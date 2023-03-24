قريبات محمد السادس.. أميرات مغربيات يشاركن في إعداد حلوى “الشباكية” مع والدتهم الألمانية

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وطن– احتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب بصور تظهر بنات الأمير إسماعيل العلوي، ابن عم العاهل المغربي، الملك محمد السادس، وقد ظهرن وهن يُشاركن في إعداد حلوى “الشباكية” التقليدية التي يكثر الإقبال عليها خلال شهر الصيام، وسط تفاعل كبير معهن.

أميرات مغربيات يُعددن الحلوى بأنفسهن

وشاركت أنيسة ليمكول، زوجة الأمير مولاي إسماعيل، ابن عم الملك محمد السادس، عددا من الصور ومقاطع الفيديو لبناتها “أنيسة” و”عائشة” أثناء محاولتهن إعداد طبق الحلويات المغربي الشباكية، والذي يعتبر من الأطباق الرئيسية في مائدة الإفطار الرمضانية.

View this post on Instagram A post shared by Anissa Lehmkuhl 🦋 (@anissa___lmk)



حلوى “الشباكية” هي من الأطباق المرتبطة بالموائد الرمضانية في المغرب، وعادة ما يشارك أفراد الأسرة من النساء في إعدادها.

لالة عائشة بنت الأمير مولاي اسماعيل كتشبك الشباكية المغربية لاستقبال شهر رمضان المبارك، ماشاء الله الحداقة و السمق و التاويل سلالة من العمة الخالة . pic.twitter.com/xifWMy34ip — ♡ سمو الأميرة ♡ (@lialia157) March 22, 2023

وهذه ليست المرة الأولى التي تشارك فيها زوجة الأمير إسماعيل المغربي، صورا من حياتها الخاصة رفقة أسرتها، حيث تنشر يومياتها عبر حسابها على انستغرام، وهي بالمناسبة عادة غير مألوفة في تاريخ الأسرة الملكية بالمغرب.

بنات الامير مولاي اسماعيل الاميرة هالة و انيسة و عائشة يحاولن تحضير حلوى الشباكية لرمضان 🥰😀شحال غزيولات وفنات حفظهن الله#Morocco pic.twitter.com/NHAq1j8c07 — CHaimaa🌸 (@chaimaa_didi) March 23, 2023

زواج الأمير إسماعيل العلوي من ألمانية

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وكان الأمير إسماعيل العلوي قد تزوج عام 2009، من أنسية ليمكول في زواج اعتبر حينها أول مصاهرة بين القصر الملكي المغربي وعائلة أوروبية، حيث تنحدر أنيسة ليمكول من أسرة ألمانية مسلمة.

View this post on Instagram A post shared by Anissa Lehmkuhl 🦋 (@anissa___lmk)



“أسلمت منذ نعومة أظافرها”، (…) اعتنق والداها الإسلام خلال مقامهما بالمغرب، حيث سبق لوالدها أن شغل لعدة سنوات منصب ملحق عسكري بسفارة ألمانيا الاتحادية بالمملكة وهو ما مكنها من التشبع بتقاليد المجتمع المغربي”، وفق ما جاء في بيان سابق للديوان الملكي المغربي.

بنات الأمير مولاي اسماعيل تايصاوبو الشباكية… pic.twitter.com/UE1U9ZHjpI — Mustapha Ragam (@RagamMustapha) March 24, 2023

والأمير إسماعيل هو العلوي هو إسماعيل بن عبد الله بن محمد الخامس ( ولقبه الأميري مولاي إسماعيل)، أمير علوي من الأسرة المالكة في المغرب، وُلِدَ في السابع من مايو 1981)، وهو حفيد الملك محمد الخامس أول ملوك المملكة المغربية بعد الاستقلال عن فرنسا.

والده الأمير مولاي عبد الله الذي شغل منصب الممثل الشخصي للملك الحسن الثاني، تلقى الأمير إسماعيل تعليمه في المدرسة المولوية في الرباط، ثم التحق بأكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في لندن، وواصل تعليمه في مجال إدارة الأعمال في جامعة الأخوين بإفران، الأمير إسماعيل شخصية مقربة من ابن عمه الملك محمد السادس ويرافقه في أنشطته الرسمية.