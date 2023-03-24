الجمعة, مارس 24, 2023
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مصادر: بعد توقفه لعقدين.. محمد بن سلمان يمضى قُدما في مشروع الجدار العازل مع اليمن.. ماذا نعرف عنه؟

حسب موقع "S&P" الإستخباراتي الأمريكي فإن الحكومة السعودية بصدد تنفيذ مشروع عملاق لبناء جدار بطول 900كم لإغلاق حدودها عن الأراضي اليمنية تماماً

كتب شيراز ماضي
محمد بن سلمان والجدار العازل watanserb.com
محمد بن سلمان
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وطن– كشف موقع ستاندرد آند بورز”S&P” الإستخباراتي، عن عزم الحكومة السعودية تنفيذ مشروع عملاق لبناء جدار بطول 900كم لإغلاق حدودها عن الأراضي اليمنية تماماً، وذلك بعد أيام قليلة من تداول تقارير تحدثت عن اتفاق يلوح في الأفق بين جماعة الحوثي- المدعومة من إيران- والرياض.

السعودية تبني جدارا عازلا مع اليمن

للمرة الثالثة خلال 20 عامًا، تفيد التقارير أن المملكة العربية السعودية تمضي قدمًا في خطة لإغلاق حدودها تمامًا مع اليمن من خلال بناء جدار عازل بطول 900 كيلومتر

فوفقًا لتقرير أعدته شركة المعلومات والتحليلات المالية الأمريكية S&P Global، تأتي الخطة بعد سنوات من الهجمات على البنية التحتية لمواقع انتاج الطاقة السعودية من قبل الحوثيين المدعومين من إيران، في اليمن.

وأفاد التقرير أنه “وفقًا للوثائق الرسمية التي اطلعت عليها S&P Global Commodity Insights، فإن المملكة تبحث عن شركة لإدارة مشروع البنية التحتية العملاق، والذي سيشمل مهابط للطائرات العمودية وأبراج أمنية ومعدات رادار واتصالات وشبكات طرق داعمة واسعة النطاق”.

ولفت ذات المصدر أنه تم بالفعل التخطيط للمشروع الذي يحمل اسم “حماية الحدود الجنوبية” لإغلاق حدود المملكة مع اليمن تمامًا.

تم الإعلان عن خطة الجدار العازل السعودي اليمني لأول مرة في عام 2003. وتضمنت الخطة الأولية هيكلًا مصنوعًا من خطوط أنابيب يبلغ ارتفاعها ثلاثة أمتار مملوءة بالخرسانة، تعمل كحاجز أمني على طول أجزاء من الحدود مع اليمن مزودة بأجهزة كشف إلكترونية.

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بدأ البناء في سبتمبر 2003، لكن الاعتراضات القوية من قبل الحكومة اليمنية أدت إلى وقف الأنشطة في فبراير 2004.

اتهامات عنصرية تواجه السعودية

في عام 2013، زعمت تقارير من المملكة العربية السعودية أن المملكة استأنف المشروع. وادعت تلك التقارير أن الخطة، كما في عام 2003، تتكون من شبكة من أكياس الرمل والأنابيب المزودة بأنظمة الكشف الإلكترونية.

خلال تلك الفترة، واجهت السعودية اتهامات عنصرية، حيث علق الناشط الحقوقي والمحامي خالد الآنسي على القرار بالقول إن “الجدار غير قانوني وغير مشروع وفقا للقانون الدولي، فهو ينتهك حقا من حقوق الإنسان يتمثل في حق الهجرة للبحث عن حياة كريمة، أو الهرب من ظروف حرب وصراعات”.

وأكد ذات المتحدث في مقابلة مع موقع الجزيرة نت أن إقامة الجدار تنتهك حق الجوار مع اليمن، كما تُعتبر انتهاكا لاتفاقية الطائف التاريخية التي أبرمت في عام 1934 بين اليمن والسعودية، والتي كفلت لليمنيين وضعا خاصا، يتساوى فيه المغترب مع المواطن السعودي من حيث حق الإقامة والعمل والاستثمار داخل المملكة.

وأضاف الآنسي بتاريخ 22 إبريل نيسان 2013 إن “الجدار لن يمنح السعودية الأمن، أو يقضي على التسلل والتهريب، بل سيكون بمثابة جدار فصل عنصري، والدليل هو أن السعودية ربطت أراضيها بدولة البحرين في الخليج العربي عبر جسر بحري أنفقت عليه المليارات، بينما تقوم بإقامة جدار عازل بينها وبين اليمن البلد الفقير”.

وكالة ستاندرد آند بورز العالمية أن وزارة الداخلية السعودية لم ترد على طلب للتعليق الذي تواصلت معها فيه خصوصه.

وقالت الوكالة إن البنية التحتية للنفط والطاقة في المملكة العربية السعودية، وخاصة بالقرب من حدودها البرية مع اليمن، قد تم استهدافها على نطاق واسع على مدى السنوات الخمس الماضية.

يوجد على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية مع اليمن ثلاثة مواقع رئيسية حيوية للبنية التحتية، ومصفاة لتكرير النفط في جازان ، ومحطتين للطاقة الكهربائية في عسير وتهامة ، على طول ساحل البحر الأحمر.

هذا ويأتي التقدم في مشروع الجدار العازل في الوقت الذي تهدأ فيه التوترات بين المملكة العربية السعودية وإيران بعد استعادة العلاقات الدبلوماسية.

حيث اتفقت الرياض وطهران في العاشر من هذا الشهر على تطبيع العلاقات في خطوة يمكن أن تحسن بشكل كبير أمن الطاقة في المنطقة.

يشار هنا إنه حتى الهجمات، التي بلغت ذروتها في عامي 2020 و 2021، تراجعت تمامًا في الربع الأول من هذا العام، وفقًا لأبحاث ستاندرد آند بورز جلوبال.

لكن على الرغم من تحسن العلاقات مع إيران، يقول الترير، لا توجد ضمانات بأن السعودية ستسعى لإنهاء العمليات العسكرية في اليمن. وسبق أن اتهمت المملكة طهران بتسليح ميليشيات الحوثي وتزويدها بتكنولوجيا الطائرات المسيرة المستخدمة في الهجمات على البنية التحتية للطاقة في العمق السعودي.

حالياً، مازال وقف إطلاق النار على الحدود السعودية اليمنية، ساري المفعول منذ أبريل / نيسان 2022 على الرغم من عدم تجديد الاتفاق في أكتوبر / تشرين الأول.

المصدرستاندرد آند بورز ، الجزيرة ، رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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