تشكيلة منتخب المغرب ضد البرازيل الودية والقنوات الناقلة

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وطن- يلتقي منتخب المغرب ضد البرازيل في مباراة قوية ومثيرة بين كلا المنتخبين ودياً، السبت، على ملعب (طنجة).

وستنطلق مباراة المغرب والبرازيل، في تمام الساعة العاشرة مساءً، بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب والجزائر وتونس.

توقيت منتخب المغرب ضد البرازيل

كما ستكون بتوقيت مصر والقدس الشريف، عند الساعة الثانية عشرة مساءً، بينما بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة عند الساعة الثانية صباحاً.

Pintou notificação no seu telefone! É gol do Rony (DE BICICLETA) 🎥: Leandro Lopes e Lesley Ribeiro/CBF TV pic.twitter.com/5CToFVqo0q — CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 23, 2023

أما بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي، فستكون المباراة في تمام الساعة الواحدة صباحاً.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب والبرازيل

وسيعلّق على مجريات أحداث مباراة المغرب والبرازيل، المعلق الرياضي المغربي هشام فرج، على القناة الرياضية المغربية.

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كما جاء تردد قناة (الرياضية) المغربية، على القمر الصناعي (النايل سات)، 11513 – 11476، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب عامودي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.

بينما ستنقل المباراة على القمر الصناعي (عرب سات)، بتردد 12683، وباستقطاب عامودي، ومعدل ترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 3/4.

تشكيلة منتخب المغرب ضد البرازيل

وسيلعب المدرب المغربي وليد الركراكي، بتشكيلة أساسية متوقعة أمام نظيره البرازيل، كما يلي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

دفاع التشكيلة: أشرف حكيمي، جواد ياميق، أشرف داري، يحيى عطية الله.

خط الوسط: بلال الخنوس، سفيان أمرابط، عبد الحميد صابيري.

مركز الهجوم: حكيم زياش، يوسف النصيري، سفيان بوفال.

وسيواجه المنتخب المغربي (أسود الأطلس)، نظيره منتخب بيرو ودياً، الثلاثاء، في الـ28 من شهر مارس/آذار الجاري، على ملعب (ميترو بوليتانو).

Numeração da Seleção Brasileira para enfrentar o Marrocos neste sábado. A bola vai rolar às 19 horas (horário de Brasília) pic.twitter.com/mRFC24ZZsR — CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 25, 2023

يشار إلى أن منتخب المغرب يعدّ أول المتأهلين للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا لعام 2023، المقرر إقامتها في ساحل العاج مطلع العام المقبل.