلال في إطلاق نار من مركبة مسرعة في حوارة جنوب نابلس. pic.twitter.com/HCc3oouBpW — AlQastal القسطل (@AlQastalps) March 25, 2023

كما اعتبر المتحدث باسم حماس، عبد اللطيف القانوع، أن عملية حوارة الأخيرة تأتي في إطار “الرد على جرائم الاحتلال والتي كان آخرها اغتيال قائد كتيبة طولكرم أمير أبو خديجة” مؤكدا أن “عمليات المقاومة في الضفة ستتصاعد ردا على سلوك حكومة الاحتلال المتطرفة”.

من جانبها باركت لجان المقاومة في فلسطين عملية حوارة، واعتبرتها الرد الأمثل على جرائم الاحتلال والمخططات والمؤتمرات الأمنية المعادية للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

مشاهد من موقع عملية إطلاق النار التي أدت إلى وقوع إصابتين في صفوف الاحتلال ببلدة حوارة. pic.twitter.com/IZGYloYp7l — AlQastal القسطل (@AlQastalps) March 25, 2023

وقالت الجبهة الديمقراطية إن عملية حوارة تؤكد أن الشعب الفلسطيني حسم خياراته في المقاومة القادرة على إنهاء الاحتلال، بعيدا عن التفاهمات الأمنية التي تشكل غطاء سياسيا على جرائم الاحتلال.

أما حركة الجهاد الإسلامي فقالت إن “عملية حوارة اليوم تثبت مجددا قدرة المقاومة على مباغتة العدو والاستخفاف بأمنه وجيشه”.