الجمعة, مارس 24, 2023
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قريبات محمد السادس.. أميرات مغربيات يشاركن في إعداد حلوى “الشباكية” مع والدتهم الألمانية

الأميرة أنيسة والأميرة عائشة، بنات الأمير إسماعيل العلوي، ابن عم العاهل المغربي محمد السادس قمن بإعداد حلوى الشباكية المشهورة في المغرب رفقة والدتهم الألمانية

كتب فهمي الورغمي
أميرات مغربيات يشاركن في إعداد حلوى watanserb.com
أميرات مغربيات يشاركن في إعداد حلوى
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وطن– احتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب بصور تظهر بنات الأمير إسماعيل العلوي، ابن عم العاهل المغربي، الملك محمد السادس، وقد ظهرن وهن يُشاركن في إعداد حلوى “الشباكية” التقليدية التي يكثر الإقبال عليها خلال شهر الصيام، وسط تفاعل كبير معهن.

أميرات مغربيات يُعددن الحلوى بأنفسهن

وشاركت أنيسة ليمكول، زوجة الأمير مولاي إسماعيل، ابن عم الملك محمد السادس، عددا من الصور ومقاطع الفيديو لبناتها “أنيسة” و”عائشة” أثناء محاولتهن إعداد طبق الحلويات المغربي الشباكية، والذي يعتبر من الأطباق الرئيسية في مائدة الإفطار الرمضانية.

 

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حلوىالشباكية” هي من الأطباق المرتبطة بالموائد الرمضانية في المغرب، وعادة ما يشارك أفراد الأسرة من النساء في إعدادها.

وهذه ليست المرة الأولى التي تشارك فيها زوجة الأمير إسماعيل المغربي، صورا من حياتها الخاصة رفقة أسرتها، حيث تنشر يومياتها عبر حسابها على انستغرام، وهي بالمناسبة عادة غير مألوفة في تاريخ الأسرة الملكية بالمغرب.

زواج الأمير إسماعيل العلوي من ألمانية

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وكان الأمير إسماعيل العلوي قد تزوج عام 2009، من أنسية ليمكول في زواج اعتبر حينها أول مصاهرة بين القصر الملكي المغربي وعائلة أوروبية، حيث تنحدر أنيسة ليمكول من أسرة ألمانية مسلمة.

 

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“أسلمت منذ نعومة أظافرها”، (…) اعتنق والداها الإسلام خلال مقامهما بالمغرب، حيث سبق لوالدها أن شغل لعدة سنوات منصب ملحق عسكري بسفارة ألمانيا الاتحادية بالمملكة وهو ما مكنها من التشبع بتقاليد المجتمع المغربي”، وفق ما جاء في بيان سابق للديوان الملكي المغربي.

والأمير إسماعيل هو العلوي هو إسماعيل بن عبد الله بن محمد الخامس ( ولقبه الأميري مولاي إسماعيل)، أمير علوي من الأسرة المالكة في المغرب، وُلِدَ في السابع من مايو 1981)، وهو حفيد الملك محمد الخامس أول ملوك المملكة المغربية بعد الاستقلال عن فرنسا.

والده الأمير مولاي عبد الله الذي شغل منصب الممثل الشخصي للملك الحسن الثاني، تلقى الأمير إسماعيل تعليمه في المدرسة المولوية في الرباط، ثم التحق بأكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في لندن، وواصل تعليمه في مجال إدارة الأعمال في جامعة الأخوين بإفران، الأمير إسماعيل شخصية مقربة من ابن عمه الملك محمد السادس ويرافقه في أنشطته الرسمية.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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