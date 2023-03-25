السبت, مارس 25, 2023
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رياضة

تشكيلة منتخب المغرب ضد البرازيل الودية والقنوات الناقلة

أسود الأطلس المغربي في مواجهة الإثارة والقوة ضد السيليساو ودياً

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة منتخب المغرب ضد البرازيل watanserb.com
تشكيلة منتخب المغرب ضد البرازيل
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وطن- يلتقي منتخب المغرب ضد البرازيل في مباراة قوية ومثيرة بين كلا المنتخبين ودياً، السبت، على ملعب (طنجة).

وستنطلق مباراة المغرب والبرازيل، في تمام الساعة العاشرة مساءً، بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب والجزائر وتونس.

توقيت منتخب المغرب ضد البرازيل

كما ستكون بتوقيت مصر والقدس الشريف، عند الساعة الثانية عشرة مساءً، بينما بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة عند الساعة الثانية صباحاً.

أما بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي، فستكون المباراة في تمام الساعة الواحدة صباحاً.

تدريبات منتخب المغرب
تدريبات منتخب المغرب

القنوات الناقلة لمباراة المغرب والبرازيل

وسيعلّق على مجريات أحداث مباراة المغرب والبرازيل، المعلق الرياضي المغربي هشام فرج، على القناة الرياضية المغربية.

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كما جاء تردد قناة (الرياضية) المغربية، على القمر الصناعي (النايل سات)، 11513 – 11476، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب عامودي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.

تدريبات منتخب البرازيل
تدريبات منتخب البرازيل

بينما ستنقل المباراة على القمر الصناعي (عرب سات)، بتردد 12683، وباستقطاب عامودي، ومعدل ترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 3/4.

تشكيلة منتخب المغرب ضد البرازيل

وسيلعب المدرب المغربي وليد الركراكي، بتشكيلة أساسية متوقعة أمام نظيره البرازيل، كما يلي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

دفاع التشكيلة: أشرف حكيمي، جواد ياميق، أشرف داري، يحيى عطية الله.

خط الوسط: بلال الخنوس، سفيان أمرابط، عبد الحميد صابيري.

مركز الهجوم: حكيم زياش، يوسف النصيري، سفيان بوفال.

وسيواجه المنتخب المغربي (أسود الأطلس)، نظيره منتخب بيرو ودياً، الثلاثاء، في الـ28 من شهر مارس/آذار الجاري، على ملعب (ميترو بوليتانو).

يشار إلى أن منتخب المغرب يعدّ أول المتأهلين للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا لعام 2023، المقرر إقامتها في ساحل العاج مطلع العام المقبل.

المصدروطن + منتخب المغرب تويتر +منتخب البرازيل تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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